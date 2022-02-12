Liquidity到底是甚麼？用人話談「流動性」的常識

密碼貨幣媒體經常提到「流動性」，但很少會解釋它。反過來，讀者會視它為常用詞，覺得不用深究隱約都懂，但要自己去說清楚，又好像不知從何說起。

讓我嘗試用人話，聊聊「流動性」是甚麼，如何衡量，背後又有甚麼意義。

流動性是甚麼

雖然我們是從密碼貨幣的語境去談，但流動性的概念適用於任何商品。先來玩個簡單的遊戲吧，相信三歲的港孩都懂（說來挺可悲的）：下圖中兩種房子，哪個流動性較高？

圖片由作者提供

大家一看就知道了，是左邊。右邊的是香港的「村屋」，左邊的是我老家沙田的第一城，經典大型屋苑。村屋的間隔、坐向、景觀、保養等落差很大，每個賣盤都不一樣，買家要花很多工夫去發現去挑選，賣家要花很多時間去尋找合適買家。反過來，大型屋苑各方面都很標準，成交價又很透明，買賣雙方的撮合簡單快捷，甚至不用看房就可以成交的個案也很普遍。因此，大型屋苑的流動性高於村屋。

再來：二手iPhone、二手Android電話，哪個的流動性高？當然是前者了。

有了以上兩個例子，概念就比較清晰了。所謂流動性，用人話說不外乎是：

想買的可以買到，想賣的能賣得出。

而當流動性足夠高，效果是：

很多人買，還是能買到，而且價格不會大幅上漲；

很多人賣，還是能賣出，而且價格不會大幅下跌。

密碼貨幣的流動性如何運作

大學時曾選修過經濟課BB班ECO 1110，內容已經忘掉99%，唯一記得的是教授總是畫出兩條相交的橫直線，X軸寫上A，Y軸寫上B，解釋供求關係。笨笨的我，居然過了幾個月才知道，原來A是代表Apple，B是代表 Banana。

向教授致敬也致歉，我沿用例子，以APPLE和BANANA兩種密碼貨幣，極簡解釋無大台交易所如何提供流動性。首先，我們要認識「流動性池」liquidity pool，一般簡稱LP。

蘋果香蕉流動性池A-B LP，就是有人預先投入一定數量的APPLE和BANANA，讓人可以隨時以A兌換（swap）B，或者以B兌換A。比如A-B LP裡面放著100 APPLE和100 BANANA，那麼Alice就可以付出1 B來換得接近1 A，Bob也可以付出1 A以換得接近1 B。很簡單吧？

至於為甚麼以上我說「接近」1而不是整整1，除了可能存在的手續費，更是因為當Alice付出B來換A，代表市場上A的需求提高了，而B的供應增多了，ECO 101告訴我們，A的價格會上漲，B的價格會下跌。

有了A-B LP，流動性的最基本條件達到了：想買的可以買到，想賣的能賣出。當然，流動性是否足夠高，就是另一回事了，比如Carol想要買50 A，造成A 幅升值，B大幅降價，而Dave甚至完全沒法買入200 B，都是流動性不足的表現。以上我們懂了流動性池所以知道，只要A-B LP的規模不只有100A+100B，而是10000A+10000B，那麼A-B流動性就大大提高了。

因此，要衡量 A-B 兩種資產之間的流動性，可以看

A-B LP 的規模 A-B 的交易量，一般可看1天和7天

以LIKE-OSMO為例

讓我們脫離虛構的蘋果和香蕉，看看實際在發生的例子：LIKE和OSMO之間的流動性。

大寫LIKE，是LikeCoin的代碼，而OSMO，則是無大台交易所OSMOsis的平台幣。LIKE-OSMOLP，是兩者之間的流動性池，讓任何人可以隨時在OSMO和LIKE兩種資產之間互換。查看鏈上開放數據（編按：本文寫於2021年11月18日），該LP美元規模為1,043,824，即內有等值521,912美金的LIKE和等值521,912美金OSMO，過去24小時的交易量為32,119美金，一週交易量為234,019美金。簡言之，創作者化讚為賞獲得LIKE，想要兌換成OSMO，隨時可以。

圖片來源：https://info.osmosis.zone/pool/553

你說，你不是想兌換沒聽到過的OSMO，而是要「真錢」美元？那我們可以看看以上的UST-OSMOLP，三千八百多萬美金等著你來兌換。兩個LP加起來，代表你可以24×7隨時把LIKE像轉機般經過中轉站OSMO兌換成美元穩定幣UST，而且交易所會自動幫你一步搞定，不用操作兩次。

流動性就是生命力

流動性的英文是liquidity，形象化地讓人聯想到廣東話中金錢的俗稱：水。

資產跟資料都是，要懂得流動，才有意義。不懂得流動的資料，就像圖書館裡一本永遠沒有人借閱的書，是知識沒錯，卻是死的知識，從沒有由作者傳達給讀者。資產也一樣，缺乏流動性就沒法運用起來，很可能資產的持有者只是「生人霸死地」，以台灣流行的說法，就是「占著屎坑不拉屎」。持有它的人不好好利用，有能力利用好的人沒法得到它，影響的不只是個人，而是整個社會、整個世界都沒法往前走。

回到以上LIKE的實際例子，要是缺乏流動性，LikeCoin的持有人會擔心沒法客觀衡量市價，也沒有人願意收取LIKE來提供服務，生怕沒有出口，得物無所用。反過來，當LIKE有充足的流動性，而且客觀、清晰、透明，更無須身分認證就能交易，所有人便可以放心持有和收取LikeCoin，做到「創作可以當飯吃」。

且讓資產be water，my friend。

本文獲授權轉載，原文可見於作者網頁。

責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin