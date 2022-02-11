2022/02/11,
國際

3年內數量銳減超過2萬隻，澳洲政府將無尾熊列「瀕危物種」

3年內數量銳減超過2萬隻，澳洲政府將無尾熊列「瀕危物種」
無尾熊｜Photo Credit：AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

澳洲無尾熊基金會在2021年指出，澳洲在過去3年失去大約30%的無尾熊，估計數量已經由2018年的8萬隻下降至5萬8000隻。其中，減少最多無尾熊的地方是新南威爾士州，數量下跌了41%。

繼1月宣布將投入5000萬美金（約新台幣13億）保育無尾熊，澳洲政府今（11）日又宣布，將澳洲東南部的無尾熊列為「瀕危物種」。

澳洲無尾熊基金會指出，澳洲無尾熊的數量急遽下降。原先2018年還有8萬隻無尾熊，然而截至2021年，僅剩5萬8000隻。

澳洲政府：將無尾熊列為「瀕危物種」

《路透社》報導，在乾旱、叢林大火、建商伐木的影響下，無尾熊棲地遭到嚴重破壞，數量急遽下降。澳洲政府今日宣布，將澳洲新南威爾斯州（New South Wales）、昆士蘭州（Queensland）以及首都特區（ACT）的無尾熊列為「瀕危物種」。

澳洲環境部長雷（Sussan Ley）表示，將無尾熊改列為瀕危物種，凸顯無尾熊正面臨的挑戰。也表示將無尾熊列為瀕危物種，對於無尾熊保育來說扮演很重要的角色。

《BBC》報導，事實上2012年，澳洲政府便把無尾熊列為「脆弱」物種。而今將無尾熊改列為「瀕危物種」，證實無尾熊的困境已經變得更加急迫。

環境保護組織長期以來不斷呼籲澳洲政府，提升無尾熊的保育地位。國際人道協會（Humane Society International）、世界自然基金會澳洲分會（WWF-Australia）以及國際愛護動物基金會（International Fund for Animal Welfare），更提名無尾熊作為瀕危物種。

世界自然基金會澳洲分會執行長Dermot O'Gorman指出，無尾熊在短短10年內，由保育名單外的動物，成為瀕危物種，數量快速下降。同時贊許澳洲環境部，指出將無尾熊訂為「瀕危物種」，是環境部做出的重大決定。

無尾熊的處境，有多危急？

《路透社》報導，科學家與學者不斷警告，除非澳洲政府立即採取措施，保護無尾熊與無尾熊的棲地，否則無尾熊將會滅絕。

澳洲無尾熊基金會在2021年指出，澳洲在過去3年失去大約30%的無尾熊，估計數量已經由2018年的8萬隻下降至5萬8000隻。其中，減少最多無尾熊的地方是新南威爾士州，數量下跌了41%。

另外森林大火也重創無尾熊棲地。世界自然基金會的研究估計，2019年底和2020年初的森林大火，造成超過6萬隻無尾熊死亡或受傷。當時大火波及超過1700萬公頃，幾乎是德國面積的一半。

澳洲政府，曾採取什麼措施？

《衛報》報導，澳洲政府1月份宣佈撥出5000萬美元，要改善無尾熊的處境。當時環保團體雖然樂見其成，同時卻認為可能是「杯水車薪」，因為不一定能無尾熊數量衰減的主因。

國際人道協會指出，如果只單靠錢，並沒辦法解決無尾熊的處境，還需要更強大的「保育框架」。

延伸閱讀：

新聞來源：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：楊士範


猜你喜歡

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。