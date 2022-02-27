【專訪】台灣之心愛護動物協會執行長劉晉佑：如果不開始大規模絕育，我們就是在扮家家酒

文：蔡育琳（關懷生命協會記者）｜照片：台灣之心愛護動物協會提供

去（2021）年5、6月，公共政策網路參與平台上有兩則提案引發關注：「我國應禁止餵養流浪動物」、「反『我國應禁止餵食流浪動物』之提議」，也都跨過了5000人附議的門檻。農委會決定合併處理，於10月27日舉辦線上會議，出席者因不同立場，有相當激烈的討論。

台灣之心愛護動物協會執行長劉晉佑、台灣懷生相信動物協會執行長郭璇也出席這場會議，這兩個協會都以絕育為主要任務，有豐富經驗及具體成果。本會特別採訪兩位執行長，探討絕育的重要性及影響，希望為流浪動物的問題提供解方。

餵食與絕育

對於遊蕩犬與野生動物的衝突，劉晉佑表示，在生態敏感區，可以逐步移除區域內遊蕩犬，並移動餵食點，避免在區域內餵食；並擴張2到3公里的緩衝區，讓餵食者移到緩衝區外餵食，以達成區域內零餵食的目標。

不過劉晉佑也指出，就算修法禁止餵食，在執行上非常困難，他以陽明山國家公園、壽山國家自然公園為例，這兩處都早已禁止餵食，但一樣存在餵食的情況。他認為：「流浪犬貓的問題並非餵食者所造成，但有一部分餵食者沒有在適合的時間地點、餵食適合的食物，會讓這個問題變得更嚴重。」

「這也反映出我們的社會無法解決流浪犬貓問題，如果沒有流浪犬貓，就不會有餵食這件事。」劉晉佑說，近年來餵食者慢慢浮上檯面，與外界合作捕捉流浪犬貓絕育，如果全面禁止餵食，可能會把餵食者打回地下化，從此沒有合作機會，卻還是不會停止餵食，反而衝突會越來越大。

在遊蕩犬貓絕育之後，一些好的餵食者會選擇適合的時間、地點、食物，以減少跟民眾、野生動物的衝突，不過劉晉佑也表示，確實有為數不少的餵食者可能會加深這些問題，因此他說：「現在最重要的是，我們要盡快把遊蕩犬貓絕育完，讓餵食者沒有狗可以餵。」

生態敏感區

Photo Credit: 台灣之心愛護動物協會提供 在壽山的絕育行動中，工作人員要揹著10公斤的籠子上山，如果能順利抓到狗，籠子加上狗就有20多公斤，下山的過程更沉重。

說到生態敏感區，高雄壽山是一個指標性地區，從2018年底開始，台灣之心與壽山公園管理處合作，進行駐紮任務至今將近3年。因為需要長時間的投入，台灣之心的工作人員就在附近租屋定居，平均會有2人在此不分日夜探查、抓狗。原本壽山有1000多隻遊蕩犬，目前已絕育500多隻母犬，還有10多隻非常難抓的母犬，他們會繼續努力將其全部絕育。

根據壽山國家自然公園管理處的調查，關於山羌被遊蕩犬攻擊的數量，在2017年有10隻，而後下降到0～2隻，由此可見衝突已有減少。劉晉佑說：「第一次到壽山的時候，我在收容所外就看到好幾隻母狗帶著小狗。」壽山有30多位餵食者，台灣之心跟他們合作捕捉，有愛媽對他們表示感謝，因為現在幾乎看不到小狗了。

此外，從2020年啟動的「全面絕育中」計畫，台灣之心與野生動物專家合作調查後，確定了浪犬與石虎的衝突區－台中、苗栗交界的大安溪兩岸。因此台灣之心展開地毯式的母犬絕育，目標是減少浪犬數量，也減少與野生動物的衝突。

TNvR有用嗎？

Photo Credit: 台灣之心愛護動物協會提供 TNvR包括trap誘捕、neuter絕育、vaccinate注射疫苗、return回置。台灣為狂犬病疫區，會施打狂犬病疫苗，國際間大多只有TNR，因此v為小寫。

有些人認為TNvR無法解決人犬衝突，劉晉佑表示，確實無法用TNvR來改變狗的行為。「如果一隻母狗會咬人，絕育之後還是會咬人，除非有辦法改變牠的行為問題，或是捕捉後另外安置。面臨資源不足的情況，我們不得不用TNvR，至少不要讓一隻會咬人的母狗生出10隻會咬人的狗。」

有人提議恢復撲殺政策，劉晉佑認為這也是一種策略，但在台灣要推行很困難，社會將有很大衝突。他表示，台灣已是一個進步的國家，要處理社會問題不該只是去消滅，應採取更人道、更中庸的方式。

「TNvR是一種預防性的做法，在衝突發生前就該積極執行。」劉晉佑舉例說明，如果某地區出現一隻新的遊蕩母狗，在還沒有人犬衝突時就把牠抓去絕育，可避免生小狗及更多的衝突。如果等到母狗發情吸引公狗，甚至生了一窩小狗，狗的數量和衝突機率都提高，引發民眾通報、民代關切，主管機關才去捕捉絕育就太慢了。

「我們做了很多預防的方式，在那些地方因此沒有發生衝突，但一般人不會知道，我們是用TNvR抑制了當地的衝突。」劉晉佑說明，TNvR的效果有時不會立刻出現，或是不容易用數據來量化，但他們認為這是正確的作法，也會持續落實絕育行動。

台灣之心的絕育行動

台灣之心的工作包括絕育行動、教育推廣、政策倡議，絕育是最主要的任務，也是經費使用最多的部分。目前每年花費約5000萬元，每年絕育3萬多隻犬貓，有以下四種行動方式：

下鄉絕育：與獸醫師、志工合作，前往比較偏遠的地區，針對家犬家貓、放養犬貓做絕育。8年舉辦近600場活動，絕育超過43000隻。 紮浪浪計畫：針對流浪犬貓提供絕育補助，目前合作的動物醫院有100多家，在2020年有3247人使用，絕育犬貓27954隻。不分個人或團體、民間或公家都可申請，例如台中市動保處，至今已申請補助絕育4258隻犬貓。 駐紮任務：深入資源稀少的離島、偏區，專人進駐當地，投入絕育行動，例如2020年以高雄壽山、馬祖莒光、恆春半島、綠島為據點。 全面絕育中：以縣市行政區為目標，專人調查尚未絕育的犬貓，以地毯式行動達成全區絕育的目標。

大規模絕育

Photo Credit: 《十二夜2》臉書 劉晉佑接受電影《十二夜2》訪問時表示，必須讓絕育的規模變大。

劉晉佑認為，2017年實施的零撲殺政策，雖然倉促但已經上路，「我們與其走回頭路，不如趕快把配套措施建立起來，在初期的五到10年，最重要的就是大規模絕育。」

「絕育兩個字說起來很簡單，其實我們還在學習，台灣目前還沒有開始大規模絕育。」如何做到大規模絕育？第一步是調整現有的絕育資源，劉晉佑表示：「如果大家都認為，跟人類、野生動物產生最多衝突的是遊蕩犬，那就先做混種母狗的絕育，跟全國的動物醫院合作，提供全面性的公費免費絕育。」

第一步是全面免費絕育；第二步是下鄉絕育，前進偏鄉地區絕育犬貓；第三步是高強度絕育，進行地毯式調查，找出尚未絕育的犬貓。劉晉佑特別指出，必須提供全額的絕育補助，因為目前的補助費離市價太遠，願意合作的獸醫太少。