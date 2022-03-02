朱家安：不了解洋人在說什麼，就不了解洋人哲學在說什麼──是嗎？

文：朱家安

每個學科都有專業詞彙，若你要成為專家，就得學會。有些學科來自特定文化，對我們來說是專業詞彙的東西，對他們來說不見得是。想像一下，若當代倫理學誕生在東方而非西方，那「孝順」就有可能是倫理學裡重要的概念。這概念在儒家文化圈幾乎人人都懂（不然你麻煩就大了），不管你是否學過倫理學，但在西方並不是。許多西方人會因為學倫理學而必須了解何謂「孝順」，並把「孝順」當成一個專業詞彙。但「孝順」其實不是專業詞彙，差遠了。

不幸的是，以現實來說，包含倫理學在內，很多學術玩意都是西方開發出來的，這意味著許多對我們來說是專業概念的東西，其實本來並不是。本文想要以哲學知識論裡的「證成」為例，說明這差異對哲學老師和初學者來說為何重要。如果你已經知道知識論在做什麼，可以跳過下一節。

基礎知識論：相信、以為、知道

假設大雄認為下週期中考，請問下週是否真有期中考？答案是不確定，畢竟大雄有可能搞錯。那麼，假設大雄以為下週期中考，請問下週是否有期中考？答案是八成沒有，因為「以為」在這個語境下強烈暗示當事人的想法與事實不符。

「認為」和「以為」都表示認知狀態，然而它們的暗示不同。後者暗示當事人搞錯，前者沒這暗示。可能有人會問：那有沒有哪些詞，是暗示當事人沒搞錯呢？答案是有，下面這些句子都強烈暗示下週是期中考：

大雄知道下週期中考

大雄發現下週期中考

大雄確認了下週期中考

「以為」、「知道」、「發現」、「確認」這些詞彙很特別，它們似乎不只描述當事人的認知狀態，也描述了當事人的認知對象，以頭兩個來說：「以為」暗示當事人的認知與事實不符；「知道」暗示當事人的認知與事實相符。

上面這些分析人人都懂、人人都可做，因為身為中文使用者，我們早已習慣「以為」和「知道」的差異，只是過去我們可能不曾真的試圖把這些差異列出來。以哲學家的話來說：我們對「以為」和「知道」的概念內容有足夠豐沛的直覺，只是我們不曾使用這些直覺去重建它們的定義。

哲學家使用思想實驗（thought experiment）來「汲取」直覺、整理規則、重建定義。思想實驗是明確的假想情況，例如「大雄以為下週期中考」。若你跟我一樣，看出這強烈暗示下週並非期中考，我們就可以建立「以為」的初步理論：

「S以為P」的充分必要條件是：S相信P，但P不為真。

這個「以為」分析是否完整正確，還有待進一步研究，但可以確定的是，與它對稱的「知道」分析不會正確：

「S知道P」的充分必要條件是：S相信P，且P為真。

這個說法是錯的，想想這個例子：

大雄查了行事曆，因此相信下週三他的邏輯課會有期中考。下週三他的邏輯課確實有期中考，但大雄查的其實是另一間學校的行事曆，兩間學校的邏輯課剛好在同一天期中考。大雄既兩光又幸運。

在這裡，我們遇到了知識論一個有趣的地方：若你要「知道」P，不但你要相信P（否則就無所謂知不知道），且P得要為真（否則你對P就只是以為，不算知道），你對P的相信還必須「足夠好」，不能只是幸運矇中、胡亂瞎猜。這裡的「足夠好」，哲學家稱為「受到證成」（justified）。上述這些討論，就是知識論傳統上的三條件分析，許多哲學家相信，當一個人知道某件事，這三個條件都會成立：

信念：此人相信此事 真理：此事確有其事 證成：此人對此事的相信「足夠好」

怎樣才算是「足夠好」？這是當代知識論的大爭論，目前尚無共識，檯面上的不同理論有些強調「好基礎」，有些強調「好理由」、「可靠途徑」⋯⋯等等。

「證成」的難處

我自己教知識論的時候不太喜歡「證成」這個詞，因為我發現學生需要花很多時間，才會對這個詞足夠熟悉，熟悉到有相關直覺可以判斷它該如何使用。如果你教一學期十六堂的知識論，當然有本錢讓大家慢慢熟悉這詞，但如果你要對沒有哲學基礎的人進行兩小時的演講介紹知識論，這就是另一回事了。

