經營副業容易嗎？從「食物攝影師」看發展斜槓的五大基礎要件

日本企業最近紛紛開始討論對社員副業的解封，日本休閑食品Calbee 卡樂比（カルビー）、在最近也對日本国内的3900名社員開放從事副業，台灣跟日本企業風格走得很近，台灣企業未來應該也有機會對自己員工在本業外的副業解禁。

爲何副業最近在日本商業界的討論度會如此高？從企業端來看，會關注副業的原因有幾個，其中一個是為了留下員工，讓員工能在本業之外，還能有機會開創第二個收入來源，有兩份薪水後，如此就可以減少來自薪資壓力的轉職風險。

另外，由於商業環境的不確定性越來越高，導致企業商業模式的壽命週期越來越短，導致必須再開發新的商業模式，並且新商業模式也會產生對新技能人才的需求，但因為初期不瞭解新技能跟新模式是否真的可行，減少投資風險，找有經驗的兼職員工是個讓初期費用流動化的好方法，趨勢上，未來企業應該有可能更積極的導入副業制度。

從個人端來看，如果就業環境多了副業這個選項，未來員工跟雇主的關係，就可能從單一金字塔組織的上下從屬關係，演變成聯邦式的平行同盟關係。從聽老闆的話，變成跟老闆平起平坐，「平行」後的地位聽起來好像不錯，但當屬關係演變成同盟關係的時候，其實風險也是變大的，單一金字塔組織的僱傭合約是比較長期的，但同盟關係的合約，可是說斷就斷，要是沒有相當的本事，除了初期需要想辦法找人跟你結盟之外，還需要擔心同盟關係是否可以長久，所以把副業培養成可跟本業比擬的狀態可不是那麼的容易。

這幾年認識了幾位副業做的跟本業一樣好的食品攝影師，食品攝影師簡單說就是拍攝包括，食品，餐飲，服務，的一人工作室。這幾位大多都是從無名的斜槓開始做起，一直到現在的副業行程滿檔，這些食品攝影師會成功當然有理由，在他們身上看到幾個影響副業成功的關鍵，在這邊跟大家分享。

建立外部行銷的管道——宣傳

WHO ARE YOU？當大部分人都不認識你的時候，副業初期的顧客可能都來自身邊的熟人，顧客，朋友，相關人的介紹等，但只靠這些既有的資源，是很難擴大你在副業上的版圖。

要如何才能增加顧客的分母？在食品攝影師的案例中，要盡量活用初期既有資源帶來的案件，經由揭露這些初期案件的成效，提升潛在顧客對你的信任度，並建立自己的訊息傳遞管道，無論Facebook，IG，或是網站等。

其中特別是網站，因為網站有可容納比較多訊息的特性，作為讓外部了解自己能力以及經歷的工具，網站是相對適合的，網站也可有系統的分類自己接過的案件，可讓潛在顧客更有系統的了解要如何活用你所擁有的能力。

Photo Credit: Depositphotos

適應局勢瞬息變化的心態——彈性

你會不適應突如其來的變化以及朝令夕改嗎？應該大部分的副業，都是以支援型的業務居多，這些輔助主要業務為主的工作，舉例類似後勤、行銷、顧問等內容，因為都以主要業務為中心，所以只要當主要業務產生變化時，支援型的業務也會跟著調整變化。

在食品攝影師的案例中，就常遇到因為顧客產品的研發變化，衍生出上市時間變更，產品數量修正等調整，工作內容不同後，合約內容也需要再重談，在大原則不變動的狀況下，持續保持高彈性以及高EQ的溝通力，並且配合新局勢再提供業主新的執行方案，才能減少合約從手中流掉的機率。

廣泛的知識收集興趣——廣度

當上班族，顧客會看著公司的招牌跟你做生意，但副業可是另一回事，副業的顧客需要靠自己的實力來經營，要不然可能合作一次之後，因為對你也沒什麼特別的印象，就沒有下一回了。

但要如何經營顧客呢？在經營顧客之前，首先必須要讓自己更有料，在食品攝影師的案例中，發現這些成功的食品攝影師，除了在攝影的專業之外，也對廣泛的知識收集有相當的興趣，讓他們可以跟不同類型的顧客，討論他們的產品，以食品業者來說，從價值鏈相關的，產地，運輸，包裝設計，通路等。

如果平日就有收集相關資訊的習慣，就更能瞭解為何顧客要這樣訴求，並更深入與顧客的對話，縮短建立默契的時間，自然下次業主就會更想與他們合作。

Photo Credit: iStock

IT的工具的效能運用——效率

大部分的副業應該都是個人在接案，在非團體戰的勞務輸出下，需要注意的是自己花在副業的工作時間，是否會多到影響本業，或是超過自己平日的負擔，所以要如何建立自己的幽靈部隊，活用IT工具，縮短自己的工作時間就很重要。

在食品攝影師的案例中，當然現在都已經是數位照相機的時代，但要如何活用雲端，多平台共同作業，並養成精確檔案管理的習慣，就能縮短非常多的準備時間。另外不一昧追求使用最新工具，而是把手邊的既有工具都磨練成最上手的狀態，其實就可以建構出不錯效益的工作環境。

走出自己的味道——品牌

最後是要有自己的風格，印象很深刻的是，食品攝影師有提到，照片不能只有賞心悅目，更重要的是要有自己的味道，一看就能知道是你拍的。

雖然感覺上要套用在各業種是件不容易的事，但要走出自己味道並不難，只要多發表自己的意見或看法，就可簡單走出自己的味道。要是不表態，業主就需要更多時間了解你，但也不是那麼多業主都有動機去了解你，要懂得適時的表達自己的想法，建立自己的風格，並讓業主了解你都風格，在未來才能走出自己的品牌。

年前年後，是轉職的高峰，在轉職前，其實現在工作已經有更多不同的選項，從現在開始培養副業的基礎要件，一點都不會晚。