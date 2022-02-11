中國強化打壓：暫停進口立陶宛牛肉、乳製品及啤酒，要求「糾正自身錯誤」

自從立陶宛允許台灣在首都維拉紐斯設立「駐立陶宛台灣代表處」，並強化對台關係，便屢遭中國打壓。立陶宛國家糧食和獸醫服務局昨（10）日表示，中國暫停進口立陶宛的牛肉、乳製品以及啤酒。中國海關總署進出口食品安全局官網也顯示，中國暫停接受9日後啟運的立陶宛牛肉進口申報。

雖然中方並沒有正面回應暫停進口的原因，不過中國外交部指出，立陶宛應該要「正視客觀事實、糾正自身錯誤」，並堅持「一個中國」。

中國暫停進口立陶宛牛肉

《路透社》報導，立陶宛國家糧食和獸醫服務局10日表示，中國這週暫停進口立陶宛的牛肉、乳製品以及啤酒。

中國海關總署通知立陶宛，因為「缺交一些文件」所以暫停立陶宛牛肉進口申報。不過立陶宛國家糧食和獸醫服務局也表示，通常進口國應該會先要求出口國提供缺失的文件。

另外中國海關總署進出口食品安全局官網，在2月9日發布的《符合評估審查要求的國家或地區輸華肉類產品名單》中，也指出，中國暫停接受9日後啟運的立陶宛牛肉進口申報。

自從立陶宛允許台灣在首都開設以台灣為名的大使館，中國與立陶宛關係持續惡化。目前歐盟將針對中國對立陶宛的貿易限制，向中國提出貿易訴訟，而英國也在7日表示，將加入美國與澳洲的行列，支持歐盟向中國提訟。歐盟委員會則指出，與2020年相較，2021年12月立陶宛對中國的總出口量下跌了91%。

不過另一方面，立陶宛表示中國的舉動並沒有造成很大的問題。因為事實上2021年12月起，立陶宛就沒有出口牛肉等食品至中國。立陶宛總理希莫尼特（Ingrida Šimonytė）也表示，中國暫停進口牛肉，並沒有對立陶宛帶來實際上的問題，因為現在立陶宛並沒有出口這些食品至中國，目前立陶宛食品類出口商也已開拓其他市場。

中國：未說明原因、要求「糾正自身錯誤」

另一方面，中國並沒有明確說明暫停立陶宛牛肉進口的原因。

《環球時報》報導，中國外交部發言人趙立堅在10日主持例行記者會，表示立陶宛該做的是「正視客觀事實、糾正自身錯誤」，回到堅持「一個中國」的軌道上，而不是拉攏其他國家聯合反華，混淆是非並惡意炒作。

趙立堅同時反駁，立陶宛應首先反思自身存在的人權劣跡，比如歧視少數族裔、蓄意虐囚和濫用暴力，以及虐待難民等錯誤作法。

外交部怎麼說？

外交部對此回應，指出對於中國不斷透過各種惡劣手段施壓立陶宛，破壞以規則為基礎的世界經貿秩序，國際社會應嚴加譴責，同時聲援無端遭脅迫的立陶宛。

外交部指出他國例子，表示德丶法丶英丶美及許多歐洲國家均已紛紛支持力挺立陶宛，譴責中國針對立國經濟制裁的霸凌作為；另外歐盟執委會也針對中國歧視性的貿易作為，正式向WTO提訟。而台灣將堅定與國際民主盟友團結一致，持續以實際行動支持立陶宛度過難關。

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核稿編輯：楊士範