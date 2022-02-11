2022/02/11,
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愛迪達讓25對乳房「無碼」上傳社群平台：是身體解放、還是傷害孩子？

愛迪達讓25對乳房「無碼」上傳社群平台：是身體解放、還是傷害孩子？
Photo Credit: @benmayorwhite Twitter

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愛迪達最新的廣告在社群平台上張貼25對裸露的乳房，有網友認為這有助於人們更健康的看待自己的身體，但也有網友擔心，這會傷害孩子、摧毀了性。

25組裸露的乳房照片，無碼的出現在各大社群平台——這不是來自成人影片，而是運動品牌愛迪達（adidas）近日推出的運動內衣廣告。該品牌宣稱，這是展現乳房的自然與多樣，藉此推銷他們43款新型運動型內衣。廣告不出所料地在網路上瘋傳，但回應兩極，有些人讚賞愛迪達的勇氣和創舉，但也有人認為，在社群網站上發布這些照片並不適合。

2月9日，愛迪達在推特與Instagram各上傳了一張網格照片，是25組不同膚色、體型、年齡的乳房。「我們相信各種形狀和大小的乳房，都應該得到支持與舒適感，這也是為什麼我們這次推出43種新型運動型內衣，能讓所有女性都可以找到合適的內衣」。廣告的標語是「#SupportisEverything」。

這張廣告照片在推特上掀起漫天討論，一些用戶對這樣的舉動表示讚賞，認為這有助於人們更健康的看待乳房，不會因為在成人片中看到所謂「完美」的乳房，而擔心自己的胸部沒長好。

美國內衣專欄專家Cora Harrington就指出，內衣或運動胸罩廣告找來的模特兒，通常有固定的尺寸和胸型，要比一般人來得小一點、挺一點，所以當她看到愛迪達一口氣展示了25種大小不一的胸部時，她坦承自己感到非常震驚。

也有用戶誇獎愛迪達挑釁地在戶外廣告刊登25對乳房，稱此舉比他們過去兩年來所做得來得還要重要：

但有些用戶並不同意在社群媒體上傳裸露照片。

有網友認為，在推特這樣的公共平台發布裸露照片打廣告並不合適，因為未成年的孩子可能會看到：「如果我12歲的弟弟看到這則廣告怎麼辦？這個廣告簡直是『軟調色情』（soft porn），這個網站上又沒有建議適合18歲以上觀看！」

美國保守派網站《聯邦黨人》（The federalist）更痛批，愛迪達的廣告會「傷害孩子、摧毀了性」。

該網站引述美國女性主義學者Camille Pagila之前的論述，認為Instagram鼓吹過多的裸露，已經傷害了女性，並且貶低生理慾望：「公共領域出現過多的裸體，將導致女性價值低落，矛盾的是，也將導致性厭倦。」Pagila認為，「如果女性想要在社會上受到尊重，必須停止無謂的展示裸露。」

當褒貶不一的評論不斷湧現時，愛迪達在推特上寫道：「我們想慶祝身體的美好，並自豪地展示我們所有人的不同之處。」「正常的看待身體、並幫助下一代的人對自己的身體充滿自信、毫無羞恥，是非常重要的。」

另一方面，《華盛頓郵報》發現，民眾對於愛迪達廣告的接受程度，也因平台而異。在推特上，愛迪達官方帳號分享的照片下，有不少尖刻的批評；不過在Instagram上，愛迪達選擇在「愛迪達女性（adidaswomen）」帳號分享，該平台的回應相對比較溫暖正向。

不過有些用戶反應，無法在Instagram上分享這張照片。

針對用戶無法分享該則廣告，Instagram的發言人表示，愛迪達的貼文並未違反社群守則，不過「我們的AI不是常常能理解，我們正在想辦法改善這點。」

芝加哥羅耀拉大學（Loyola University Chicago）的行銷學者Jenna Drenten指出，社群平台一貫將乳房視為性象徵，因此針對這樣的內容進行管制；她認為愛迪達的廣告讓對話更進一步，她舉例不少由女性主導的解放運動如「#FreeTheNipple」這些運動讓乳房的照片正常化，並與性脫鉤。

為了符合Facebook和Instagram的平台標準，愛迪達也刻意將廣告照片的乳頭顏色模糊化。

不過，品牌行銷專家David Placek告訴《CNN》愛迪達的廣告策略確實突破了極限，但這種策略的問題是，它脫離了實際產品。一些推特用戶，主要是女性消費者，表示她們更願意看到胸罩的照片，而不是乳房。

Placek指出，愛迪達的廣告如果改成25個身穿運動胸罩的照片，也能傳遞和裸照一樣的訊息，但確實就不會引起這樣程度的注意。該推文已在推特上獲得超過4200則轉發。

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