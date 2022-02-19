【散文】陳偉棻〈香港夢〉：在香港這個淘金之地華麗的夢想背後，是日復一日的飄搖驚惶

文：陳偉棻

香港夢

從這份工作報到的第一天，我就一直坐在同一間研究室。一間研究室裡有三張桌子，我坐了靠門邊的位置，老艾坐最裡面，中間位置始終空著，大概就像飛機上隔壁位置剛好沒人一樣，兩人用一間研究室，算是非常舒適。

老艾比我早來一年，博士後合約通常是兩年，所以他應該也會比我早一年離開。老艾和我的工作時間不太重疊：我上午進辦公室，晚餐時間離開，他下午進辦公室，幾點離開我就不知道了。因此，他進來時，看我在工作不方便打擾，我要離開時，他正盯著螢幕，我也不必特意說再見。一年下來，我跟老艾雖然是同事，卻說不上幾句話，久了成為一個默契，也沒有人覺得不妥，不會想找話說。對我來說，老艾就是一個稀薄的存在，說不認識是不可能的，但說認識嘛，我連他的任何聯絡方式都沒有。

在學校待了幾個月，到處聽聽演講，幾次交流下來，我也認識了幾個人。有個新朋友叫做大山，印度人，聽到我的研究室位置，便猜出了我跟老艾同一間。他說，哇，那妳不怕無聊了，老艾特別能聊，特別知道哪邊好吃好玩，特別活潑有趣，妳有什麼問題問他就對了。

我心裡有個大問號，這怎麼也不像我認識的老艾，簡直天差地遠。後來遇見更多人，大家都認識老艾，大家都說老艾特別會交朋友，和大山口徑一致。我開始懷疑是不是自己的問題，導致老艾在研究室不自在、不好開口。

疑問中，一年很快過去了，老艾拿到中國一間不錯的大學聘書，準備打包回老家。他來研究室收拾私人物品，有幾樣東西問我要不要，我說你就放著吧，我不要的話再幫你丟。他一邊答應下來，一邊繼續把雜物掃進大袋子裡。他說，這次可能清不完，我先去那學校報到，等安頓好，我再回香港來收尾。

過了幾個禮拜，他真的回來了兩天，我問他學校如何，他說不錯，新辦公室有這間共享研究室兩、三倍大，系上也說會給一點額外的啟動基金，讓他添置設備，另外也拜會了一些以前就見過的老師，敘敘舊，挺好的。不知道為什麼，我覺得老艾講這些事情的時候非常抽離，好像在講別人的事一樣，沒有激情，沒有臨場感，有一種念台詞的感覺。

老艾要離開時對我說，有機會來找我，我請妳吃飯，那麼，我就先撤了。

那天之後，整間研究室就歸我了，但是老艾的名字還貼在門上，每天進辦公室都會見到。

過了幾個月，大山寫信給我，說想找我討論找工作的事，大山今年會拿到博士學位，他來問我，怎樣能當「博士後研究員」，也就是我現在的職位。他來我的辦公室，坐在老艾的位置上跟我聊天，很自然地，講到了老艾。

這時我才第一次跟大山說，我印象中的老艾跟你以前形容得很不一樣，我覺得老艾話很少，感覺有心事。

大山一副被看透的表情跟我說，嗯，老艾最近不是很快樂，其實這一年我也沒見到他，他比較少跟我們出來玩，以前他是很會社交的一個人。其實那所大學的offer很早就發給他了，他原本應該馬上去報到，報到了就去當教授，根本不必來這間研究室當研究員，但是老艾想留在香港，就跟對方談說能不能保留offer，也不知怎麼談的就成了。他算是賺到一年時間，能多留一年香港，最好的狀況是，到時在這邊找到工作，就不回去了。

「老艾為什麼覺得自己會在香港找到工作？」我問。

「在我們那群人裡面，他算很優秀的，大家都認識他不完全是因為他會玩，也是因為他能力好。他拿到offer時，知道自己可能不久之後就有一篇頂級期刊的論文會發表，加上很多老師也都幫助他，給他各種資源，他覺得應該沒問題，多待了一年，論文是發表了，但是沒有改變什麼。」

「還好老艾還是有一份工作，他現在應該過得不錯。」

「也不盡然，人家承諾你的事，未必都會兌現的，對吧？」

所以我認識老艾的那一年，是他最後努力著，盼望可以不必回老家的一年。頂級期刊的論文、老師的關懷，都能讓人覺得充滿希望。在外打拚多年的人，一路上總是交過一些好運，有一些事蹟可以講。有時候我們覺得，幾個好運接連下去，就能通到期待的終點，但更多時候，在足夠競爭的環境下，得到五次好運的人，跟從沒有交上好運的人，結果可能差不多。

我知道老艾沒有女朋友，那一年也不怎麼和朋友出去，晚上工作，白天倒頭就睡，在香港很多年了，一直都住在一個他所謂「我不會推薦別人來住」的房間。多年沒回家過年的他，有次回到老家，說約了幾個朋友打麻將，感覺特別好，我說麻將香港也能打啊，他說不一樣，老家有老家的玩法，跟老朋友打麻將特別爽。那一年裡，老艾還不知道，自己是能留在香港賺在全球名列前茅的教授薪水，還是要回頭接下一個已經等他很久的職缺。

大山問我，那妳呢，之後要去哪裡？我說還不知道，但還是希望在香港找工作。

大山說，所以妳跟老艾一樣，妳也有一個香港夢。

我聽到香港夢這三個字愣住了，我沒有想過，我跟那些追逐美國夢的上世紀華人移民，有那麼本質上的相似。我們做的工作可能不是洗盤子和守著烘乾機，我們不在街頭幫人畫像也不在中國城做著要躲警察的生意，但是離鄉背井又怕一事無成的壓力，從來都沒有變過。

有人說，「如果你愛一個人，讓他去紐約，因為那裡是天堂。如果你恨一個人，讓他去紐約，因為那裡是地獄。」同樣的話，地點換成香港，也說得通。