受印尼政府遷都計畫影響，印尼雅萬高鐵建成後或需40年才能收回成本

由於印尼政府正在計劃遷都，由中國資助並協助建設的印尼雅加達至萬隆的高鐵不僅面臨20億美元的成本超支，而且建成後可能需要40年才能收回投資、開始盈利。

印中高鐵公司（PT KCIC）總裁德威亞納（Dwiyana Slamet Riyadi）2月7日在議會的一場聽證會上表示，這項「一帶一路倡議」下的高鐵項目還面臨約20億美元的成本超支，估計工程結束後的總成本將增加到113兆印尼盧比（約合78.5億美元）。

印中高鐵公司是由中國和印尼企業組成的財團，目前正在建設連接首都雅加達和西瓜哇萬隆市全長142公里的高鐵路線。該項目在中國「一帶一路倡議」下，由中國國家開發銀行出資，2018年開工。但是由於土地所有權糾紛、以及項目本身遭受的經濟成本和環境影響的質疑，工程進度面臨延誤。

Photo Credit： Gunawan Kartapranata CC BY SA 4.0 印尼雅加達至萬隆的高鐵路線

工程原先規劃在建成後20年內回收投資，開始盈利。但是德威亞納在議會的聽證會上表示，由於政府計劃在2024年將首都從雅加達遷至婆羅洲島，連接雅加達與萬隆的客運量有可能大幅下滑，從原先估計的日均客運量61157人次，下降至31215人次。

「從投資價值、乘客人次和票價來看，很難遵循原先可行性研究報告中關於投資將在20年內獲得回報的假設。」德威亞納說。

德威亞納認為，雅萬高鐵建成後40年後將達到收支平衡點，他同時建議將票價設在15至35萬印尼盧比之間。

德威亞納還表示，雖然印中高鐵公司努力降低成本，但是公司需要支付更多的土地款、更高的工人工資以及持續高漲的原材料價格。

《路透社》引述印中高鐵公司的數據報導說，雅萬高鐵在去年年底已經完工79.9%；計劃在2022年底在某段高鐵線內進行局部試車，然後在2023年全線完工。

印中高鐵公司由印尼和中國企業合組而成。印尼企業佔股六成，而中企佔股4成。

Photo Credit: AP/ 達志影像 2015年10月16日，在雅加達舉行的印尼高鐵工程簽署儀式上，中國駐印尼大使謝鋒（左二）印尼國企代表Dwi Windarto（右二）簽署協議 。

日本作為世界上最早建設高鐵的國家，也曾在印尼高鐵項目上與中國進行了激烈的競爭，但是最終競爭失敗，印尼選擇了中國作為建設高鐵的伙伴，此事讓日本至今都覺得非常失望。

中國是目前世界上發展和建設高鐵最快的國家，而印尼雅萬高鐵也是中國高鐵第一次走出國門，在中國境外完全按照中國的標準興建的第一條高鐵，也使中國在印尼的投資地位迅速提高。

Photo Credit: AP/ 達志影像 2016年1月21日，印尼總統佐科威檢視連接雅加達和該國第四大城市萬隆的高鐵模型。

日本曾經是雅加達最重要的基礎設施和汽車行業投資者，也是印尼前5大投資國之一。但是從去年第一季度開始，日本在印尼的投資滑落到第7位，被新加坡、中國、韓國和瑞典超過。

在2019年為止的5年裡，日本曾以255億美元在印尼外資排行榜上排名第2，但是到了2020年上半年，這一位置被中國占據，而且一直持續至今。

（《Behind Asia》對印尼高鐵工程的介紹）

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：楊士範