只吃水煮不吃油、熱量赤字越高越好⋯⋯常見的減重迷思你中了幾個？

在一系列的健康便當、高蛋白飲、燕麥棒、希臘優格等盛行之下，讓很多人以為，我只要吃「健康」的食物，我就會減肥成功；我只要吃水煮、只吃雞胸，我就會長出肌肉來。或是有些人會上網找資料，發現「熱量赤字」是減肥的基本要件，而讓熱量過低。以上都是常見的健身迷思，你中了幾個呢？

迷思一：熱量赤字過高、身體代謝下降

大家都說要熱量赤字（攝取的熱量＜消耗的熱量），但如果今天熱量赤字過高，而讓身體沒有足夠的養分維持基本需求需要的能量，反而讓基礎代謝率下降，這反而會影響體內的器官正常運作，可能對身體造成負面的影響，同時也無法順利的減脂成功。

迷思二：不要只吃水煮餐

很多教練、比賽選手都會說，我們要吃水煮雞胸肉，但事實上是，因為他們需要「控制每一種微量元素」的攝取量，所以鹽、油等其他佐料或配料，他們會在秤重後分開攝取。

肌肉的組成包含了三大營養素：蛋白質、脂肪、碳水化合物，簡單的說，這三種營養缺一不可。此外，如果都不吃脂肪，可能會造成脂溶性維生素攝取不足，反而造成便秘等現象。但這也不代表油就可以亂吃，還是要選擇「健康」的脂肪，如：鮭魚、魚油、橄欖油、酪梨等。

迷思三：不要被標示「健康的」食物騙了

健身風氣興起後，越來越多便當都高掛「健康」餐盒，把白飯換成五穀米、紫米，肉類改成不用油炸，蔬菜改放水煮，大部分都確實比「傳統便當」健康。不過要特別注意健康便當的份量跟分配，有許多健康便當的碳水份量過多、蛋白質比例過少，整個都吃完，反而造成熱量過高的現象。在吃健康便當的時候，建議大家還是要確認「營養標示」，確認三大營養素的組成跟總熱量，才能安心的吃。

此外，很多「優格」、「燕麥棒」、「高蛋白飲」也都高掛「健康、健身、高蛋白」的名義，實際上，為了口味好吃、受到大眾喜歡，這些零食雖有符合高纖維、高蛋白，但其背後的「糖分」過高，也會造成這個食物「熱量過高」，在沒有留意的狀態下，很可能一下就爆卡。

在養成看營養標示的習慣後，你就會發現有很多食物的熱量，「看起來」跟「想像」中確實有一個落差。

迷思四：只要飲食控制就會瘦，我不用運動

影響變瘦的因素很多，飲食絕對是關鍵。但除了飲食之外，充足的睡眠、愉快的心情、運動，也都是讓效果能夠延續不復胖的重要關鍵。

許多人可能經歷了30天的極端飲食後，達到了體重的理想目標，但，只要一恢復原本的飲食習慣，很快就會復胖回去了。主要的原因就是，你的身體其實還是一樣，吃少變瘦、吃多變胖，就是那麼簡單的道理。

要如何讓自己能夠「不復胖」，最重要的關鍵就是「改變身體的代謝」、「養成運動的習慣」。提高身體的基礎代謝率，就能夠讓你逐漸的可以越吃越多、不復胖囉。

本文經Nuli.女力app授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航