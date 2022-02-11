【電影】2022虎年台灣賀歲檔總評：票房慘跌不能都推給疫情，連彩券行人潮都比電影院多

2022年九天的農曆春節假期，台北幾乎都是陰雨綿綿，天氣冷颼颼，疫情又升溫，線上串流影音則蔚為風潮，讓不少民眾選擇待在家裡不出門，連賀歲電影的票房也跟著冷冰冰。目前暫時以周興哲、李沐主演的國片《我吃了那男孩一整年的早餐》全台賣破3000萬台幣位居冠軍（截稿至2月11日突破4000萬），但是仍不免成為電影界最慘淡的賀歲新年。

由於這兩年COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）席捲全世界，近來COVID-19疫情更隨著變異株Omicron迅速散播而讓疫情拉警報，加上天氣濕冷降低觀眾進戲院的意願，使得2022虎年的台灣賀歲檔電影，度過非常嚴峻的農曆新年，票房下滑了一半到三分之二的數字，造成今年全台的新春檔期整體賣座成績，成為COVID-19肆虐以來、或者可說近些年來表現最差的一年，受疫情折騰近兩年的電影產業離全面復甦，看來仍有段差距。

從2020年新春期間COVID-19疫情開始肆虐至今，台灣已經歷經三次春節檔期，剛開始對台灣票房的影響還不至於太明顯，以國片來說，主要是缺乏特別有賣相的強勁大片或強大卡司，如《你的情歌》、《喜從天降》、《殺手撿到槍》等電影，都不夠具備足以吸引人潮的特色，賣座才會比這幾年減少許多。當時的冠軍《你的情歌》全台票房甚至不到2000萬，創下近幾年來最不理想的賀歲片成績紀錄。

而2021年初的春節賀歲檔期，當時有黑幫愛情影片《角頭—浪流連》、靈異科幻偵察片《緝魂》、賽車動作片《叱吒風雲》，及《我沒有談的那場戀愛》、《跟你老婆去旅行》兩部文藝電影，雖然電影類型及題材都比前一年多樣化，整體品質可能也是近些年來最佳的一年，但從拍攝預算及票房期待來看，賀歲電影票房至少下跌30％以上，最後也只有《角頭—浪流連》的票房有破億，其它電影的成績都沒有達到預期的目標。

Photo Credit: 巧克麗娛樂提供 去年《角頭—浪流連》賣出破億佳績

2022年農曆春節前，桃園、高雄相繼爆發Omicron，疫情嚴峻造成警戒升級，台北高雄兩市更防疫升至2.5級，柔性勸導禁止戲院飲食，加上觀眾自主的梅花座看片習慣，讓電影院的生意明顯受到打擊。影城公關就表示，今年春節疫情衝擊頗大，電影票房下滑很明顯，新春期間購買彩券與到宮廟求發財金的人潮，都比戲院還熱鬧。

以非台灣電影來看，雖然台灣的農曆春節檔期本來就不是好萊塢主流電影大片的主戰場，且近年又有串流平台搶走客戶目光，而且非超級英雄題材的電影也越來越難吸金，都讓電影上映成果備受考驗。

去（2021）年底的票房救星《蜘蛛人：無家日》就刷新了COVID-19爆發時代的票房紀錄，為2021電影市場拉高尾盤。而日本、韓國、泰國及印度等亞洲電影，目前也都還撐不起賣座票房。

此外，迪士尼（Disney）、華納兄弟（Warner Bros.）等片商為了吸引自家的OTT訂戶數量，同步播放或提早讓旗下的電影在Disney+、HBO GO等串流影音平台登場，大喇喇地搶走戲院生意，也成為部分電影票房表現失色的原因之一。

由於發行MCU漫威電影宇宙作品的索尼影業（Sony Pictures）欠缺自家影音串流平台，影迷只能進戲院觀賞搶先一睹廬山真面目。且超級英雄電影大都強調聲光效果，也成為吸引影迷掏腰包進戲院的重大因素，更讓超級英雄電影得以持續稱霸電影產業。

原本去年底疫情暫緩，《蜘蛛人：無家日》、《駭客任務：復活》、《金牌特務：金士曼起源》等好萊塢大片，讓戲院人潮熱絡陸續回流。而觀影族群的差異對票房產生的影響也越來越明顯，年輕影迷會進電影院捧場，奠定《蜘蛛人：無家日》票房的創新紀錄，鎖定較高年齡層觀眾的電影，顯然就不受用。

Photo Credit: 《蜘蛛人：無家日》

持續擴散的Omicron變種病毒又讓疫情拉警報期間，擁有優良影評及絕佳口碑的《蜘蛛人：無家日》持續吸金，顯見影迷、觀眾並非顧慮疫情而不肯進戲院，而是對選片越來越挑剔了。

因為COVID-19大流行造成全球戲院幾乎全數熄燈，好萊塢大片紛紛延後上檔。當疫情開始稍微緩和後，片商砸重本拍攝的電影陸續上映，卻縮短院線獨家放映檔期，只是許多觀眾仍然提不起興緻重返戲院，寧願等電影下檔後再躺在自家沙發上觀看OTT，箇中緣由就很耐人尋味了。

不過今年賀歲檔期的歐美電影質量，與以往相比確實差了很多，又少了能撐起賣座票房半邊天的人氣超級英雄，讓電影市場更加淒慘。

主打親子市場的《歡樂好聲音2》是由史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）、馬修麥康納（Matthew McConaughey）及瑞絲薇斯朋（Reese Witherspoon）等超強卡司配音，走闔家歡樂的可愛動畫片，整體口碑還不錯，卻無爆量演出。吉勒摩戴托羅（Guillermo del Toro）執導的驚悚片《夜路》則走暗黑美式復古風，但觀眾在新年感受不同氛圍的賀歲片。史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）執導的新版《西城故事》在國外好評如潮，獲得金球獎音樂或喜劇類最佳影片肯定，但國內卻因為對音樂劇的疏遠，使本片關注度不高。