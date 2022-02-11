香港增1323宗本土例再創新高，北京將支援抗疫強調「動態清零」

（中央社）香港今天（11日）新增1325例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確診病例，再創疫情以來單日新高，另外還新增超過1500個一採陽性病例，明天（12日）恐續創新高；相關官員形容目前疫情非常危急。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君下午在記者會公布，香港今天新增1325例確診當中，1323例為本土病例，其中24例為Delta，另外1270例為Omicron。

她說，目前疫情非常危急，確診病例尚未到頂，醫療系統卻已超負荷。

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張竹君說，確診數字正大幅增加，也是反映一兩週前港人在農曆新年期間聚會的結果；當局近日已收緊社交距離，以杜絕病毒傳播，但成效如何，有待觀察。

醫院管理局總行政經理李立業說，公立醫院近日有超過40例確診，當局正採取相關措施，防止病毒在醫療系統爆發。

他指出，目前有2000多名確診者在公立醫院及其他地方接受治療。今天新增兩名確診老人死亡。

上月初起，本地爆發近兩年來第五波最為嚴重的疫情，確診病例由最初的數十人飆升至千人以上，令人擔心疫情可能失控。

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因應新一波疫情，港府已採取更嚴厲的防疫措施，包括繼續禁止食店供應內食、禁止家庭之間相聚，並把宗教場所和理髮店也納入停止經營的名單。

當局還加強病毒檢測，一旦某個場所或住區有人確診，全體居民都要接受檢疫。

連日來，接受檢疫的民眾激增，官方在各區臨時設立的檢疫中心大排長龍，許多人投訴排隊時間往往需要兩三個小時，對此十分不滿。

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另外，香港政務司司長李家超今天率團到深圳，預定明天與大陸官員及專家商討香港疫情，以及大陸方面支援香港抗疫的措施。

港府公布，李家超等人將會出席「第二次內地與香港新冠肺炎疫情專題交流會」，與北京國務院港澳事務辦公室、國家衞健委、國家疾控局、廣東省政府、深圳市政府代表及專家，就香港當前疫情形勢交流意見，並就大陸支持香港抗疫措施及保障大陸供港物資等事宜進行交流討論。

大陸供港蔬菜曾短缺

香港疫情近期轉趨嚴峻，據報導，北京方面表態支持港方抗疫，兩地官員及專家近日將在深圳召開第二次疫情專題交流會，討論支持香港防控疫情的工作。

綜合本地媒體的報導，香港的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情近月轉趨嚴峻，中國大陸國務院港澳事務辦公室日前表明將應香港需求，隨時提供支援。

報導表示，港澳辦近日將聯同國家衛生健康委員會、國家疾控局在深圳召開「第二次內地與香港新冠肺炎疫情專題交流會」，與香港、廣東省、深圳市負責人和大陸專家共同研究制定和實施支持香港防控疫情、保障對港物資供應以及保持香港社會大局穩定。

會議也將協調廣東統籌做好粵港疫情聯防聯控和保障跨境物資運輸工作，保障對港蔬菜、生鮮食品和其他日用必需品的供應。

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香港市民日常食用的蔬菜及豬肉等主要來自大陸，但新一波疫情近期在香港社區爆發，有往來香港和深圳的貨車司機因為染疫而被隔離，影響兩地貨櫃車的正常運作，間接令大陸物資無法正常供港。

前幾天，大陸供港蔬菜一度嚴重短缺，導致菜價急升、市民買不到蔬菜，但最近兩天大陸供港蔬菜已恢復正常，菜價回落。

陸港去年底首次在深圳召開這項會議，據報導，當時重點是討論兩地恢復通關事宜。

分析指中央對港已有部署

香港疫情未受控，中國國務院港澳辦昨天首次就港疫情發聲。港媒分析，這除透露香港必須堅持「動態清零」外，還顯示抗疫仍需遵循「一國兩制」。雖然中央已有部署，但香港疫情拐點難料。

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中國國務院港澳事務辦公室發言人10日以「答記者問」的方式，首次就香港的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情發表意見。

《香港01》分析，港澳辦發言人在答記者問題中，表示「中央政府將繼續全力支持香港特別行政區政府堅守人民至上、生命至上的理念，按照『動態清零』的目標和策略，共同做好防控新冠肺炎疫情蔓延的工作」。

在過去一段時間香港有兩種聲音，一是香港應跟隨中國大陸實施「動態清零」，另一種聲音認為事實已證實「動態清零」不可行，徹底「清零」不切實際，香港最終需「與病毒共存」。

本次港澳辦再次明確重申，「動態清零」是香港抗疫目標和策略，旨在終止紛爭，凝聚社會共識。

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其次，港澳辦發言人在答記者問中，表示「危難時刻，祖國永遠是香港的堅強靠山。香港只要有求，祖國必定有應」。這意味抗疫上仍是遵循「一國兩制」，先由香港提出請求，再由中國大陸方面回應，不會在港統一採取中國大陸的抗疫模式。

分析又指，港澳辦發言人還表示，「根據中央有關決策部署，國務院港澳辦近日將會同國家衛健委、國家疾控局在深圳召開第二次內地與香港新冠肺炎疫情專題交流會…共同研究制定和實施支持香港防控疫情、保障對港物資供應、保持香港社會大局穩定的政策措施。」

這反映了雖然中央已經有部署，但香港疫情拐點仍有很大不確定性。將在深圳舉行的疫情交流會，目標為共同研究制定抗疫措施，保持香港大局穩定。

分析指，此輪疫情將全面考驗香港政府的治理能力，及「香港能否融入國家發展大局，真正由亂轉治，由治及興」。

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責任編輯：Alvin

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