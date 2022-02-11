製藥大國瑞士倡議團體提案禁止動物試驗，反對者憂製藥移轉他國

（中央社）在動物權利倡議人士獲得足夠支持以舉辦公投後，擁有龐大製藥產業的瑞士，13日將投票表決是否成為首個完全禁止對動物進行醫學試驗的國家。

這項提案不只要求不能進行動物試驗，根據《swissinfo》的報導，提案也希望禁止進口使用動物試驗開發的新產品，並禁止人體試驗，但沒有具體說明是否只適用於醫學、生物學研究，還是包含心理學、社會學和體育等項目在內。

政府數據顯示，2020年，瑞士有超過55萬隻動物死於實驗室試驗。這包含40萬隻鼠類、近4600隻狗、1500隻貓和1600匹馬，靈長類動物、牛、豬、魚和鳥類也在實驗期間或實驗後被殺死。

根據《swissinfo》的報導，參與醫學試驗的動物數量很難與他國比較，因為每個國家都有自己計算的方法。不過，法國在2019年共有180萬隻動物進行醫學試驗，德國則有290隻。 這是瑞士歷史上第4次禁止動物試驗相關的公投案，在這之前的3項也都遭到否決，1985年有70％選民反對、1992年56％反對、1993年又有72％反對。

瑞士東北部醫生沃德里（Renato Werndli）發起這項公投提案，他說：「在動物身上做實驗是殘忍且沒必要的，我確信，我們可以在沒有它（動物實驗）的情況下開發藥物。」

公投結果將具約束力，然而，動物試驗禁令提案料將不會通過，瑞士製藥業曾警告，禁令恐讓新藥開發中止，迫使企業和研究員遷至他國。

沃德里則表示，生物晶片、電腦模擬或人體微劑量等研究方法比動物試驗更有效。

遊說團體「瑞士製藥業協會」（Interpharma）領銜反對禁令提案，並表示，包含羅氏大藥廠（Roche）與諾華（Novartis）在內的製藥業出口佔瑞士總出口將近一半，禁令若生效，將造成極其嚴重的後果。

最新民調則顯示，僅26%選民支持動物試驗禁令，68%選民反對。

最嚴格的動物試驗法規，倡議團體不買單

瑞士在2008年通過《聯邦動物保護法》，《swissinfo》的報導指出，這是世界上最嚴格、全面的相關規定之一。法律明文指出，所有的實驗室的動物實驗以及限制動物的行動都需要經過授權，且研究人員必須證明試驗對社會所帶來的好處，會大過可能帶來的痛苦。

為了確定試驗的必要性，法律也規定動物試驗的嚴重程度，0級試驗不會限制動物的行動，例如觀察性的研究，最嚴格的3級試驗包含故意移植惡性腫瘤在動物體內。

此外，主管機關只有在沒有其他替代方案的情況下，才會授權做動物試驗，這些動物試驗必須受到「3R」的原則規範，「替代」（replace）指的是盡量找到其他方法，「減少」（reduce）是限制被拿來試驗的動物數量，「改善」（refine）要求盡可能減少動物的痛苦。

儘管存在3R原則，倡議團體指出，瑞士在過去的25年，動物試驗的數量都保持不變。他們強調，把無法實施「知情同意」的動物拿來做試驗，是不能被容忍的，且許多研究表明，動物和人類都無法替與自己不同的物種提供可靠的實驗證據。

政府也出面反對，反對者憂研究移轉他國

然而，《swissinfo》的報導指出，就連政府都建議公投不要通過，而在瑞士議會中，現有的立法被認為已經足夠。所有的瑞士政黨都覺得這項提議太過極端，但在其中，綠黨、社會民主黨等則提出希望能有更多用於開發動物試驗替代品的預算。

除此之外，許多教育機構以及瑞士的國家研究委員會，也都反對這項提議，就連瑞士動物保護協會都認為太激進。

反對者憂心一旦通過提案，許多藥物可能沒辦法進口或在瑞士生產，並強調藥物研發對瑞士的重要性，如果放棄動物試驗，大量研究和公司可能會轉移到其他地方。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範