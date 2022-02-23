【專訪】台灣懷生相信動物協會執行長郭璇：高強度絕育是一種專業，目的是擋住流浪狗的「生」

文：蔡育琳（關懷生命協會記者）

去（2021）年5、6月，公共政策網路參與平台上有兩則提案引發關注：「我國應禁止餵養流浪動物」、「反『我國應禁止餵食流浪動物』之提議」，也都跨過了5000人附議的門檻。農委會決定合併處理，於10月27日舉辦線上會議，出席者因不同立場，有相當激烈的討論。

台灣懷生相信動物協會執行長郭璇、台灣之心愛護動物協會執行長劉晉佑也出席這場會議，這兩個協會都以絕育為主要任務，有豐富經驗及具體成果。本會特別採訪兩位執行長，探討絕育的重要性及影響，希望為流浪動物的問題提供解方。

餵食與絕育

我國是否應立法禁止餵食流浪犬貓？郭璇認為，光是靠法令很難讓餵食消失，目前依照《廢棄物清理法》，如果餵食造成環境髒亂，可罰1200至6000元，但餵食者不會怕也不會改，除非大幅度加重刑罰。郭璇說：「如果我們是一個極權國家，規定餵食流浪犬貓就要坐牢、罰到傾家蕩產，我相信會有用，但我們不是極權國家，不可能罰到這麼多。」

有些人急著想把狗解決掉，抓不到狗就禁止餵食，郭璇認為這是對實際情況不夠了解，應該先釐清問題的先後順序。「餵食的行為有可能讓狗的存活率提升、族群變大，但不是餵食造成有狗，而是有狗才造成餵食。」根源是有狗在那裡，一直生就越來越多，然後就可能看到狗跟野生動物的衝突，看到有些餵食者造成環境髒亂，或是讓野生動物吃了不該吃的食物，這些都是後續衍生的問題。

「要讓餵養人消失，就要先讓狗消失，絕育就是一個很好的解決方式。」郭璇以台北一位愛媽為例說明，卓媽媽平常要照顧狗園的30到40隻狗，還要餵食在汐止、內湖的100多隻流浪狗，雖然不是生態敏感區，也算淺山地區。而現在卓媽媽在外面只剩2隻狗要餵食，郭璇解釋：「這些年來，大家一直幫卓媽媽抓狗結紮，我們協會也在北部大量結紮，所以她幾乎不用餵狗了。」

相信動物在絕育行動中發現，他們與餵食者的合作情況，決定了抓狗的容易程度，如果無法合作，就要多花好幾倍的時間。面對一些固執的餵食者，相信動物的工作人員軟硬兼施都沒用，即使請動保處出面開罰，效果還是很有限。

郭璇表示，曾與他們合作的餵食者約有800人，即使餵食者願意配合抓狗，每次溝通還是需要不少心力。舉例來說，在絕育的前一天應停止餵食，狗會因為飢餓而容易被食物誘進圍籬中，但某些餵食者相當堅持，一天也捨不得讓狗餓肚子，郭璇說：「最後就是我們配合他們，才有可能抓到狗。」

由於這些實際經驗，郭璇認為想要管理餵食者，幾乎是一件不可能的任務。此外她也提出疑問，如果修法禁止餵食犬貓，要由哪個主管機關執行？若是各地的動保處，原本就人力不足，再增加他們的工作量，只會讓行政資源更分散。

移除遊蕩犬貓？

Photo Credit: 台灣懷生相信動物協會提供 相信動物的分析報表顯示，台北市動物之家的幼犬入所量曾大幅降低，而後固定維持在200多隻左右。

有人認為在生態敏感區應禁止餵食，並移除遊蕩犬貓，以免傷害野生動物。郭璇對此表示：「就理想來說，沒有狗在這些地方是最好，大家都同意這一點，但是就現實來說，可行性很低，陽明山就是一個已經發生過的例子。」

陽明山的生態狀況一直受到眾人關注，特別是流浪狗與野生動物的衝突，2014年，陽明山國家公園管理處就宣布禁止餵食，也不同意動保團體進行TNvR（捕捉、絕育、注射疫苗、放回原地）。因此當相信動物從2016年開始進行高強度絕育，在北北基的範圍內，只有陽明山國家公園不曾進入。

陽明山禁止餵食，但還是有人餵食，陽明山不做TNvR，只靠公部門和零星志工捕捉，但山上常有人棄養，捕捉的速度趕不上繁殖。如今，台北市動物之家每年約有200隻幼犬進入，幾乎都來自陽明山，郭璇說：「目前在台北，唯一可以隨便就看到一群流浪幼犬的地方，就是在陽明山國家公園裡面，其他地方都找不到了。」

2020年，陽管處同意進行TNvR，台北市動保處也展開行動，與「流浪天使護佑生命協會」合作。相信動物也收到合作邀約，但因為協會已轉向桃園絕育，郭璇表示，以後若有充足人力、適當機會，可能會再回陽明山做TNvR。

撲殺或收容？

Photo Credit: 台灣懷生相信動物協會提供 相信動物的分析報表顯示，新北市動物之家的幼犬入所量逐年降低。

郭璇認為，在生態敏感區要移除犬貓，捕捉後有兩個方向，一是撲殺，二是收容。目前國內是零撲殺政策，即使改回撲殺政策，在執行上也很困難，首先是餵食者會更執著於餵食，免得犬貓因飢餓而進入誘捕籠；其次是公家機關人力有限，也不可能拼命去捕捉，會拼命的大多是有熱忱的動保人士。

「如果知道抓到以後要撲殺，根據我對大部分動保人的了解，沒有人會去做這樣的事情。」郭璇進一步說明，如果不做撲殺而是收容，目前公私立收容所的空間有限，難以安置大量遊蕩犬貓，另外興建收容所將面臨資源問題，終生圈養對動物也並非一件好事。比較起來，TNvR的成本較低，而且是可行的解決方案。

「如果有人要出來負責，把陽明山的狗都移除，不管是撲殺或收容，我不會去干涉，我覺得他們講的也有道理，確實兩邊都是生命。」但是對郭璇來說，她不會去參加這樣的計畫，因為她有很多其他可以做的事。「我覺得人類沒有那麼偉大，有權力去評估這些動物可能會傷害其他動物，所以就要讓這些動物過得比原來不好。在我看來，絕育算是程度最低的介入方式。」

高強度絕育

Photo Credit: 台灣懷生相信動物協會提供 相信動物的高強度絕育計畫，簡而言之就是找出她、紮掉她。

何謂「高強度絕育計畫」？相信動物的做法是集中資源，進行地毯式調查，只做母犬絕育，基本上有三個階段：