「鬱悶的時候只好唱歌」從投幣式卡拉OK到樂團，移工透過歌唱抒發情感與苦悶

文：吳庭寬（Wu Ting-Kuan）

屏東東港三年一次的迎王平安祭典，有一支由印尼漁工組成的鼓陣「呴咧部隊」（Pasukan Hore）。漁工們在廟會中敲擊樂器、賣力搖動發財車、演唱母國歌曲的YouTube錄像及報導不勝枚舉。

2016年9月，莫蘭蒂、馬勒卡、梅姬等颱風頻繁來襲，大鼓陣的其中一位成員王哥（Ang Wang）以吉他即興彈唱〈梅姬颱風〉，歌詞傾訴著因風雨受困船艙的煩悶。同年稍早，芮氏規模6.4的美濃大地震造成百餘人身亡，王哥在一樣幽閉的船艙裡，以歌悼念這場〈災難〉。這兩首歌是他對異鄉見聞的反饋。這一年，也是我第一次收到當時還在桃園一家矽利康工廠工作的曼德拉・蘇比安多（Mandala Supianto）傳來的Demo帶，即〈臺北車站〉與〈我的傷痛〉，前者以移工間的友誼為主題，後者則是他受到2015年發生的印尼漁工受虐致死案震撼所寫的歌。

這是《歌自遠方來》的起點。這個採集與書寫計畫，是團隊夥伴基於對移工藝文實踐的研究興趣以及過往的田野經驗，發展而來的檔案與田野習作，試圖探究印尼移工在工作（bekerja）與創作（berkarya）狀態下的音樂生產經驗，並思索如何藉此回應社會，進而裂解大眾觀看移工的方式。

2004年起在台印尼移工人數便直線攀升，新冠肺炎疫情襲台以前，2020年1月，印尼移工人數一度超過27萬7000，佔全台外籍勞工的38.9%，這個數字還不包括一萬多名遠洋漁船上的境外聘雇船員。雖然印尼移工總數在接近兩年的肺炎疫情影響下，已減至25萬以下，但過去16年的穩定成長，台灣各地早已形成規模不一、為移工提供餐飲、購物、通訊、匯款、國際貨運、娛樂等服務的聚集經濟網絡。

直至今日，投幣式卡拉OK幾乎已成為台灣印尼店的重點配備，有些店裡甚至擁有巨型投影幕、舞池和包廂，只要幾個十元銅板，就可以創造自己的音樂場景。

Photo Credit：吳庭寬 印尼小吃店裡的投幣式卡拉OK與投影設備。

2001年鄭村棋任職台北市勞工局後，當年12月已有官方舉辦的「外勞文化節」，這是首次有印尼明星在移工的活動上演出，這或許也是印尼移工第一次公開在異鄉的舞台上展現才藝。爾後，私人企業如電信、銀行、媒體、百貨與物流業者等，也為回饋移工或推廣其服務，連年與其他部門合作、贊助或舉辦大型展演活動。

以此管道來台的印尼明星，風格以噹嘟（dangdut）、流行／搖滾類型為主，大部分在印尼具全國性知名度，而近年則開始有選秀節目歌手、網紅登台。明星的表演往往是開齋節、印尼獨立紀念日的重頭戲，其中不少活動以「印尼文化節」、「印尼文化嘉年華」命名，慰勞移工之外，還肩負宣傳多元文化的使命，印尼移工歌手、樂團、舞團或服裝秀等，時常被安排做為暖場節目。

上述活動大部分在大台北都會區舉辦，到中、南部登台的流行／搖滾類藝人則是少之又少。不過，許多僅在印尼特定區域享有知名度的地方歌手，時常被中、南部的移工社團邀請來台表演。這些多以噹嘟樂為歌路的藝人，除了播放伴唱帶，有些藝人也會選擇與台灣本地的移工噹嘟樂隊合作。

中、南部地區由移工主導的音樂展演活動，場地不像大台北地區的台北車站、二二八和平紀念公園、花博公園、大安森林公園、南港展覽館、新北市民廣場、桃園巨蛋等，而是時常得租用社區活動中心、學校禮堂、在工業區附近的閒置廠房、空地或廟埕等空間。

Photo Credit：吳庭寬 高雄永安地區印尼移工社團舉辦的噹嘟樂活動，圖中為New Ramesta樂隊。

來自西爪哇省南安由（Indramayu）的王哥，他創作的塔林噹嘟（Tarling Dangdut）歌曲，大多是由在家鄉秀場兼職的胞妹菲菲（Vivy Oktoviyani）演唱，歌曲題材來自王哥與旁人的親身經歷——分離、婚外情、忘不掉的舊愛、回不去的過往，這也是這個人口大量外移的爪哇漁村的日常片段。

1999年初抵台灣的王哥說，鬱悶的時候只好唱歌。愛好音樂的漁工們時常在下工後，聚在碼頭，樂器當時就直接鎖在港邊一個大木箱裡，練唱時順便提供「現場音樂」讓同鄉一展歌藝。目前東港周邊約有15家印尼店，許多店家設有投幣式卡拉OK機，讓用餐的漁工可以順便歡唱，不過現在低頭滑手機的人更多了。過去在幽暗的碼頭上，以音樂自娛娛人的景象，現在只能在獨立紀念日的聯歡晚會上看到了。

Photo Credit：吳庭寬 屏東東港印尼漁工樂團在碼頭上以歌會友。

鐵路系統在殖民經濟與威權治理下擴張至全島，同時也加速了人在島內移動，移動促成別離，火車站成為人們互相道別的地方。我們從曼德拉的〈台北車站〉可得知，火車站是散居各地的外籍移工，假日時常約會見面的地方。然而久別重逢的當下，也預告了幾個小時後的分離，這種場面每個週末都在各大火車站上演。

以高雄岡山為據點的New Ramesta樂隊，第一首自創曲〈岡山車站〉即以練團室旁邊的火車站命名，這首歌唱著隨火車一去不返的愛情；而台南的廠工的費爾曼（Firman Setia Budi）在〈台南車站離情〉裡，寫到火車站見證了愛情的承諾與背叛。

印尼移工的個性、原鄉與族群互異、或許也以不同管道跟價碼來到台灣，但在家庭與國族的凝視下，市場導向的跨國移動似乎有了一致的展望，這樣符合期待的自我描述，成為慣常的敘事模板，讀者得以在《歌自遠方來》收錄的歌曲，如費爾曼〈台灣我的人生路〉、〈永遠唯一〉；穆斯（Mas Mus）〈親愛的我的心上人〉、〈請相信我〉、〈我還在努力〉；拉拉・阿古斯汀（Rhara Agustin）〈一個移工的心聲〉；茲奇・阿南達（Zikiy Ananda）〈親愛的之一〉等自創曲中窺探一二。