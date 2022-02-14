中國民眾對政府信任度傲視全球：如何解讀「民主國家不如威權體制」的假象？

2022年1月全球最大獨立公關公司愛德曼（Edelman），發佈2022年度「愛德曼信任度晴雨表」（Edelman Trust Barometer）。報告顯示，在民眾對政府信任度的評分中，中國政府的信任度達到91％，阿聯為87％，新加坡為74％，德國為47％，美國為39％，俄羅斯為37％，日本為36％。中國位居調查國家中第一位，此引起國際社會熱議與爭辯。

近年來，中國政府強調建立現代化國家治理體系及有效治理能力，由於在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情的管控模式取得舉世傲人成效，甚至瀰漫一種中國治理體系與模式、治理能力，遠比西方國家民主制度更具優勢的說法。

黨國體系透過不斷加強大外宣及大內宣闡述四大自信，包括理論、道路、制度及文化自信。從新冠疫情防控成效來說，不少中國社會內部聲音宣稱中國制度建構、發展模式及治理績效，其社會主義民主及制度優於西方資本主義民主及制度。無疑地，這也會刺激西方國家對於「中國威脅論」認知，尤其是來自黨國威權體制正威脅西方民主治理之質疑。

中國公眾對政府信任指數為全球榜首，民主或民主化國家其公民信任度分數，反而較威權國家為低

2022年愛德曼公司調查報告是以問卷方式進行，2021年11月時針對全球28個國家的民眾，各發至少1150份問卷樣本，針對3萬6000多名受訪者進行調查統計分析。問卷詢問受訪者對他們國家的政府、企業、非政府組織、媒體這四大社會部門的信任度。愛德曼發表的公眾信任指數中1至49點代表「不信任」，5至59點代表「中立」，60至100點代表「信任」。結果顯示中國公眾信任指數為83，比2021年高出11點，位居本次調查中的各國榜首。

而美國取得43點，按年降5個點，較2017年以來下降10點。就此而論，中國社會屬於高度信任政府機器，美國社會則是不信任政府。

2022年信任調查報告顯示，最大的輸家是德國、澳大利亞、荷蘭、韓國和美國，幾乎皆是民主國家；最大贏家是中國、阿聯、泰國，幾乎是威權國家。民眾信任度下滑幅度最多的德國（46點），與2021年相比低7點，其次澳洲（53點，少6點）、荷蘭（57點，少6點）、韓國（42點，少5點）和美國（43點， 少5點）。中國得分達到83點，分數提高11分點；阿聯為76點，進步9分點；泰國為66點，增加5點。

從上述得知，民主或民主化國家其公民信任度分數，反而較威權國家為低。此一現象有何政治意涵、影響及其侷限呢？

首先，公民欠缺對本國政府信任度，已成為一般民主國家常態。中國受訪者對其政府信任度為91％，比2021年上升9個百分點；美國受訪者對其政府信任度僅39％，比2021年下降3個百分點。若綜合四大社會部門的總信任度，中國為83％，美國僅43％。中美兩國民眾各自對其四大部門信任度，呈現巨大落差。

基本上，西方國家由於受到權力制衡及監督政治理念影響，對政府、企業、非營利組織及媒體保持疑慮或批判，並非代表公民欠缺公民意識及政治權利義務觀念，這種對政府持較為低的信任度，有時恰恰反應公民具有批判性及獨立思考能力。

一個普遍疑問是，難道美國、澳洲、韓國、荷蘭政府之合法性基礎，會比中國、阿聯、泰國政府更欠缺為廣泛且堅實合法性基礎呢？兩者又如何類比呢？

威權體制馴化公民社會，反而導致公民社會被迫服從於國家機器之意志

其次，國家中心與社會中心治理模式相比較，自由主義傳統國家社會更具自主性，反而呈現較低政府信任度。然而民主國家公民信任度反而下降，而中國公民政治信任度反而最高，這種現象受到西方國家學者、媒體質疑。

事實上，在中國做民調必須獲得批准且被監視，該份調查被質疑對許多細節交代不清，因中國政府禁止外國人在中國進行民調；若要在進行民調須獲政府批准，並在其監視下進行。

愛德曼公關顧問公司此份民調存在不少細節問題。通常，信奉自由主義傳統的國家，投票率和信任度呈現降低現象；然黨國高度結晶化威權國家，其政府有意識地培植公民社會對國家之高度依賴性，或有組織的依附性。從國家社會互動角度來看，威權國家治理模式往往是採取「國家中心」、「政府主導」途徑；民主國家往往採取「社會中心」、「公民主導」，回歸到「公民社會本位」。

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復次，民主與威權體制差異，後者公民社會臣服於國家機器。事實上，民主國家與威權國家存在本質差異，前者為政黨政治、議會政治及競爭性選舉；後者一黨獨大、欠缺立法制衡及無競選機制。中共威權黨國有意識地培養其公民社會對國家的高度依賴性，公民社會欠缺自主性、自治性及獨立性、批判性，相對而言，公民較缺乏言論自由、集會結社及出版等意見表達自由。

尤其中共黨國體制高度同構性、結晶化，導致欠缺權力分立與制衡，單從公民對政府高信任度調查顯示，實難以衡量社會與國家處於良性互動狀態。如此，威權體制馴化公民社會，反而導致公民社會被迫服從於國家機器之意志。

再者，自由與監控下社會進行民意調查限制有所不同，威權體制更具監管特色，公民更難有意見表現自由，在自我保護機制下難以展現自由意志，從而顯示更高政治信任度。中國政府禁止外國人在中國做民調，中國公眾欠缺自由意志表達機會。