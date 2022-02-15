香港疫情：數千樣本「初確」不及覆檢確診數目「滯後」、港府高層受波及

（中央社）香港COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確診病例居高不下，今天（15日）新增1619例確診，全部是本土病例。另外，初步確診（一採陽性）約5400例，再創兩年多疫情以來新高。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君今天在記者會上指出，新增1619例確診病例全部是本土病例，大部份是Omicron變異病毒株。另外，初步確診約5400例，相信這些病人未獲安排送院。

由於染疫市民近日突然增多，官方化驗所處理能力有限，因此每天公布的確診病例和初步確診病例數目有很大出入。

張竹君表示，約5400例初步確診病例中，約4000多個樣本，已於昨天送抵衛生防護中心公共衛生化驗服務處，其餘樣本仍未送達，期望今晚內可以完成，明天公布。

她指，目前有75%病例，仍然可以在24小時內完成覆檢並確診；但有約650個於13日接收到的樣本，到14日仍然未能正式確診，已經加派人手和延長工作時間，希望可以應付需求。

這意味著如果全部約5400例初步確診病例的樣本今晚完成覆檢，明天確診病例數目可能會再創新高。

面對衛生署的檢測需求龐大，張竹君表示，醫管局的化驗結果一直都很高質素，並無出現假陽性，決定日後由醫管局化驗的樣本，毋須再經由衛生署覆檢，以加快流程。衛生署每日可減省最少500至1000個樣本的覆檢程序。

她又說，由私人檢測承辦商進行的核酸檢測，結果呈初步陽性，仍然要由衛生署覆檢。但若確診病例數目不斷急速上升，例如增至單日確診1萬例，需再考慮是否改變做法。

醫院管理局總行政經理何婉霞在記者會上公布，目前有2482名確診病人在公立醫及其他臨時設施接受治療，公立醫院隔離病床使用率已接近最高負荷的90%。

因應等候入院的確診或初步確診病人數目龐大，何婉霞表示，已開設7間「指定診所」接收等候入院病人求診，明天開始運作。病人如果出現病徵，包括發燒、咳嗽、喉痛，可以電話預約求診。

另外，為正等候入院病人而設的電話熱線已經開通，解答有關感染控制及醫療問題。

何婉霞並說，今天有超過100名醫護人員確診，他們都是在家裡或其他地方受到傳染。現時仍有8名患者危殆，包括一名3歲女童。

自上月初起，香港爆發第5波疫情，單日確診病例自本月9日起開始突破1000宗，並且多次創兩年多疫情以來的新高。

公屋、大學宿舍作隔離用途

香港行政長官林鄭月娥今天公布，當局將會把一些剛落成的公共房屋暫時改作隔離用途，接收COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的初步確診者。

她在記者會上說，這些公屋位於新界粉嶺的皇后山邨，以及葵景邨恆景樓，部分大樓將改作隔離設施，預計可提供約3000個房間。

當局也會與酒店業商討，把整棟酒店用作社區隔離設施，目標是爭取數千至1萬個房間。此外，港府也在研究把大學宿舍改作社區隔離設施。

林鄭月娥同時公布，政府已成功採購超過1億套快速抗原測試包，將會逐步派發給市民使用；這些測試包來自大陸，供應沒有問題。

她說，稍後預計每天將會使用1百萬個測試包。

林鄭月娥重申，港府抗疫的目標仍是「動態清零」，並呼籲市民保持信心，減少外出，做好防護，盡快接種疫苗。她強調，政府不會封城。

港府高層受波及

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒在香港持續擴散，港府高層包括行政長官林鄭月娥和政務司長李家超也受波及。

行政長官（特首）辦公室今天公布，辦公室一名職員在快速測試中初步呈陽性，目前正在化驗深喉唾液樣本。

特首辦公室表示，這名職員的日常工作不必接觸公眾，也沒有接觸特首，他在工作時有佩戴口罩及遵守防疫措施，最近也沒有外遊紀錄。

據公布，特首辦公室已進行徹底清潔和消毒，並遵照衞生部門建議，安排其他職員接受檢測。

稍早，政務司長辦公室也指出，李家超的外籍家傭對COVID-19病毒的快速測試初步呈陽性，李家超已自我進行居家隔離。

據公布，李家超及其家人，以及他們的外籍家傭正接受深喉唾液樣本化驗。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex

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