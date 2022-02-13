2022/02/13,
科技

可關閉影片畫面的「Music Mode for YouTube」擴充套件，適合想省流量或專注聆聽內容的你

可關閉影片畫面的「Music Mode for YouTube」擴充套件，適合想省流量或專注聆聽內容的你
圖片來源：電腦玩物

我們想讓你知道的是

如果你也有些類似的考量（想要節省頻寬、提升速度，想要避免出現不適合內容）、糾結（想要用聽的學習更專注與避免吸引力干擾），那麼也可以試試看「 Music Mode for YouTube 」。

當你透過YouTube想要學習一些純知識性內容時，或是單純喜歡聽某些YouTuber的講解介紹時，還是你在某些情境（例如工作時）想要透過YouTube了解一些新聞，可是「並不想、並不需要看到影片畫面」，只需要「聽到聲音」、「看到字幕」即可，這時候有沒有辦法可以「關閉」YouTube的影片畫面，但保留聲音、字幕呢？

今天跟大家介紹的這款擴充套件：「Music Mode for YouTube」，它的功能就是把YouTube、YouTube Music上的「影片相關畫面」全部「關掉」。

這款套件設計的用意，主要是節省你的網路流量、頻寬，並提升速度，因為它是真的把影片、圖像等流量全部擋掉。另外就是防止你在某些情境打開YouTube時，上面出現太多不適宜的畫面。

不過對我來說，「Music Mode for YouTube」還有一個用意，就是讓我更專注去搜尋自己當下要聽的知識性內容，避免畫面干擾，而學習時更專注在聽的講解與自己的筆記，捨棄畫面特效上不必要的注意力偏移。

如果你也有些類似的考量（想要節省頻寬、提升速度，想要避免出現不適合內容）、糾結（想要用聽的學習更專注與避免吸引力干擾），那麼也可以試試看「Music Mode for YouTube」。

Music Mode for YouTube」是一款Chrome套件，直接安裝即可。

它的幾個特殊功能在於：

  • 阻擋、關閉所有畫面：不只是影片畫面，還包含預覽圖、頻道圖示等等，也就是讓YouTube純文字化。
  • 跳過廣告
  • 支援嵌入其他網頁的YouTube影片：不只是YouTube網站支援，其他網頁插入的YouTube影片也支援。
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圖片來源：電腦玩物

安裝後，首先就是設定要阻擋哪些內容。包含：

  • 影片畫面
  • 預覽畫面
  • 頻道圖示
  • 廣告圖像
  • 其他圖像
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圖片來源：電腦玩物

使用結果如下圖，打開YouTube後，所有畫面都會被阻擋。我們也可以透過右上方有「切換按鈕」，快速開啟畫面，或是關閉畫面。

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圖片來源：電腦玩物

點進某部影片播放，這時候畫面串流等等都會被阻擋，只剩下聲音、字幕播放。

這樣一來，可以節省頻寬，同時也更專注。

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圖片來源：電腦玩物

如果你希望自己的YouTube在某些時刻，不需要顯示畫面，只需要專注在聆聽內容，甚至你喜歡把YouTube當作Podcast用，那麼「Music Mode for YouTube」會是很適合你的一款工具。

有興趣的朋友，還可以延伸參考：

本文經電腦玩物授權轉載，原文刊載於此

延伸閱讀

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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