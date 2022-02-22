2022/02/22,
健康

「健康餐盒」吃下肚真的健康嗎？其實魔鬼藏在這些食物裡

「健康餐盒」吃下肚真的健康嗎？其實魔鬼藏在這些食物裡
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我們想讓你知道的是

在享受健康飲食時，要注意適量使用醬汁，減少食用即食肉品。關鍵在於：品嚐食物的原味，才能越吃越健康。

文：周則中醫師

國人健康意識抬頭，市面上健康餐盒熱賣，但是你知道嗎？其實有魔鬼藏在這些食物裡。

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「增鮮劑」調味，讓你一口接一口

沙拉、花椰菜飯、藜麥、蕃薯、雞胸肉，聽起來非常健康，但是放在架上，要怎麼讓人想要伸手去拿呢？答案在醬汁。由於大部分購買這類餐盒的人都是以外食為主，外食競爭激烈，想要成功抓到顧客的味蕾，醬汁調味是關鍵。

仔細觀察，外食醬汁裡的成分最常出現的就是「增鮮劑」，例如兩種最常見的：5’–次黃嘌呤核苷磷酸二鈉（或稱肌苷酸，Sodium 5’–Inosinate；IMP）、5 ’–鳥嘌呤核苷磷酸二鈉（Sodium 5’–Guanylate；GMP）。這些增鮮劑經過這麼多年使用，已經變成「不加不行」的東西。而且，鮮食因為成本較高，保存期限又短，製造商有庫存壓力，在調味上絕對是反覆實驗，讓你一口接一口。

另外一個在醬汁裡面非常重要的角色是：乳化劑，最常見的是：脂肪酸甘油酯、乳酸硬脂酸鈉。乳化劑能混合水跟油，增加醬汁的油脂含量，讓醬汁的口感變得滑順濃郁。健康的餐點通常都低油低糖，不配上一些濃郁的醬汁怎麼能吃呢？乳化劑會讓我們無意中吃進更多精緻油，卻毫無感覺。

人造磷酸鹽，讓肉品柔嫩多汁

這樣什麼都不加，只吃肉配菜總可以了吧！等等，你有沒有想過為什麼即食肉品總是特別柔嫩多汁？熟食肉品裡最常添加磷酸鹽類，來創造出多汁口感。

常見的磷酸鹽品質改良劑有：焦磷酸鈉、多磷酸鈉等。由於磷酸鹽多樣化的功能，各種不同的磷酸鹽添加劑被廣泛添加於各式各樣的肉品中。如果你愛吃肉，那麼你每天攝取的人造磷酸鹽很可能超過身體負荷。

人造磷酸鹽與天然的磷酸鹽是完全不同的東西，吃多了長期會導致身體鈣質流失、甚至是血管硬化。

綜合以上所言，在享受健康飲食時，要注意適量使用醬汁，減少食用即食肉品。關鍵在於：品嚐食物的原味，才能越吃越健康。

本文經問8授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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