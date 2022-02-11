謝龍介、陳以信表態參選台南市長，黃偉哲民調滿意度高仍表示「沒有樂觀的本錢」

台南市議員謝龍介、國民黨不分區立委陳以信這兩天相繼表態，有意參選台南市長。國民黨9日中常會才剛通過「111年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法」，將以協調代替初選為原則，避免初選造成分裂。國民黨發言人凌濤受訪時表示，依照辦法將設置「中央選戰策略會報」，負責徵詢、協調及提出建議提名人選。

至於民進黨已確定由黨主席蔡英文徵召，積極尋求連任的現任台南市長黃偉哲雖然民調居高不下，挾執政優勢勤跑基層與民眾博感情；但他強調，目前沒有樂觀的本錢。

陳以信表態參戰：全力為國民黨光復台南

立委陳以信今天則在臉書上表示，民進黨已在台南執政20多年，希望國民黨光復台南，是所有藍軍支持者的心願。他身為台南子弟，也是國民黨台南唯一不分區立委，他有義務與使命，年底台南市長這一仗，要全力以赴為國民黨光復台南。

陳以信畢業於英國倫敦亞非大學經濟學博士班，曾任美國華府智庫台美研究中心執行長和國民黨國際部主任，2008年馬英九當選總統，陳以信2011年自英國返台並且進入總統府工作，並曾擔任總統府發言人，和馬英九關係至今都依然不錯。2020年被列入國民黨不分區立委，專長為「國際外交」專業。

謝龍介表態參選，趙少康力挺：最有能力與黃偉哲抗衡

謝龍介昨日受訪時首次公開表示，長期以來，很多支持者一直鼓勵、勸進他參選，國民黨中常會本週已通過提名機制，因此他願意參與黨的機制。

謝龍介也表示，目前民進黨部分看起來並未能完全整合，國民黨如果能做好整合，就會有創造變數的機會。台南長期綠大於藍，20多年來，市民沒有看到台南市有長足進步，普遍有一些人想要改變，如果能做好整合，並喚起市民想要讓城市進步改變，還是可以一搏。他說，在冰天雪地的艱困環境中，要開出勝利的花朵，當然備極艱辛，但並非完全沒有機會。

對此，趙少康表示力挺支持，他強調謝龍介不只在去年底四大公投期間參與戰鬥藍的助講站台活動，為了成功罷免台灣基進前立委陳柏惟，也多次北上台中幫忙掃街、出席選前之夜，風靡菜市場的婆婆媽媽，粉絲群眾多。根據《TVBS》1月底的民調，在國民黨內的可能候選人中，謝龍介是目前最接近黃偉哲、最有機會代表藍軍角逐台南市長的戰將。推出最有勝選希望的人，應該是國民黨未來面對選戰的唯一考量。

黃偉哲民調滿意度高

民進黨已確定六都首長參選人將全由總統兼黨主席蔡英文徵召。《自由時報》報導，現任台南市長黃偉哲積極布局尋求連任，挾執政優勢，同時勤跑基層與民眾博感情；但他強調，無論如何，目前都沒有樂觀的本錢，只有努力耕耘的空間。

台南市向來是綠營大票倉，黃偉哲積極爭取連任，儘管過程中傳出黨內有人將出面挑戰，讓黃連任之路顯得艱辛，但他仍挾現任優勢，加上有公衛背景，帶領市府團隊積極防疫，挺過疫情動盪期，不僅零確診天數為六都最長，本土個案數也是六都最少，市民都相當有感，多次民調施政滿意度結果都不錯。一般預料，除非黃偉哲或市府發生重大弊端，否則獲民進黨提名參選下屆台南市長幾乎已成定局。

根據《TVBS》26日公布最新民調結果，台南民眾對市長黃偉哲滿意度為64%、不滿意度16%、20%未表示意見。若進一步交叉分析發現，與上次調查相比，多數年齡層民眾對市長黃偉哲滿意度呈現上升勢態。其中，20至29歲市民滿意度從58%，增加18個百分點至76%、不滿意度為15%，是滿意度增加最多的年齡層；50至59歲滿意度由61%，增加7個百分點為68%。

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核稿編輯：翁世航