動物排洩冷知識：袋熊糞便是方的？貓熊為何在自己身上塗抹大量馬糞？

文：小笠（Nikk Ogasa）｜譯：張亦葳

小乳牛學會去廁所排尿

尿尿很容易，但憋尿很難。某些動物會控制膀胱排尿來選擇標記地盤，例如狼；而在牧場四處漫步的牛，則會恣意小便。

德國農場動物生物學研究所（Research Institute for Farm Animal Biology）的動物心理學家朗本（Jan Langbein）說：「印象中，某些動物沒有辦法控制排尿，但是既然能訓練狗、訓練馬，為什麼不能訓練牛？」

發表在去（2021）年9月《當代生物學》的一項研究，朗本和同事每隔一天對16隻小牛進行45分鐘的如廁訓練。一開始，他們把小牛關在稱為MooLoo的特殊廁所裡，當小牛排尿時，牆上的孔洞會供應食物。小牛學到了在廁所尿尿可獲得獎勵之後，就能到外面活動。如果小牛自動返回廁所排尿，會再次獲得獎勵，但如果牠們在外面尿尿，就會遭受噴水三秒鐘。

經過10天的訓練，其中11隻小牛排尿時約有77％的機率會使用廁所，顯示牛確實可以很快學會去廁所排尿。現在研究團隊的目標是使這套系統自動化，並且能在減少監控的情況下用於農場。

未參與此項研究的台灣清華大學動力機械工程學系助理教授楊佩良評論，在廁所集中牛的尿液，有助於減少污染和溫室氣體，以及降低人畜疾病傳播。她說：「如果運用處理人類排泄物的方式處理動物排泄物，就能消弭這些疾病。」

袋熊糞便是方的

Photo Credit: 科學人雜誌

袋熊糞便是方的，而且長久以來沒有人知道原因。

這些動物每天排出將近100個方塊糞便，宛如雕刻作品的糞便讓楊佩良和同事感到迷惑，他們探查了死於路殺的袋熊，發現其腸壁在收縮時會形成凹槽或稜角空間，因而產生方塊狀糞便。這種奇特形狀能防止糞便滾動，可能有助於袋熊標記地盤。

對某些魚類而言，尿液可用於溝通

Photo Credit: 科學人雜誌

由於對這種無形溝通方式感到好奇，研究人員把慈鯛（cichlid）放在中間設置透明隔板的水箱內，並以染劑注入魚體，觀察牠們的尿液。慈鯛一旦看見彼此，就會游近隔板並排尿。當尿液流過隔板上的小孔，慈鯛的行為出現變化：面對體型較大的魚，體型較小的魚會表現得較為服從。

貓熊對馬糞愛不釋手

Photo Credit: 科學人雜誌

研究人員曾觀察到，毛絨絨的貓熊會在自己身上塗抹大量馬糞。

針對這種奇怪行為，研究人員做了實驗，發現新鮮馬糞含有兩種化合物，能抑制某種哺乳動物蛋白質的作用，而這種蛋白質已知與寒冷的體感有關，顯示出塗抹髒兮兮的馬糞，可能有助於貓熊在寒冷天氣中麻痺寒冷體感。

本文獲《科學人雜誌》、《科學人粉絲團》授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航