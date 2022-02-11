馬克宏宣布「復興核電產業」將興建14座核反應爐，再度掀起能源自足爭論

編譯：梅緣緣

法國身為歐盟會員國中土地面積最大的國家，也是全世界第二大的核能使用國，境內擁有高達56座核子反應爐，數量僅次於美國。

不過《路透社》（Reuters）報導指出，礙於近期全球通貨膨脹情形嚴重，法國物價雖近期有小幅下跌，但其他能源如石油等，價格則大幅上升約19.7％左右，再掀起有關能源自足的討論。

日前法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）宣布，法國將復興核電產業，更準備著手興建約14座核子反應爐。馬克宏形容此舉是為了達成法國於2050年邁向碳中和，並降低對石化燃料依賴等永續目標的重要里程碑。法國預計在近10年內將建造至少6座反應爐，營運則交由法國電力公司（EDF）負責。

解決能源問題勢在必行，法國採取擁核策略

根據《紐約時報》報導，馬克宏近日於位在法國東北部貝爾福（Belfort）發表的一場演講中，除了讚揚法國的科技實力外，也強調：「我們法國所需要的，是核能產業的重生。」 因政府對於環境議題的處理方式，近幾年下來，也逐漸成為法國選民觀察及考量的重點。

在法國，有70％的供電仰賴核能，而核能所提供的低成本電力，也是法國自1970年來維持其經濟地位的中流砥柱。不過法國近年希望以新核子反應爐取代舊機型的嘗試，卻遲遲難以推進且所費不貲，使得整個以新汰舊的計畫陷入困境。

英國《衛報》（The Guardian）點出，法國右派總統候選人多支持興建核能發電廠的想法，認為法國應該擁有決定國內供電形式的主權；相對於右派，左派人士多警告投資建造反應爐的決定要價不菲且工程浩大，整體具有一定的複雜度及危險性；環保團體亦對此提出安全性擔憂，表示核能發電廠經核分裂後的核廢料不僅難以處理，也將對土地造成長期的污染。

一名總統特助日前向《法新社》（AFP）記者表示，核能是符合生態環保的作法，而且最重要的是「核能可以讓法國達到能源獨立，並讓我們在該領域中擁有一定程度的競爭力。」不過，綠色和平組織（Greenpeace）則持反對意見，且於去（2021）年即在法國跨國能源公司歐安諾集團（Orano）總部前進行抗議，譴責不應將法國核廢料倒往西伯利亞等地。

對於核電的反對聲音，馬克宏對此表示，法國電力公司核能管制人員專業嚴謹的態度值得信賴，興建核電廠的決定是「一種對於科學及科技展現信任的進程。」後續也將繼續尋找延長所有現役核電廠壽命的方法。在可見的未來裡，法國勢必將減少能源的消耗，並逐漸轉往仰賴再生能源及核能的方向前進。

《路透社》報導亦點出，法國電力公司預估近10年內新建造的6座反應爐，花費可能高達約為500億歐元（約新台幣1兆5850億）。同時馬克宏也宣布，將加速法國太陽能及離岸風力發電的發展，其中太陽能發電至2050年時，發電量與過往相比將增加10倍左右，達100GW；離岸風電方面，則預計投資設置50支離岸風力發電機組，提供至少超過40GW的電力。

向「核」看齊，美好背後的核能隱憂

關注歐盟相關政策的媒體《Euractiv》曾於1月報導指出，位於法國維埃納省的錫沃核電廠（Centrale Nucléaire de Civaux）於去年12月傳出，法國電力公司人員在執行例行安全檢查時，發現廠區內2座反應爐的冷卻系統焊接處出現裂縫一事。

法電對此除暫停該廠反應爐運作外，基於安全疑慮，也決議一併終止位於比利時與盧森堡交界地區（Ardennes）舒茲核電廠（Centrale nucléaire de Chooz）內的另外2座反應爐。因其與錫沃核電廠傳出有異常裂縫產生的機組設計相同，不排除可能也會發生相同問題引發洩漏。

不過，《英國廣播公司》（BBC）報導，近日歐洲聯合環狀反應爐（JET）科學家向外界表示，他們透過將氫的同位素氘與氚加熱擠壓碰撞，生成中子並成功藉能量的釋放加熱水後發電，達成人類邁向核融合發展之路上的重大突破。因核融合所產生的核廢料半衰期短，與現有核電廠所採之核分裂發電方式相比，安全性較高且排放的污染也較低，被視為未來能源產業的新希望。只是現階段的反應爐構造，無法承受核融合所釋放出的高熱，因此相關冷卻超導體等設備，仍有待科學家持續改進的空間。

另外，法國科學研究中心卡達拉舍（Cadarache），位於法國南部的國際熱核實驗反應爐（ITER）中的托卡馬克反應爐（Tokamak）（又名環磁機），現在仍在建造當中。若順利完工啟用，除較歐洲聯合環狀反應爐更大更先進，其也將成為目前世界上最大的核融合反應爐。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範