身為中文使用者，我們對於「以為」和「知道」足夠熟悉，能判斷上面提到的那些思想實驗的結果，但「證成」呢？想想看：

早上工作到一半，發現我不確定自己起床後有沒有刷牙。我跑到浴室，發現我的牙刷是濕的。從昨晚到現在，家中只有我一個人。請問我有受到證成去相信「我早上有刷牙」嗎？ 我坐車經過一片草原，我相信草原上有穀倉，因為我剛抬頭透過窗戶看到一座穀倉。我不知道的是，這片草原上有一座真的穀倉和99個看起來就像穀倉的巨大立牌，雖然我剛好看到了真正的穀倉，但那只是運氣好：若我當初看到的是立牌，也會相信草原上有穀倉，因為立牌做得都很逼真。請問，在這種情況下，我有受到證成去相信草原上有穀倉嗎？ 我看過《駭客任務》，有夠可怕，人類受機器控制，活在虛擬世界當中。雖然我很相信我面前的桌上有蘋果，但我還真的無法排除自己生活在《駭客任務》那樣的虛擬世界的可能性。請問，如果我沒有受證成去相信自己不生活在虛擬世界，那我有受到證成去相信我面前的桌上有蘋果嗎？

若你沒有學過知識論，可能覺得上述問題難以判斷，因為你還不是很確定「證成」該如何使用。我把上述「證成」問題修改成下列「知道」問題，你可以對照看看，應該相對容易：

早上工作到一半，發現我不確定自己起床後有沒有刷牙。我跑到浴室，發現我的牙刷是濕的。從昨晚到現在，家中只有我一個人。假設我早上真有刷牙，只是記憶淡薄，請問這些線索足以讓我知道「我早上有刷牙」嗎？ 我坐車經過一片草原，我相信草原上有穀倉，因為我剛抬頭透過窗戶看到一座穀倉。我不知道的是，這片草原上有一座真的穀倉和99個看起來就像穀倉的巨大立牌，雖然我剛好看到了真正的穀倉，但那只是運氣好：若我當初看到的是立牌，也會相信草原上有穀倉，因為立牌做得都很逼真。請問，在這種情況下，我算是知道草原上有穀倉嗎？ 我看過《駭客任務》，有夠可怕，人類受機器控制，活在虛擬世界當中。雖然我很相信我面前的桌上有蘋果，但我還真的無法排除自己生活在《駭客任務》那樣的虛擬世界的可能性。請問，假設我位處真實世界，但又無法排除自己生活在虛擬世界的可能性，那我還算是知道我面前的桌上有蘋果嗎？

當然，若你想學知識論，遲早得掌握「justification」和「justify」的意思，因為有非常多哲學文獻用這個詞進行討論。但這並不代表這些詞是純粹的哲學專業詞彙。我們在《牛津字典》和英文論壇Reddit上都可以找到這個英文詞在專業領域之外的使用案例。

對於我這樣的中文使用者來說，「證成」是純粹的哲學詞彙：我是因為學哲學才學會這個詞，而我在哲學討論之外也不會用這個詞。我會說「除非你把證成的門檻降低，否則若你無法排除《駭客任務》式虛擬世界的可能性，你對蘋果的信念就沒證成」。但我不會如同《牛津字典》的例句那樣說「這情況的嚴重程度，已經證成了進一步調查的需要」，或者像Reddit上的網友那樣說「2022你用哪個瀏覽器？請提供證成」。

然而，對於英文使用者來說，你不需要特別修哲學或法律課，也會學到「justify」這個詞並用來跟人溝通，粗略來說，這個詞可用在大部分尋求理由和正當性、合理性的時候。這些生活上的使用不見得都是跟知識論領域一致，因為它們「證成」的對象不見得都是信念，但它們為英文使用者提供了直覺去判斷各種涉及「justify」的思想實驗，而這種背景知識是中文使用者缺乏的。

這就是哲學研究全球化之後會遇到的事情。西方哲學傳統把一個人知道某件事情的狀態分析成三個條件，而中文傳統只勉為其難提供其中兩個詞彙的對應概念：相信、為真。（你可以想像，若當初知識論是中文使用者發展出來的，條件的架構會跟現在相當不同）英文使用者可以利用自己原有的知識背景討論那些跟「justify」有關的哲學思想實驗，因為對他們來說「justify」的意涵本來就足夠豐沛，除了信念的合理性，也可以用來談政策是否正當、道德判斷是否恰當，以及某家瀏覽器是否合用。