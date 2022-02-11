2022/02/11,
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受印尼政府遷都計畫影響，印尼雅萬高鐵建成後或需40年才能收回成本

受印尼政府遷都計畫影響，印尼雅萬高鐵建成後或需40年才能收回成本
2016年1月21日，印尼總統佐科威檢視連接雅加達和該國第四大城市萬隆的高速鐵路模型。Photo Credit: AP/ 達志影像

我們想讓你知道的是

工程原先規劃在建成後20年內回收投資，開始盈利。但是德威亞納在議會的聽證會上表示，由於政府計劃在2024年將首都從雅加達遷至婆羅洲島，連接雅加達與萬隆的客運量有可能大幅下滑，從原先估計的日均客運量61157人次，下降至31215人次。

由於印尼政府正在計劃遷都，由中國資助並協助建設的印尼雅加達至萬隆的高鐵不僅面臨20億美元的成本超支，而且建成後可能需要40年才能收回投資、開始盈利。

印中高鐵公司（PT KCIC）總裁德威亞納（Dwiyana Slamet Riyadi）2月7日在議會的一場聽證會上表示，這項「一帶一路倡議」下的高鐵項目還面臨約20億美元的成本超支，估計工程結束後的總成本將增加到113兆印尼盧比（約合78.5億美元）。

印中高鐵公司是由中國和印尼企業組成的財團，目前正在建設連接首都雅加達和西瓜哇萬隆市全長142公里的高鐵路線。該項目在中國「一帶一路倡議」下，由中國國家開發銀行出資，2018年開工。但是由於土地所有權糾紛、以及項目本身遭受的經濟成本和環境影響的質疑，工程進度面臨延誤。

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Photo Credit：Gunawan KartapranataCC BY SA 4.0
印尼雅加達至萬隆的高鐵路線

工程原先規劃在建成後20年內回收投資，開始盈利。但是德威亞納在議會的聽證會上表示，由於政府計劃在2024年將首都從雅加達遷至婆羅洲島，連接雅加達與萬隆的客運量有可能大幅下滑，從原先估計的日均客運量61157人次，下降至31215人次。

「從投資價值、乘客人次和票價來看，很難遵循原先可行性研究報告中關於投資將在20年內獲得回報的假設。」德威亞納說。

德威亞納認為，雅萬高鐵建成後40年後將達到收支平衡點，他同時建議將票價設在15至35萬印尼盧比之間。

德威亞納還表示，雖然印中高鐵公司努力降低成本，但是公司需要支付更多的土地款、更高的工人工資以及持續高漲的原材料價格。

《路透社》引述印中高鐵公司的數據報導說，雅萬高鐵在去年年底已經完工79.9%；計劃在2022年底在某段高鐵線內進行局部試車，然後在2023年全線完工。

印中高鐵公司由印尼和中國企業合組而成。印尼企業佔股六成，而中企佔股4成。

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Photo Credit: AP/ 達志影像
2015年10月16日，在雅加達舉行的印尼高鐵工程簽署儀式上，中國駐印尼大使謝鋒（左二）印尼國企代表Dwi Windarto（右二）簽署協議 。

日本作為世界上最早建設高鐵的國家，也曾在印尼高鐵項目上與中國進行了激烈的競爭，但是最終競爭失敗，印尼選擇了中國作為建設高鐵的伙伴，此事讓日本至今都覺得非常失望。

中國是目前世界上發展和建設高鐵最快的國家，而印尼雅萬高鐵也是中國高鐵第一次走出國門，在中國境外完全按照中國的標準興建的第一條高鐵，也使中國在印尼的投資地位迅速提高。

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Photo Credit: AP/ 達志影像
2016年1月21日，印尼總統佐科威檢視連接雅加達和該國第四大城市萬隆的高鐵模型。

日本曾經是雅加達最重要的基礎設施和汽車行業投資者，也是印尼前5大投資國之一。但是從去年第一季度開始，日本在印尼的投資滑落到第7位，被新加坡、中國、韓國和瑞典超過。

在2019年為止的5年裡，日本曾以255億美元在印尼外資排行榜上排名第2，但是到了2020年上半年，這一位置被中國占據，而且一直持續至今。

（《Behind Asia》對印尼高鐵工程的介紹）

延伸閱讀：

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責任編輯：吳象元
核稿編輯：楊士範


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