【音樂】放克教母Betty Davis逝世：爵士巨匠Miles Davis的謬思，開拓女性身體自覺的先驅人物

流行音樂史上被譽為放克樂女性先鋒，傳奇爵士樂手邁爾士戴維斯（Miles Davis）前妻貝蒂戴維斯（Betty Davis）於2022年2月9日過世，享年77歲。

對於許多年輕樂迷來說，可能不知貝蒂戴維斯是誰，但如果你知道當代流行樂壇天后級歌手如Janet Jackson、Janelle Monáe，那麼你更應該要知道貝蒂戴維斯——開拓女性身體自主自覺的先驅人物。

出生於北卡羅來納州，本名Betty Mabry的戴維斯在美國匹茲堡市長大，六零年代初搬到紐約，進入知名時裝學院FIT就讀，期間她因經常出入紐約東村的地下俱樂部，認識一些時髦人士進而一腳踏進音樂圈。

1964年，她開始嘗試寫歌，那時她還不到20歲。而約莫1967年，當她與爵士樂手Hugh Masekela交往時，她已為哥倫比亞唱片公司錄製了幾首歌曲，由Masekela負責編曲，沒幾個月當她與Masekela分手後不久，就在紐約遇到爵士樂巨擘邁爾士戴維斯，兩人隨即陷入熱戀，並在1968年夏末結婚，正式成為邁爾士戴維斯第二任的妻子，從此她隨夫姓為貝蒂戴維斯。

當時外界許多人認為，兩人年齡相差將近二十歲，仍是默默無名的貝蒂想必看上邁爾士的身家財產，或只是想沾沾光、過個水打響自己的知名度。外界以為中年大叔娶一位嫩妻，想來她應該對邁爾士言聽計從。

然而，結果出乎意料地相反，是貝蒂對邁爾士產生巨大的影響，她不僅向邁爾士介紹了迷幻搖滾及Jimi Hendrix、Sly Stone的音樂，甚至在某個夜晚，貝蒂將邁爾士衣櫃裡所有的西裝領帶全部扔出窗外，而讓他改穿非常黑人街頭風格的時尚衣物。這也是為何原本都是一襲西服領帶的邁爾士，到了七零年代在公共場合突然改變穿衣風格。

儘管這段婚姻只維持一年多，善妒且疑心病重的邁爾士在1969年與她離婚，但貝蒂指責，她之所以離開邁爾士是因受不了他的暴力傾向脾氣。不過邁爾士1968年的專輯《Filles de Kilimanjaro》仍以貝蒂的肖像做為封面，而且他還為她寫了最後一首歌〈Mademoiselle Mabry〉。後來在邁爾士的自傳中解釋，她對他來說實在「太年輕，太狂野。」

與邁爾士的婚姻結束後，貝蒂在1971年左右搬到倫敦，繼續追求她的模特兒生涯。而她在英國重新開始創作歌曲，大約一年後回到美國，並聘請好幾位當時頂尖的樂手助陣完成數首歌曲的錄製，據傳邁爾士基於舊情，還為她編曲、製作試聽帶，她的同名首張專輯《Betty Davis》終於在1973年問世。

儘管這張專輯在當時銷售成績奇慘，然而它卻是一張創新的專輯，每首歌曲都帶有一種狂野炙熱的質地，粗曠卻又帶著性感力量的無畏風格，貝蒂沙啞粗礪的中低音嘶吼，比蒂娜透納（Tina Turner）這樣的靈魂樂女歌手更具有靈魂樂的特性。

光聽專輯開頭曲〈If I'm in Luck I Might Get Picked Up〉（如果我夠幸運就應該會被搭訕上），會讓許多保守衛道人士大吃一驚，但縱觀整張專輯，例如〈Game Is My Middle Name〉、〈Come Take Me〉、〈You Won't See Me In The Morning〉、〈I Will Take That Ride〉等曲，都可看到她對女性性愛主導權的展示，抑或藉由〈Anti Love Song〉（反情歌）這樣的歌曲，大聲向男人陳述呼喊她的需要。

而厚實流暢一路相襯的貝斯聲線及迷幻感濃郁的鍵盤樂器，更是凸顯了她對放克音樂精湛的詮釋。只要聽聽王子（Prince）的歌曲，就能發現王子確實是受到她的影響不少。

儘管遭受各方保守勢力的阻撓聲浪，但貝蒂仍持續發表1974年的《They Say I'm Different》和 1975 年的《Nasty Gal》。若仔細聆聽《They Say I'm Different》會發現，這張專輯的樂器演奏像是藍調去蕪存菁後的怪異變體，精煉且無一聲一絲的浪費，但因她不拘一格的非洲未來主義女戰士服裝，身穿黑網襪及高衩裸露大腿及上肩，透過自詡〈Nasty Gal〉（壞女孩），或甚至出現如〈Shoo-B-Doop and Cop Him〉這類的性暗示歌曲，而導致許多宗教團體抗議她的演唱會演出（有幾次被迫取消），甚至電台拒絕播放她的歌曲。

到了1976年，因種種因素，她的第四張專輯《Crashin' from Passion》被唱片公司束之高閣而未出版。1979年貝蒂原本可轉型為出色的迪斯可歌手，但父親過世的原因及無法走出陰影而產生的精神疾病，貝蒂就此從音樂界消失了四十餘年，過著平靜的生活。

回顧貝蒂出道的七零年代，倘若她繼續演唱，她將是一位極其華麗的放克天后，她結合了蒂娜透納堅韌的情感現實主義、大衛鮑伊（David Bowie）的未來時尚感以及她前夫邁爾士從旁協助的機會。然後用三張創新的個人專輯證明自己的才華。同時她亦是邁爾士《In a Silent Way》、《Bitches Brew》兩張專輯的謬思。