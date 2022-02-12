跟大人收假上班一樣厭世，如何幫孩子調整回到上學的生活心態與作息？

我家孩子最喜歡放假，小學的他們依然覺得去上學是苦差事，跟生活無直接相關的課很無聊，上課坐著發呆，又有一堆作業要寫。放學後到安親班，還要複習課業和寫安親班作業，常要晚上7點才能回家。放假時卻是自由自在，輕鬆看電視打電玩，用平板電腦聽歌。因此他們孩子平日賴床，假日卻是早起，完全是兩個平行時空。

過往自己童年也沒這麼誇張，下午就回家了，到晚餐前還有很多時間玩耍。現代環境資訊多競爭多，上學反比以前累人。我體恤孩子辛勞，這個寒假不上安親班，每天去外婆家與表兄妹一起，自己安排作業進度，要做什麼就做什麼，除了電玩有時間限制，其他都自由隨興。

孩子本性就是享樂，他們當然隨心所欲，以致看起來像是耍廢度日，其實這時代有這時代的學習方式，他們從好笑的影片中理解常識，跟我那時代看漫畫學知識一樣。

不過歡樂時光總是特別快，一下子就要開學了，要怎麼調整孩子回到上學的生活心態呢？

跟大人收假上班一樣，需要「轉移」

孩子收心開學這件事，請大人先同理，上學不是什麼理所當然的事，就跟我們收假上班一樣，開工前網路一片哀嚎、厭世四起。然而大人尚有生活和養家的責任，只好怨歸怨，還是乖乖上班。差別是大人會發明自己的「轉移」，減輕開工心情的低落，例如說就有商家趁勢打出「開工日咖啡買一送一」的小確幸，以儀式緩衝大人情緒的起伏。

孩子面對開學也是一樣道理，他發展未成熟，不情願上學的情緒直接變成臭臉，他當然知道生活要繼續，只是不知道怎麼經歷這段過渡期。

著名的「棉花糖實驗」裡，要小孩面對令人誘惑的棉花糖15分鐘不要吃，當然不是只靠「盯著糖看又一直忍耐」的死方法，而是要運用策略轉移注意焦點，成功的孩子會起來走一走，做別的事，並盼望等待後的酬賞。

孩子需要指導，1970年蘇俄心理學家維高斯基（Vygotsky）提出「鷹架學習論」的學習理論，主要意思是：兒童心理能力的發展，有賴成人或能力較強的同儕協助，而這種協助，應視孩子當時的認知程度與特質因材施教。白話一點說，就是「要從旁協助孩子，並分程度因材施教，秀出楷模。」

「鷹架」是建造房子的輔助器具，從旁支撐孩子發展潛能，利用口語或非口語引導，協助他在社會互動或遊戲中學習。之後孩子能力增加，將學習內化為自己的能力，產生技能與自我學習規則（self-regulatiuon），而協助者（楷模）逐漸抽離。

要孩子收心一樣也需要策略，以具體的、結構的輔助方式，將收假的惡劣心情轉到別處，並期待有趣的新目標。只是孩子不會自發產生策略，需要大人從旁設計並帶著做。

「收心」是預期環境的轉換，以具體策略協助

每年假期結束前，都有很多資訊教父母幫孩子收心，「收心」是什麼意思呢？其實就是「預期環境的轉換」。人們知道且接受生活有所變動，自己就會明白要怎麼調整心態，繼而調整行為，就像是「認命」，接受後就會開始調整，不過我們不需那麼悲情就是。

收心不是一句話叫孩子自己想辦法，有下列幾項作法能向孩子「具體預示」要收心。在假期倒數結束前一週做就可以了：

1. 事前預告

可以利用月曆倒數，每天劃掉一格作預告，讓孩子「看見」時間正在流逝，逐步恢復現實感。像今（2022）年小學開學第一天是週五，接著逢週末再放假兩天，對孩子來說是直接「體驗」要開學的預告，就很有緩衝效果。

2. 調整作息

孩子如果放假晚睡晚起，若要他恢復正常作息，不單是早早趕去睡覺，最好是大人一起陪睡。利用睡前的親子時間回顧假期、聊聊開學，人在放鬆時比較容易接受現實。

我個人經驗是，即使放假，也最好讓孩子在固定時間入睡和起床。早點起來玩也沒關係，寧願孩子養成紀律，就不會有一直要調整作息的困擾。

3. 提醒開學也有樂趣

人們鮮少為未來的苦差事提早做準備，只有未來值得期待才會積極，更何況是孩子，視野窄化只想到開學又是課業作業，才會一拖再拖。請提醒他們未來的酬賞，例如說跟好久不見的同學一起嬉鬧、有趣的社團活動……讓他們想起學校也有樂趣，從不情願到期待相見。

4. 具體策略

前面三項是心理準備，接下來是具體作為，讓孩子腦袋知道也實際體驗到。

（1）每晚一段安靜時間：利用晚上在家，全家人抽出1小時，不使用電子產品，每個人專心且安靜地處理自己的事。我會督促孩子這段時間整理自己的寒假作業（他們常常落東落西，以為寫完了，卻在整理時還發現沒寫到的部分），或者看看課外書、做些勞作。主要是靜心，提升專注度，召回放假時過度渙散的注意力。

（2）提前整理書包：放假前老師都會給清單，我也請孩子依清單整理書包、檢查作業、備齊開學用品，不足的就一起去買，汰舊換新。提前把書包整理好，擺在家裡明顯處，預示不久就要開學。

收心的各式策略，家家都有自己的一本經，然而最重要的是「全家人一起行動」，唯有全家把這件事當成重要的事，並具體實行出來，孩子才真的感受「要收心了」。如果事情都已完成，改聽廣播故事也可以（推薦：「從前從前」童話阿姨的Podcast），聽完後再一起討論。

最後，開學第一週都算是適應期，別太心急，收心也需要時間熱機，大人小孩都一樣，心裡甘願了，才會真的開工啦。

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