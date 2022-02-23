醫師圖文解說：糖尿病除了高血糖，也是動脈粥狀硬化心血管疾病的元兇

「這次抽血的糖化血色素是8.4％，還是有點高喔。」醫師翻開檢驗報告說。

「醫師，我已經吃很多種血糖藥，」陳先生著急地問，「為什麼糖化血色素還會這麼高？」

50多歲的陳先生已經使用超過4種口服降血糖藥，每一餐都得服用多顆藥物，然而他的糖化血色素依然沒有達到理想的目標。

像陳先生這樣的患者，因為同時具有高血壓、蛋白尿等危險因子，所以建議使用腸泌素治療，以降低心血管疾病的風險。林口長庚醫院新陳代謝科林嘉鴻醫師分享，使用腸泌素之後，血糖狀況漸漸改善，而且可以減少口服降血糖藥的顆數，讓患者很開心，也對控糖更有信心。

什麼是動脈粥狀硬化心血管疾病？

動脈粥狀硬化（Atherosclerosis）是因為脂質或其他發炎物質的堆積於血管壁，產生血管斑塊，這些斑塊逐年累積後會造成血管阻塞，進而導致心血管疾病。

健康血管的管徑暢通，血流可以順利通過，林嘉鴻醫師解釋，動脈粥狀硬化使血管管徑變窄，影響血流通過。倘若血管斑塊破裂，將導致血栓形成，阻斷血流，器官便可能缺氧壞死。

Photo Credit: 照護線上

心血管疾病的惡化除了跟先天遺傳因子有關之外，很多是跟後天代謝問題有關，林嘉鴻醫師表示，特別是糖尿病、高血壓、高血脂等代謝疾病，一般認為這是造成心血管疾病的三大元兇。

「糖尿病患除了血糖超標之外，在絕大部分第二型糖尿病患都有胰島素阻抗性的問題。」林嘉鴻醫師分析，許多研究發現，胰島素阻抗性（Insulin Resistance）跟心血管疾病有非常大的相關性，再加上糖尿病患又容易併發高血壓、高血脂等共病症，因此糖尿病患是心血管疾病的高危險族群。

心血管疾病危及全身器官

因為血管遍布全身，所以心血管疾病不只影響心臟，還會影響血管所到達的各個器官。林嘉鴻醫師強調，當血管狹窄、血流受阻時，在心臟將導致心絞痛或心肌梗塞，在腦部將導致腦中風，在腎臟會導致腎功能惡化，在四肢會導致肢體冰冷、痠麻疼痛、傷口難以癒合，這些都屬於心血管疾病。

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根據統計，糖尿病患因為心血管疾病而死亡的比例會超過50％，是不容忽視的健康議題。林嘉鴻醫師指出，目前在控制血糖時，也都會將器官保護納入考量，希望可以降低心血管疾病的威脅。

腸泌素是什麼？

在控制血糖時，我們也可以利用藥物降低心血管疾病的風險，減少中風、心肌梗塞等主要心血管事件。林嘉鴻醫師說，「目前的藥物包括腸泌素GLP-1、口服排糖藥等，已經被臨床研究證實，不僅能夠用來降低糖尿病患的血糖，也能對心血管疾病提供有效的保護，降低因為心血管疾病所造成的死亡。」

腸泌素GLP-1是一種由人體腸道所分泌的荷爾蒙，林嘉鴻醫師解釋，腸泌素GLP-1可以發揮多種功能，包括促進胰島素分泌、抑制升糖素分泌、延緩胃排空、降低食慾等，幫助糖友達到穩定控制血糖的效果。

目前美國糖尿病學會第二型糖尿病治療指引（ref. 1），若具有動脈粥狀硬化心血管疾病病史，或是具有高風險指標，例如年紀在55歲以上且冠狀動脈、頸動脈、下肢動脈狹窄大於50％，建議使用腸泌素GLP-1、排糖藥來控制血糖，降低心血管疾病的風險。

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「在糖尿病患之心血管疾病風險特別高的時候，比如說曾經有腦中風或是心肌梗塞，適合使用腸泌素來降低血糖。」林嘉鴻醫師說，「施打腸泌素之後，可以視狀況調整口服降血糖藥，但二甲雙胍類藥物還是建議合併使用。」

在使用腸泌素之後，部分糖友可能會感到腸胃不適，例如噁心、嘔吐、腹瀉等，不過林嘉鴻醫師表示，上述症狀可以透過飲食調整來改善，而且在使用一段時間後，身體大多會漸漸適應。如果有任何不適，請務必與醫師討論，切勿擅自停藥。

「糖尿病的治療指引皆再三強調，患者一定要做到生活習慣調整以及體重管理，生活習慣調整包括飲食控制、規律運動。」林嘉鴻醫師指出，「飲食控制、規律運動再配合藥物，可以讓糖尿病患得到健康又有效率的血糖控制。」

參考資料

Pharmacologic Approaches to Glycemic Treatment: Standards of Medical Care in Diabetes—2021

本文經照護線上授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航