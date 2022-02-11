2022/02/11,
中國

徐州官方改口承認「八孩母親」事件涉及拐賣，未列性侵、虐待罪嫌遭網友質疑

徐州官方改口承認「八孩母親」事件涉及拐賣，未列性侵、虐待罪嫌遭網友質疑
原始影片在抖音平台已遭下架，此為網友備份影片。photo Credit: 嚴鴻偉Youtube頻道截圖

我們想讓你知道的是

中國江蘇省徐州市10日晚間發出第四份官方通報，首次承認「徐州八孩母親」事件涉及拐賣，並對八個孩子父親董某民等三人採取刑事強制措施。

（中央社）中國徐州8孩案引發輿論沸騰後，當地聯合調查組10日終於認定本案涉人口拐賣。8個孩子的父親董志民涉嫌非法拘禁罪，另外兩人涉嫌拐賣婦女罪，3人已被採取刑事強制措施。

徐州市新聞辦官方微博「徐州發布」晚間通報稱，徐州8孩罹患精神疾病的母親楊姓女子，近日經DNA檢驗比對，認定她就是來自雲南省福貢縣的小花梅。

據通報，楊女的55歲丈夫董志民涉嫌非法拘禁罪；楊女同鄉的48歲桑姓女子及其67歲丈夫時姓男子涉嫌拐賣婦女罪，上述3人已被採取刑事強制措施。

徐州市委市政府聯合調查組稱，為保障楊女及其家人基本生活，豐縣民政部門已對他們進行低保保障。教育部門依法依規落實學生資助政策，保障其子女受教育權利。婦聯的愛心志願者和鎮、村幹部幫助照顧其老人，對其子女進行關愛陪伴和生活照料。後期將根據對案件的處理情況，依法確定對其未成年子女的監護責任。

儘管聯合調查組終於證實本案涉人口拐賣，但在通報下方，數以萬計的中國網友仍一面倒質疑董男為何沒有被列涉嫌強姦罪、虐待罪與故意傷害罪，並要求全面調查鄉村地區長期存在的婦女遭拐賣問題。

1月28日，抖音帳號「徐州一修哥」發布短片，揭露一名女子被人用狗鏈栓在破屋內囚禁，前後生養了8個小孩。短片在各大社群轉傳後，引發輿論關注。

徐州8孩案被揭露後，父親董志民一度躍為網路紅人，甚至上直播帶貨、受邀為公司或主持人宣傳。

董男老家成為社群打卡熱點。還有網紅全程開著直播，帶著禮物和紅包前往探望8個孩子表示關心。

官方通報曾稱「不存在拐賣行為」

事件引發輿論質疑涉拐賣婦女後，徐州轄下的豐縣縣委宣傳部通報辯稱，楊女與董志明1988年領證結婚，不存在拐賣行為。因楊女患有精神病會攻擊老人、小孩，其丈夫才用鐵鍊拴住她。

這份通報引發輿論質疑後，官方發出第2份聲明，表示楊女的真實身分和本名、原籍都待查，還改口楊女是「因為流浪才到歡口鎮乞討」。

官方7日深夜發出的第3份聲明則稱，楊女曾有一段婚姻，後因生病而由親屬從雲南省昆明市帶到江蘇省東海縣治病，且其家人期許可以找個「好人家」嫁了。楊女抵達後卻走失，陪同親屬當下並未報警也未告知其家人。

10日出爐的調查結果，狠狠打臉了此前欲蓋彌彰的官方通報。

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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：楊士範


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