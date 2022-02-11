上任半年換四次內閣、最短命總理才當三天，秘魯總統領導能力備受質疑民調創新低

編譯：梅緣緣

秘魯政府近日傳出，接任瑪莎・瓦斯蓋茲（Mirtha Vásquez）總理職位的海克特・瓦勒品托（Hector Valer Pinto），上任才短短三天，旋即遭總統佩德羅・卡斯提略（Pedro Castillo）撤換的消息。因他遭報社爆料在2016年時，曾有兩次家暴妻小的紀錄，而此爆料一出，雖然瓦勒品托極力否認自己是施暴者，但仍掀起外界對他的撻伐聲浪。

據《德國之聲》（DW）報導，總統卡斯提略先前在2月4日電視公開談話時表示，他已決定將內閣進行重組。卡斯提略在談話中並未提到瓦勒品托，但重組內閣的決議，也意味著瓦勒品托勢必無法繼續擔任總理一職。

卡斯提略後續於9日在位於首都利馬的政府宮（House of Pizarro）宣布，未來總理將指派由律師出身的79歲司法部長阿尼巴爾・托瑞斯（Anibal Torres）接任。

新上任卻頻提內閣重組，總統領導能力遭質疑

不過，這次並非是卡斯提略任內的首次內閣重組。有「老師」（El Profe）之稱的卡斯提略屬秘魯政壇中的左派，在當時以50.13％的得票率，當選成為秘魯第130任總統。不過自他2021年7月28日上任起至今短短不到一年時間，卻已歷經四次的內閣大洗牌。

秘魯太平洋大學（Universidad del Pacifico）政治系教授辛西婭・桑柏（Cynthia Sanborn），在接受《美聯社》（AP）訪問時即點出，卡斯提略除了難以勝任現在的職位，以及缺少政治和社會上的支持外，他也缺乏能力將專家顧問納入他的執政團隊。桑柏受訪也同時指明：「因為卡斯提略不賢且治理能力不佳，所以也變相吸引了不少覬覦權力，和私人利益的人在他附近周旋。」

根據《法新社》（AFP）報導，曾為秘魯駐厄瓜多大使、現為政治分析師的雨果・歐蒂羅（Hugo Otero）認為，卡斯提略似乎深陷五里霧中，對自己要前進的方向毫無頭緒，這也使得秘魯人民感到慌張且焦慮。另外，他日前選擇重組新內閣並指派瓦勒品托擔任總理一事，其實早就引發諸多不滿。

專門報導拉丁美洲及南方共同市場（Mercosur）的《MercoPress》也指出，因其團隊執政時出現貪腐等醜聞早已不脛而走，讓卡斯提略的民調不滿意度從去（2021）年10月的48％，上升至12月的58％，而對他表達滿意且持續支持的民眾已經則降至33％，創秘魯歷史以來對總統執政滿意度的新低。

卡斯提略的新內閣與舊困境

卡斯提略上任不久便面臨一系列問題，如1月因東加王國火山噴發而造成漏油的事件、內政部長路易斯・巴蘭蘇埃拉（Luis Barranzuela）違反防疫規定於自宅開萬聖節派對遭爆後請辭，以及利馬日益漸增的犯罪率等問題，讓卡斯提略數度面臨險遭彈劾的窘境。

同時秘魯面臨的第三波COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情，也是現在令該國政府頭大的問題之一。秘魯衛生部統計顯示，因Omicron變異株的入侵，使得秘魯每日約增加1萬1000名民眾確診，一週確診人數更是高達6萬1000至6萬7000人。秘魯衛生官員丹提・賽爾索（Dante Cersso）對此表示，國內感染人數再創歷史新高，近五日的平均死亡人數則約在100多人左右，呼籲應加速疫苗施打。

另外，根據《彭博社》（Bloomberg）指出，卡斯提略後續要求重組的新內閣中，礦業部長由與卡斯提略同黨的卡洛斯・帕拉西歐司（Carlos Palacios）宣誓就任；交通部長及文化部長則皆獲准保留原有職位，而財政部長奧斯卡・賈罕（Oscar Graham）因其廣受投資者歡迎，亦予以留任。

秘魯新聞媒體《Andia》報導，卡斯提略同時力推由地區政府所組成的國民議會（ANGR），希望在此架構下能夠讓施政去中心化，並注重地方人民的需求。因此，他也強調地方政府應與中央政府合作，以了解國內各地區民眾的需求。不過，秘魯人民的生活，是否能在內閣完成重組後獲得改善，仍有待卡斯提略及他的新內閣團隊的領導與努力。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範