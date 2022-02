為什麼投資要分散到全世界？直接買台積電這種國際化的公司不行嗎？

當我們打開某些世界地圖,會發現其實找不太到台灣的位置,因為台灣面積過於渺小,儘管我們在經濟實力上並不像地理般的弱勢,但台灣佔據全球市值也差不多2%左右而已,相對其他98%來說,依然是相對微小。

我清楚的理解要踏出不熟悉的一步前往海外市場投資,有些朋友會有所顧慮,所以我想給你多點信心,從理解分散至全世界投資所帶來的好處以及你可能會錯失的機會,我相信你將會更有勇氣克服心中的擔憂與恐懼,勇敢的邁進全世界,進行全球多元化的資產配置。

因此在這篇文章,我將分享Vanguard的研究報告《Global equity investing:The benefits of diversification and sizing your allocation》,從以下不同的面向,解析投資單一國家與投資全世界的不同。

世界的王者隨時在變化

加入海外市場可以降低虧損

投資本土的國際化公司能取代投資全世界嗎?

該如何調配本土與海外股票的比例

投資全世界,降低風險

世界的王者並非一成不變

截止2020年9月30日,美國股市的市值約為全球的58.3%,超過一半的占比,但是當我們回到1980年代,當時的美國,僅僅只有29%的比例,當時誰能想到在未來的40年,美國的市值竟然會成長至當初的兩倍以上?

作者提供

除此之外,我們從近一點的時間點來看,每個國家佔據全世界的份額,瞬息萬變。

比如下圖是截至2021年9月21日的資料,美國市場在Covid-19前的世界占比為40.87%,現在則是來到43.13%,總共上升約2.27%,經過一場疫情帶來的股災後,美國市場變得更加強大,台灣市場也是如此,從疫情前的1.49%,上升到1.79,增加0.3%的占比。

作者提供

但是並非每個國家都擁有這樣的經濟實力,比方鄰國日本,在股災前排行全球第三大市值的6.78%,應該很有實力可以度過此次的難過,但是萬萬沒想到的是,最終市值的占比下滑至6.04%,少了0.74%。

因此,從以上兩種不同角度的檢視結果,如果我們能夠知道未來哪一個國家會快速成長?哪一個國家又會衰弱?

我們並不需要分散投資,只要全力壓注在會持續成長的國家即可。

可是對於這個問題,世界上沒有人知道答案。

預測從來不是一件簡單的事情,但是分散投資卻可以幫我們克服這個問題。

不管未來哪個國家嶄露頭角,投資全世界的分散式投資將會緊捉不放

投資海外市場減少虧損的機會

只投資單一國家,表示投資人將自身暴露在較狹隘的經濟因素,而投資於海外的眾多市場,由於彼此之間的相關性並非完全連動,一個分散式的投資組合,較不會因單純受到單一市場的影響,而有劇烈的變化。

也就是說,全球的分散式組合,其波動性較單一國家較來的小。

作者提供

根據報告顯示的結果,一個全球性的投資組合,將有效於降低資產的波動性,甚至對於一些國家來說,其降低的程度更能高達一倍以上。

分散至全世界的好處,降低波動,再清楚不過。

有些公司已經國際化了,難道不夠嗎?

在台灣的上市公司中,有許多的國際化公司,比如台積電、聯發科等等,皆屬於世界上該領域知名一流公司,他們的營收中,正有不少來自於海外市場的貢獻。

因此你可能會有一個想法,投資人可能不需要透過分散投資至海外的其他公司,即使單獨投資這些國際化的本土公司,也能達到分散多角化的效果,應該可以吧?

這些國際化公司的營運模式,確實能帶來某種程度上的分散好處,但是投資人加入海外其他市場到投資組合中,可以獲取不同層面的效益。

分散式投資可以讓海外一流的公司替你賺錢 不少本土公司會做匯率避險,這將導致風險暴露於該國貨幣上,散佈於全球不同貨幣資產上,將有助於匯率風險的分散 投資本土整體市場,相較於本土的個股來說已經是分散的組合,但是如果將本土市場對比全球市場,那分散的效果又是更高一截

基於以上幾點的分析,即便將投資分散在國際化的本土公司上,我們依然有很充分的理由進行全世界的多角化投資。

如何決定本土與海外市場的比例?

當選擇全球市場當作你的投資組合後,下一個問題是,海外市場的比例要如何搭配。

1. 市值配比

首先,我們直覺能想到的方式,就是按照全球市場的市值比例,作為投資的配比。

這樣的做法,代表的是我們認為市場目前的價值,已經反映出所有已知的訊息以及大眾對於未來的投資期待,如同各國的市值指數運作方式,這是很標準的配置,沒有什麼問題。

好比生長於美國的投資者,就會需要有高達58.3%的投資比例在本地(美國)市場,可是像德國、英國或是加拿大的投資者,投資該國的市場比例就必須要小於10%。

但是在2015的研究報告指出,前述提其這些國家的投資者,往往大幅超出符合市值的投資比例,也就是發生所謂的Home bias(本土偏好)。

作者提供

此外,根據Vanguard對於不同國家的計算,義大利的投資人本土偏好,極為顯著,義大利人投資於該國市場的資金比例是其全球市值的31.3倍,非常誇張,而澳洲人也不惶多讓,擁有30倍的差異。

作者提供

我認為本土偏好的現象,不只國外的投資人才有,其實在台灣的投資人,投資台股的投資者應該佔據多數,對於投資人將資金集中在台灣市場的做法,我猜測大家普遍思考的想法,相較於海外投資環境,對於本國市場較為熟識,投資能看到具體的東西與企業,感覺手一伸就能碰觸的到,沒有距離感,除了對未來相較有信心之外,也擁有較多的安全感,是導致投資人將資金投注在本土市場的可能。

因此,如果要透過市值配比決定台灣與海外市場的比例,你可以直接透過全球股票市場ETF,比如VT或是VWRA單一ETF就能完成,不需要再額外加入台灣市場的份額,然而實際的占比,還是得看追蹤指數編撰的規則,會更清楚。

2. 分散效益的考量

除了第一種依據市值配比的方式,另一種思考的方向,是根據分散到全球市場的比例,所帶來的分散效益來決定要投資多少比例到海外市場,換句話說,此方法試圖找到一個海外市場的比例,藉此獲得較低波動程度的資產組合,當作資產配置的依據。