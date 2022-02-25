為什麼投資要分散到全世界？直接買台積電這種國際化的公司不行嗎？

當我們打開某些世界地圖，會發現其實找不太到台灣的位置，因為台灣面積過於渺小，儘管我們在經濟實力上並不像地理般的弱勢，但台灣佔據全球市值也差不多2%左右而已，相對其他98%來說，依然是相對微小。

我清楚的理解要踏出不熟悉的一步前往海外市場投資，有些朋友會有所顧慮，所以我想給你多點信心，從理解分散至全世界投資所帶來的好處以及你可能會錯失的機會，我相信你將會更有勇氣克服心中的擔憂與恐懼，勇敢的邁進全世界，進行全球多元化的資產配置。

因此在這篇文章，我將分享Vanguard的研究報告《Global equity investing:The benefits of diversification and sizing your allocation》，從以下不同的面向，解析投資單一國家與投資全世界的不同。

世界的王者隨時在變化

加入海外市場可以降低虧損

投資本土的國際化公司能取代投資全世界嗎？

該如何調配本土與海外股票的比例

投資全世界，降低風險

世界的王者並非一成不變

截止2020年9月30日，美國股市的市值約為全球的58.3%，超過一半的占比，但是當我們回到1980年代，當時的美國，僅僅只有29%的比例，當時誰能想到在未來的40年，美國的市值竟然會成長至當初的兩倍以上？

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除此之外，我們從近一點的時間點來看，每個國家佔據全世界的份額，瞬息萬變。

比如下圖是截至2021年9月21日的資料，美國市場在Covid-19前的世界占比為40.87%，現在則是來到43.13%，總共上升約2.27%，經過一場疫情帶來的股災後，美國市場變得更加強大，台灣市場也是如此，從疫情前的1.49%，上升到1.79，增加0.3%的占比。

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但是並非每個國家都擁有這樣的經濟實力，比方鄰國日本，在股災前排行全球第三大市值的6.78%，應該很有實力可以度過此次的難過，但是萬萬沒想到的是，最終市值的占比下滑至6.04%，少了0.74%。

因此，從以上兩種不同角度的檢視結果，如果我們能夠知道未來哪一個國家會快速成長？哪一個國家又會衰弱？

我們並不需要分散投資，只要全力壓注在會持續成長的國家即可。

可是對於這個問題，世界上沒有人知道答案。

預測從來不是一件簡單的事情，但是分散投資卻可以幫我們克服這個問題。

不管未來哪個國家嶄露頭角，投資全世界的分散式投資將會緊捉不放

投資海外市場減少虧損的機會

只投資單一國家，表示投資人將自身暴露在較狹隘的經濟因素，而投資於海外的眾多市場，由於彼此之間的相關性並非完全連動，一個分散式的投資組合，較不會因單純受到單一市場的影響，而有劇烈的變化。

也就是說，全球的分散式組合，其波動性較單一國家較來的小。

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根據報告顯示的結果，一個全球性的投資組合，將有效於降低資產的波動性，甚至對於一些國家來說，其降低的程度更能高達一倍以上。

分散至全世界的好處，降低波動，再清楚不過。

有些公司已經國際化了，難道不夠嗎？

在台灣的上市公司中，有許多的國際化公司，比如台積電、聯發科等等，皆屬於世界上該領域知名一流公司，他們的營收中，正有不少來自於海外市場的貢獻。

因此你可能會有一個想法，投資人可能不需要透過分散投資至海外的其他公司，即使單獨投資這些國際化的本土公司，也能達到分散多角化的效果，應該可以吧？

這些國際化公司的營運模式，確實能帶來某種程度上的分散好處，但是投資人加入海外其他市場到投資組合中，可以獲取不同層面的效益。

分散式投資可以讓海外一流的公司替你賺錢 不少本土公司會做匯率避險，這將導致風險暴露於該國貨幣上，散佈於全球不同貨幣資產上，將有助於匯率風險的分散 投資本土整體市場，相較於本土的個股來說已經是分散的組合，但是如果將本土市場對比全球市場，那分散的效果又是更高一截

基於以上幾點的分析，即便將投資分散在國際化的本土公司上，我們依然有很充分的理由進行全世界的多角化投資。

如何決定本土與海外市場的比例？

當選擇全球市場當作你的投資組合後，下一個問題是，海外市場的比例要如何搭配。

1. 市值配比

首先，我們直覺能想到的方式，就是按照全球市場的市值比例，作為投資的配比。

這樣的做法，代表的是我們認為市場目前的價值，已經反映出所有已知的訊息以及大眾對於未來的投資期待，如同各國的市值指數運作方式，這是很標準的配置，沒有什麼問題。

好比生長於美國的投資者，就會需要有高達58.3%的投資比例在本地（美國）市場，可是像德國、英國或是加拿大的投資者，投資該國的市場比例就必須要小於10%。

但是在2015的研究報告指出，前述提其這些國家的投資者，往往大幅超出符合市值的投資比例，也就是發生所謂的Home bias（本土偏好）。

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此外，根據Vanguard對於不同國家的計算，義大利的投資人本土偏好，極為顯著，義大利人投資於該國市場的資金比例是其全球市值的31.3倍，非常誇張，而澳洲人也不惶多讓，擁有30倍的差異。

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我認為本土偏好的現象，不只國外的投資人才有，其實在台灣的投資人，投資台股的投資者應該佔據多數，對於投資人將資金集中在台灣市場的做法，我猜測大家普遍思考的想法，相較於海外投資環境，對於本國市場較為熟識，投資能看到具體的東西與企業，感覺手一伸就能碰觸的到，沒有距離感，除了對未來相較有信心之外，也擁有較多的安全感，是導致投資人將資金投注在本土市場的可能。

因此，如果要透過市值配比決定台灣與海外市場的比例，你可以直接透過全球股票市場ETF，比如VT或是VWRA單一ETF就能完成，不需要再額外加入台灣市場的份額，然而實際的占比，還是得看追蹤指數編撰的規則，會更清楚。

2. 分散效益的考量

除了第一種依據市值配比的方式，另一種思考的方向，是根據分散到全球市場的比例，所帶來的分散效益來決定要投資多少比例到海外市場，換句話說，此方法試圖找到一個海外市場的比例，藉此獲得較低波動程度的資產組合，當作資產配置的依據。