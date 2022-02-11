加拿大卡車堵住邊境大橋兩國政府憂心衝擊經濟，美、法出現示威者「有樣學樣」

加拿大卡車司機因不滿政府施行的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗強制令，發起示威活動癱瘓渥太華市中心之外，更堵住了連結美、加的大使大橋（Ambassador Bridge），兩國政府都憂心此舉將衝擊經濟。

另一方面，加拿大的示威活動也引發漣漪效應，美國、法國都有民眾打算效法。

示威活動打亂跨境貿易，加國總理痛批「令人無法接受」

（中央社）加拿大警方9日揚言逮捕響應卡車司機號召的抗議民眾，示威者不滿COVID-19防疫規範，不僅癱瘓渥太華市中心，還打亂跨境貿易，總理杜魯道痛批此舉「令人無法接受」。

卡車司機已在加國首都渥太華抗議2週，現在有愈來愈多人聲援擋路行動，堵住連接加拿大溫莎市（Windsor）和美國底特律市（Detroit）的大使大橋，杜魯道（Justin Trudeau）警告此舉恐威脅加國經濟復甦。

《法新社》報導，杜魯道9日在下議院（House of Commons）表示：「擋路和非法示威令人無法接受，對商業和製造商造成負面影響。我們必須竭盡全力結束這些狀況。」

杜魯道也對抗議民眾喊話：「擋路終結不了疫情……你們必須用科學和公衛措施來結束疫情。」

據《美聯社》消息，隨著COVID-19 Omicron變異病毒株病例激增情況趨緩，加國愈來愈多省分已開始解除部分防疫措施，但杜魯道捍衛聯邦政府負責的相關措施，包括一項惹惱許多卡車司機的規定，即從1月15日起生效、要求所有進入加國的卡車司機都必須完整接種疫苗的強制令。

亞伯達省、薩克其萬省、魁北克省和愛德華王子島省本週分別宣布要撤銷部分或所有防疫措施的計畫，最保守的亞伯達省立刻取消疫苗護照，並將在本月底解除口罩佩戴令。

Photo Credit: AP / 達志影像 圖為加拿大聲援「自由車隊」擋路行動的民眾堵住連接加、美兩國的大使大橋。

美汽車製造業者憂心示威若持續，脆弱供應鏈更難從疫情中恢復

美國白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）稍早表示，美國官員與加國邊境機構「密切聯繫」，討論大使大橋堵住狀況。

莎琪也對抗議衝擊美國經濟表達憂心，說這些行為「對供應鏈和汽車業構成風險」。

據《路透社》報導，加拿大敦促示威者終結持續13天的反COVID-19強制措施抗議，白宮9日也說，卡車司機堵住美加邊境通道恐傷害汽車業及農業。

由於具高度傳染力的Omicron變異株疫情在許多國家開始趨緩，不少國家在經歷實施近2年的防疫措施後，反對勢力以不同方式如雨後春筍般湧現，澳洲、紐西蘭和法國都出現這類抗議示威。

莎琪9日表示：「我認為加拿大和美國的每個人都必須瞭解這種擋路行為對勞工和供應鏈的潛在影響是什麼，這是我們現在最關注的地方。」

美國《全國公共廣播電台》報導，通用汽車（General Motors）已經取消了位在密西根的蘭辛德爾塔組裝廠的輪班人力，福特則是降低位在溫莎和奧克維爾工廠的人力以維持運作。

斯泰蘭蒂斯（Stellantis）也表示已經減少在美加邊境工廠的輪班人力。豐田汽車則預期因示威活動為其在加拿大工廠帶來的不便將會延續到這個週末，發言人表示「在這時間點，不會有任何人的工作因此受影響。」

在加拿大發起的這場示威活動，到目前為止對美國汽車製造業工人的影響很小，然而美國汽車製造業者仍憂心大使大橋堵住的情形若是持續，將會對原先脆弱的供應鏈而言，更難從COVID-19疫情的泥淖脫身。

美、法出現類似示威活動，美國示威者瞄準世界盃和拜登發表國情咨文

《加拿大電視公司新聞網》報導，加拿大「自由車隊」的示威行動開始出現漣漪效應，其他國家也有民眾企圖仿效以抗議該國的防疫規定。

美國國土安全部官員已示警美國卡車司機及其支持者們，正計劃於這週末在洛杉磯發起一場類似的行動，正好會遇上超級盃。示威行動後續將會在3月1日起抵達華盛頓特區，這天正是拜登要在國會發表國情咨文的日子。

（中央社）受加拿大「自由車隊」啟發，法國上萬名反抗疫民眾9日陸續自法國各地出發，預計週末集結巴黎，再前往布魯塞爾。但為維持公共秩序，巴黎警局10日早上宣布，禁止車隊開進首都。

受加拿大日前反政府抗疫措施的卡車司機示威運動啟發，法國民眾也組成「自由車隊」（convois de la liberté），並於9日自法國尼斯（Nice）、拜雍（Bayonne）等城市各自出發，往巴黎方向前進。

成千上萬名反疫苗通行證網友在社群媒體上表示，將從自家出發，預計11日晚間起陸續集結巴黎，部分民眾將繼續前往歐盟首都布魯塞爾，計劃於14日與其他歐洲示威者匯聚。

Photo Credit: AP / 達志影像 圖為法國民眾集結表達對「自由車隊」（convois de la liberté）的支持。

然而鑒於自由車隊造成加拿大首都渥太華部分地區交通癱瘓，巴黎警察局10日宣布，將採取措施禁止示威運動開進首都。

巴黎警察局在新聞稿中表示，「為避免公路要阻塞，以及為開罰不守禁令者，將採取特殊措施」，面對「公共秩序擾亂風險」，禁令將自11日生效，到14日為止。

警察局長拉勒蒙（Didier Lallement）提醒，阻礙交通最高可判2年刑期、4500歐元罰金、吊銷執照等；而遭禁示威的主事者也可判6個月刑期與7500歐元罰金。

目前仍不知道示威者在巴黎的路線，法國自由車隊召集人與發言人之一的瑪麗莎（Marisa）透過社群媒體表示，「每個人都是自由的」，不會直接對參與者下達指令。

從法國東北方阿登區（Ardennes）出發的環保產業人士馬特雷（Amaury Martelet）表示，他想要找回自由，強制疫苗通行證等措施是殘殺自由的行為，在民主制度中不該出現。