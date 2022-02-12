一個廣告製片的感慨：明金成導演猝死，帶給影視產業的我們什麼啟示？

文：懸緝

2022年2月9日，各大新聞播放著明金成導演剛喜獲麟兒，卻在老婆坐月子時猝死的新聞，讓人悲痛萬分，很多人都無法接受這個事實。回想起2020年，也有好幾個藝人，如小鬼（黃鴻升）、演員吳朋奉、劉真老師及藝人高以翔，也因心臟相關疾病而死。

我自己是一個廣告製片，身在影視產業工作的我，看了這些新聞感觸良深。因為我認為影視產業是一個很不健康的工作環境，尤其在台灣低預算的環境，以及台灣人刻苦耐勞的精神，更加重這環境的不安全感。

曾聽到很多人跟我說，很羨慕我的職業，可以看到很多明星，也可以穿著自己喜愛的衣服去工作。每當聽到類似的話題，真的很難用三言二語來回應，我通常會用微笑帶過。

不健康的工作環境

為何我會說影視產業是一個很不健康的產業呢？

1. 高壓力

以我是廣告製片的角色來切入，一個影片要能完成，一定要有天時、地利、人和的條件才行。

天時。指的是天氣，影片要好看，大太陽是主要元素，可以讓影片看起來更有層次。但是一到夏天，我們跟工人一樣，就得冒著中暑的風險在大太陽底下工作。尤其腳本寫到室內與室外時，更是考驗身體的健康與否，在大太陽及室內冷氣轉換時，頭痛通常是必備症狀。

地利。指的是要有合適的場地願意借給劇組才能有拍攝空間，有時還會因為導演或客戶要求，讓場景難產，就必須思考替代方案。更慘的是，有時還會遇到場地方的心情不美麗，在拍攝前一天說不借了，此時欲哭無淚的我們，還是得戴著鋼盔往前衝。

人和。指的是人與人之間的溝通，通常在拍攝時，有時最棘手的不外乎是溝通環節。因為每個人的生活背景不同，雖然都是講中文，但認知卻是完全不同，有時都會懷疑自己的中文能力，甚至要有好人緣才能讓溝通事半功倍。

2. 高工時

工作很常早上五點出門，回到家都是隔天的凌晨五點，而且並不是每天都有規律的通告時間，有時會因為各種原因，通告會更早。尤其是要拍日出或是要到外縣市，可能淩晨二點就得起床。

跟固定朝九晚五的上班族相比，身體就得花更大的力氣適應不一樣的睡眠與起床時間。

3. 飲食不健康

在外工作，餐點主要還是以便當為主，大部分的便當都是高油，且青菜吃起來也不是健康的烹煮方式，長期下來，其實對腎都是很大的負擔。有時工作晚一點就需要吃宵夜，通常都是雞排、麵線這類的小吃，若不吃就不會有力氣熬下去，但吃了對身體也有相對的負擔。

除了以上三點比較常見的問題外，有些人還有抽菸及喝酒的習慣，更是加重身體負擔的一大原因。

心肌梗塞的原因

明金成導演的死因主要是因為心肌梗塞造成，而造成心肌梗塞的主因是：供應心肌的血管受到阻塞所導致，造成阻塞的原因，就是長期脂肪堆積在血管內壁，造成血液無法正常流動，最後導致心肌更塞的發生。

平常心肌梗塞的高危險群有，高血壓、高血脂、糖尿病、肥胖者、吸菸者、老人等等。會有這些疾病患者，除了家族遺傳外，最大的原因不外乎跟生活與飲食不良習慣有關。看到這，是不是對於如何避免心肌梗塞就有初步的認知了呢？

良好習慣的建議

因此，搜尋了相關文章後，得到了一些專家的建議。

1. 戒菸

抽菸是最容易併發心血管疾病，這個道理大家都知道，但戒菸真的很難。以我菸齡15年來說，剛開始戒菸真的很難，我是為了家人也為了小孩，才找到讓身體健康的動機，最後戒菸成功。若是找不到戒菸動機的人，也可以前往戒菸門診，或者使用尼古清幫助戒菸成效。

2. 吃健康的食物

若平常工作無法吃很健康的食物，那應該在沒拍片時吃較為健康的食物，至少不要再讓身體承受那麼大的負擔。就我自己而言，若沒拍片時我都儘量選擇雞肉、地瓜、蛋、堅果類食物為主，也儘量選擇原形食物，加工食品就儘量避免。

3. 運動

運動有助於增加腦內啡，可以幫助你減壓，還可以訓練心臟機能。若你認為運動的定義是跑步、健身，這些對你來說很艱難，那可以選擇慢走或快走。沒工作時，我就會利用時間到鄰近的運動公園邊聽音樂邊慢走，走個一小時，還是會有流汗的效果，這也會有運動的效果。

結論

在我三十歲時，早上五點起床拍到隔天早上八點回到家，只要休息五個小時，體力是可以快速恢復的；相較於四十歲的現在，只要拍個二十四小時，可能需要休息二天才能回復體力，很明顯這就是身體機能老化的現象，雖然不想承認自己有年紀了，但身體卻是很誠實的。

回到新聞事件給我們的啟示，身體的運作就是如此，你愈不善待它，有一天它就會猛然地撲向你。我們無法改變外在工作環境，但卻可以選擇讓身體保持健康，為了讓職涯能長遠經營，開始照顧好自己的身體是首要任務，也期許在業界的各位都能平安喜樂。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航