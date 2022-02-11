愛迪達讓25對乳房「無碼」上傳社群平台：是身體解放、還是傷害孩子？

25組裸露的乳房照片，無碼的出現在各大社群平台 —— 這不是來自成人影片，而是運動品牌愛迪達（adidas）近日推出的運動內衣廣告。該品牌宣稱，這是展現乳房的自然與多樣，藉此推銷他們43款新型運動型內衣。廣告 不出所料地在網路上瘋傳，但回應兩極，有些人讚賞 愛迪達的勇氣和創舉，但也有人認為，在社群網站上發布這些照片並不適合。

2月9日，愛迪達在推特與Instagram各上傳了一張網格照片，是25組不同膚色、體型、年齡的乳房。「 我們相信各種形狀和大小的乳房， 都應該得到支持與舒適感，這也是為什麼我們這次推出43種新型運動型內衣，能讓所有女性都可以找到合適的內衣」。廣告的標語是「#SupportisEverything」。

We believe women’s breasts in all shapes and sizes deserve support and comfort. Which is why our new sports bra range contains 43 styles, so everyone can find the right fit for them.



🔗 Explore the new adidas sports bra collection at https://t.co/fJZUEjvopQ#SupportIsEverything pic.twitter.com/CESqmsXOwI — adidas (@adidas) February 9, 2022

這張廣告照片在推特上掀起漫天討論， 一些用戶對這樣的舉動表示讚賞，認為這有助於人們更健康的看待乳房，不 會因為在成人片中看到所謂「完美」的乳房，而擔心自己的胸部沒長好。

美國內衣專欄專家Cora Harrington就指出，內衣或運動胸罩廣告找來的模特兒，通常有固定的尺寸和胸型，要比一般人來得小一點、挺一點，所以當她看到愛迪達一口氣展示了25種大小不一的胸部時，她坦承自己感到非常震驚。

也有用戶誇獎愛迪達挑釁地在戶外廣告刊登25對乳房，稱此舉比他們過去兩年來所做得來得還要重要：

Nothing @adidas have done in the past two years is bigger than this. To all the people involved in doing this, we all salute you! @adidasWomen @HyperCait 👏 👏 pic.twitter.com/6nzWBZQR3x — benmayorwhite.eth ᵍᵐ (@benmayorwhite) February 9, 2022

但有些用戶並不同意在社群媒體上傳裸露照片。

有網友認為，在推特這樣的公共平台發布裸露照片打廣告並不合適，因為未成年的孩子可能會看到：「如果我12歲的弟弟看到這則廣告怎麼辦？這個廣告簡直是『 軟調色情』（soft porn），這個網站上又沒有建議適合18歲以上觀看！」

美國保守派網站 《聯邦黨人》（The federalist）更痛批，愛迪達的廣告會「傷害孩子、摧毀了性」。

該網站引述美國女性主義學者Camille Pagila之前的論述，認為Instagram鼓吹過多的裸露，已經傷害了女性，並且貶低生理慾望：「 公共領域出現過多的裸體，將導致女性價值低落，矛盾的是，也將導致性厭倦。」 Pagila認為，「如果女性想要在社會上受到尊重，必須停止無謂的展示裸露。」

當褒貶不一的評論不斷湧現時，愛迪達在推特上寫道：「我們想慶祝身體的美好，並自豪地展示我們所有人的不同之處。」「正常的看待身體、並幫助下一代的人對自己的身體充滿自信、毫無羞恥，是非常重要的。」

另一方面，《華盛頓郵報》發現，民眾對於 愛迪達廣告的接受程度，也因平台而異。在推特上，愛迪達官方帳號分享的照片下，有不少尖刻的批評；不過在Instagram上，愛迪達選擇在「愛迪達女性（adidaswomen）」帳號分享，該平台的回應相對比較溫暖正向。

不過有些用戶反應，無法在Instagram上分享這張照片。

針對用戶無法分享該則廣告，Instagram的發言人表示，愛迪達的貼文並未違反社群守則，不過「我們的AI不是常常能理解，我們正在想辦法改善這點。」

芝加哥羅耀拉大學（Loyola University Chicago）的行銷學者Jenna Drenten指出，社群平台一貫將乳房視為性象徵，因此針對這樣的內容進行管制；她認為愛迪達的廣告讓對話更進一步，她舉例不少由女性主導的解放運動如「 #FreeTheNipple」 ， 這些運動讓乳房的照片正常化，並與性脫鉤。

為了符合Facebook和Instagram的平台標準，愛迪達也刻意將廣告照片的乳頭顏色模糊化。

不過，品牌行銷專家David Placek告訴《CNN》， 愛迪達的廣告策略 確實突破了極限，但這種策略的問題是，它脫離了實際產品。 一些推特用戶，主要是女性消費者，表示她們更願意看到胸罩的照片，而不是乳房。

Placek指出，愛迪達的廣告如果改成25個身穿運動胸罩的照片，也能傳遞和裸照一樣的訊息，但確實就不會引起這樣程度的注意。該推文已在推特上獲得超過4200則轉發。

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