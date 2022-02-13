2022/02/13,
科技

新技術下興建摩天大廈，已足以應付天災？

新技術下興建摩天大廈，已足以應付天災？
高樓大廈能容納大量人口工作及居住，是都市化下的必然選擇。

我們想讓你知道的是

在新科技及建築技術下，發展商都標榜新一代摩天大廈十分安全，但這些新型大廈又是否能應付火災、颱風、地震等災難的挑戰呢？

文：葉子
圖：香港電台

根據聯合國數據顯示，全球每天有近20萬人搬往城市居住；要應付城市人口膨脹，唯一方法是向高空發展。各大城市積極興建摩天大廈，在新科技及建築技術下，發展商都標榜新一代摩天大廈十分安全，但這些新型大廈又是否能應付火災、颱風、地震等災難的挑戰呢？

火災

全球經濟從2008年的金融危機復甦後，富裕城市在市中心建造超級高樓成為趨勢。在大多數情況下，高層建築擁有一流安全記錄，但工程及建築構思未必完美，一旦發生火災後果不堪設想，尤其是缺乏通訊系統及消防花灑的舊式高樓。

美國紐約消防局特別行動指揮總長指出在大廈內遇上火災，當局普遍指引是除非生命受即時威脅，否則市民應留在原地，因為暗黑、佈滿濃煙的樓梯危險性更高；升降機亦容易失靈，增加死亡風險。近年，由密閉空間包圍、可防止煙霧進入，以及附設有排水設備的新一代消防電梯已經面世；而近年興建的高層建築，大部分已經強制安裝消防花灑，有效減少火警相關的傷亡數字，但舊式大廈仍然存在隱憂。

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舊式高樓欠缺公共廣播系統及消防花灑，一旦火災會造成嚴重傷亡。

地震

另一種威脅高樓的可怕天災是地震。美國地質調查局表示，未來30年三藩市有70%機會發生大地震；地質學家指三藩市灣區有7個主要斷層，當中以聖安德列斯斷層及希活斷層最令人擔憂。

專家指一旦發生地震，脆弱的石構建築最易倒塌，即使是被視為最安全的鋼架高層建築，亦會因為焊接位斷裂、土壤狀態不佳、建築材料不良等原因而倒下，以1995年的日本神戶大地震，以及2011年的新西蘭基督城地震為例，地震令數以十萬計大廈倒塌，造成重大傷亡。

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三藩市灣區共有七個斷層，若出現大地震，很可能會有大量建築物倒塌。
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即使建築物在地震後表面沒有受損，但內部結構可能已有損耗，減低抗震能力。
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1995年的日本神戶地震，造成數以十萬計建築物損毀，超過六千人喪生。

為增強大廈抗災能力，三藩市有結構工程師嘗試以多角型及纖細設計，建造56層高的菲利蒙181號。大廈以多條長鋼條建造外骨骼，再將對角線同支柱連接，每個連接點的框架末端都安裝巨型吸震器；當建築物搖晃時，中間的鋼架會伸延或縮短，觸發另一組鋼架的吸震器像彈簧般伸縮，吸收並將能量傳送至主要支柱以穩定大廈。

獨特的設計令菲利蒙181號得到REDI金級認證，估計即使出現大地震，震後大家幾乎可即時重返大廈居住或工作。不過，類似的防災裝置價錢昂貴，若非建築規範強制要求，發展商未必願意採用。

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在高樓安裝阻尼器能提升大樓防地震功能，但防災裝置價錢昂貴，除非政府強制要求，否則發展商未必願意採用。

摩天大廈能容納更多人口，有效運用土地，亦是相對環保的居住方式，是城市及經濟發展下的合理選擇。不過，摩天大廈的功用與風險同樣高，數千人在同一幢大廈內工作、生活，如果設計及安全考慮不足，一旦遇到天災可能會造成嚴重傷亡。

各地政府依靠摩天大廈發展經濟時，亦應規管大廈的防災條件，要求發展商加入新的防災設施，以及為已建的大廈進行加固，讓大家能安心在高樓內生活及工作。

（播出時間：2022年2月16日〔三〕，晚上十點，港台電視31）

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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