本土+18：汐止手搖店、板橋個案各增1例，小孩症狀發燒症狀比大人多

中央流行疫情指揮中心今（11）日公布國內新增79例COVID-19確定病例，分別為18例本土個案及61例境外移入（32例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中無新增死亡。



指揮中心表示，今日新增本土個案為7例男性、11例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲；詳如新聞稿附件。



指揮中心說明，今日新增境外移入個案為29例男性、30例女性、2例調查中，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自美國（11例）、菲律賓（5例）、新加坡（4例）、印度（3例）、英國（2例）、澳大利亞、加拿大、韓國、孟加拉、墨西哥、法國、越南、德國、阿拉伯聯合大公國、緬甸及巴西（各1例）移入；另25例調查中。入境日介於今（2022）年1月13日至2月10日。

指揮官陳時中指出，桃園新增的2個案例都是物流公司延伸，兩名確診個案（案19585、案19558）的家人因職場染疫，全家至今已經有7個人確診。今日確診的其中一名是隔離期間陰轉陽，另一名沒有隔離、是自主性隔離，不算陰轉陽。

這2名桃園確診個案有大湳市場的足跡，不過陳時中表示，目前個案傳染來源是清楚的，疫調也持續進行中。

另外是板橋個案，先前確診的案19346是家庭中的妹妹，案19385是她男友的母親，昨天CT值34.3、今日二採17，而男友（案19559）今日也染疫，CT值36.6，兩人研判都是剛剛才染疫。

汐止手搖飲店的個案，新增一名同職場的案19525，他在放假期間有到南部的足跡，但時間點相隔比較久。

陳時中指出，先前跨縣市旅遊的家庭，今天又多了2個案例，這個家庭成員足跡跨越高、屏東、新北，親戚還一起到苗栗旅遊，在今日新增的個案中，有一家五姐妹裡住在新北的大姐，以及住在高雄的五妹。

高雄家庭聚餐案，今日又新增10例確診。案19380從高雄家庭聚餐、屏東旅遊，延伸到情侶出遊，以及砂石場工作場域，總共牽連了3個家庭。

其中，陳時中指出，此案今天衍伸的一位案19530，其感染來源待釐清，他在1月10號從中國入境，住在防疫旅館到1月23號，直到現在才發病，Ct值為32，時間上很難解釋。他入住的房間隔壁有一名1月21入住、2月2日出來的房客確診，該房客是高雄港相關、因交通船司機匡列的家人，至於這是不是感染源頭，還需要進一步做釐清。

Photo Credit:指揮中心

上週境外移入基因定序結果出爐，沒有重症病例

醫療應變組副組長羅一鈞指出，上一週境外移入基因定序結果中，Delta一樣掛零、Omicron共有18例，蠻多是從亞洲來的國家。根據目前為止的統計，Omicron境外移入有439例、本土246例。另外，這週沒有境外移入的Omicron重症病例，確診者中壯年為主，其中95％可以在7天內檢出、98％可以在10天內檢出。

羅一鈞表示，本土從1月以來累積672例確定病例，這週沒有新增中重症個案，年齡層分佈上，0-9歲的個案持續增加，但最多的還是10-40歲。無症狀比例四成二、輕症五成七，這週的無症狀個案因為移工群聚所以比較多。

先前有媒體問到，這波疫情中大人和小孩是否症狀不同，羅一鈞回應，今年目前為止12歲以下兒童82例、12歲以上590例，無症狀在兒童的比例比成人較低，兒童為43％、成人34％。

兒童的症狀和其他年齡層比較不同，排名前兩名是發燒、咳嗽，其中六成三都有發燒症狀，而成年、青少年的發燒比例只有兩成。

不過，羅一鈞解釋，小朋友比較不會描述喉嚨不舒服，或者不會提起肌肉痠痛、嗅味覺異常等症狀，因此這樣的結果可能也和小朋友的特性有關。

Photo Credit:指揮中心

此外，在基因定序後，有3名境外移入改判為本土，分別來自桃園、高雄2家防疫旅館。桃園有兩個中國境外移入個案是夫妻，他們同時段入住防疫旅館房間，經比對後，發現與另一名同樓層南非境外移入個案序列相同，從潛伏期和時序來看，以旅館內有交叉感染可能性最高。

該防疫旅館已經進行樓層房間的清空，員工以及先前住房旅客也都做採檢，完成的部分還是陰性。

另外，入住高雄防疫旅館的案19100也改判本土個案，目前旅館已經清空，現住旅客採檢都是陰性。這家旅館可能的缺失，在於受影響的房間位於樓層正中間、通風不良。

羅一鈞表示，12月累積至今，已經有10家防疫旅館內部互相感染，總共18例境外移入轉本土。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範