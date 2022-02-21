《時代革命》導演周冠威連線台灣記者會：我們每個人都該思考，看完這部片後的愧疚情緒從何而來

2021年第58屆金馬獎最佳紀錄片得主《時代革命》，紀錄香港人2019年為反對《逃犯條例修訂草案》走上街頭「爭自由、爭民主」的抗爭始末。

這部備受台灣觀眾矚目的作品，將於2月25日在台灣院線上映，台灣目前也成為全球唯一能在電影院播映《時代革命》的國家。對此，在上映之前，片商舉行連線記者會，導演周冠威在2月9日透過視訊，接受台灣眾記者的聯訪。

本篇文章記錄連線記者會的各家記者提問，試圖釐清、梳理周冠威與《時代革命》的精神與心境歷程。

Photo Credit: 《時代革命》提供 導演周冠威

Q：首先，台灣是目前全球唯一能在電影院播映《時代革命》的國家，對此有什麼看法？

周冠威：很開心可以在台灣放映《時代革命》，非常珍惜這樣的機會。其實在拍這部紀錄片的時候，就一直在想有哪個地方能夠上映，而台灣是一個自由國度，很感動能在這裡上映。

Q：無論是在坎城還是金馬，《時代革命》已經有過幾場放映了，有沒有收到印象深刻的回饋？

周冠威：談到回饋，聽到最多的就是很多人看完片子熱淚盈框。我相信某部分熱淚的情緒不一定是悲哀，也會有悲壯，除此之外，很多人看完後也會產生憤怒、愧疚的情緒，認為在運動或是抗爭方面他們做得太少了，我認為，我們應該想清楚真正愧疚的原因，我知道很多人離開了香港，也有很多人帶著愧疚好好思考——我們每個人都該思考這種愧疚從何而來。

《時代革命》是獻給有良心和良知的人，希望大家能記得這部片帶來的愧疚，當然，不只愧疚，片中也有勇氣、安慰，希望大家能珍惜一切。

Q：當「反送中」抗爭運動發生的時候，你是從什麼時候起心動念拍攝這部紀錄片？

周冠威：我是電影人，能夠為香港付出或是為自由、正義、民主付出的方法，就是拍片，所以我希望透過自己的方式拍攝關於這場運動的紀錄片。

我非常清楚為什麼要拍這部片，這場運動讓我看到抗爭者的勇氣，而這份勇氣傳染並感動了我，我拍攝過《十年》當中的〈自焚者〉，在〈自焚者〉當中我看到的是一個社會邊緣人，而我希望外國人能夠看到沈澱在香港谷底的故事；同樣的，這次我也希望讓「反送中」運動被更多人看到，並試圖透過我的熱情讓這件事成真，所以拍攝了這部紀錄片。

Q：已經有些許關於「反送中」運動的紀錄片，例如《理大圍城》。對於你而言，為何還要冒巨大的風險拍攝《時代革命》？拍攝這部紀錄片的意義又是什麼？

周冠威：拍攝、紀錄《時代革命》對我而言是非常大的意義。一開始當然我也會質疑自己：「很多人都拍過了，為什麼我還要拍？」，但當我第一天到了現場拍攝、站在抗爭前線，發生了一個故事讓我找到勇氣繼續往下拍攝。

當時有個蒙面人面對我，剛到我拿著攝影機就相當有敵意，認為我可能是不懷好意的對立者，但當我表述我是《十年》的導演之一時，他態度大轉變，敵意不見了，反倒有種同仇敵愾的氣氛，和我說：「我看過《十年》，這是好片子，請你繼續拍吧！」

這件事相當鼓動我，因為拍攝《十年》，所以在現場好像拿到了通行証，我才發現，原來我有這樣的影響力，這也給了我勇氣，好像找到了存在價值，我就持續拍攝。

而過程之中，很多香港手足非常信任我，也對我有所寄望，希望能透過我還有這部紀錄片，將這些心聲傳向全世界，面對運動、暴行、信任等等，我就有種使命感，而使命感加上勇氣，讓我繼續做下去。最後，我認為我的過去，成為了現在的推動力。

至於為什麼要冒險呢？我認為，不是有勇氣才走出來，是要走出來才有勇氣。這是我想對此作的總結，當我看到香港的抗爭者們一步一步往前進，大家在這樣的過程中，也讓自己成為更有勇氣的人。

Q：當香港不再像過往自由、安全的狀況下，如何說服參與運動的人出面受訪？

周冠威：事實上很多人不願意受訪，而對於出面受訪的被攝者們，對我們來說最重要的是考量這些人的安全，因為擔心會有後續風險，我現在也盡量跟他們保持距離、拒絕聯繫，我們那時的默契是——事後不要溝通，但希望在片中這些被攝者／受訪者能暢所欲言，畢竟這部片是拍攝抗爭者。

我上述也提到，我曾拍攝觸碰政治與抗爭的劇情片《十年》，在這樣的基礎之下，被攝者們都非常相信我，認為我是支持自由與民主的導演，而且我們也有保密承諾，在這些背景加成之下，大家都願意受訪吧。

雖然已經有些人失聯或是遭受監禁，但我在剪接過程之中，還是盡可能讓這部片子給受訪者們先行看過，詢問完成的影像是否足夠保護他們？其實一般紀錄片的產製過程，不一定會給受訪者們審核，但在這樣的特殊情況，我希望能夠多做一點，也希望這樣做能帶給受訪者們安全感。

Photo Credit: 《時代革命》提供 《時代革命》劇照

Q：運動長達數個月，過程一定也累積了許多素材，是如何取得如此龐大的影像？

周冠威：我必須非常秘密、低調地進行拍攝，盡可能不要公開，很多素材都我小心翼翼地保護，我們也有第三者的協助，在《國安法》之後，有些人沒有信心完成關於「反送中」的片子，所以就把拍攝素材授權給我，所以其實這部片子有不同的導演、攝影師，素材真的非常龐大，但對於素材的總時數我並沒有具體數字，多到算不清楚。

Q：剪輯片子、整理素材時，有產生什麼樣的情緒？

周冠威：剪接過程流了很多眼淚，情緒都非常大。例如理工大學事件，當時我也在理大，非常多手足學生受困，但拍攝當下其實沒心力回顧素材，從理大離開之後，剪輯時我才會檢視這些影像，一直在哭。其實，那時候我雖然也困在理大，但由於我是類似於記者、導演的身份，因此對照於學生的處境，我算相對安全。

但這種「安全感」其實讓我覺得非常「不安全」，雖然我跟學生們是陌生人，但也有種同仇共憤的情緒，所以能感同身受那樣的處境。而其實，香港現在還是有很多熱情的生命力，極大的勇氣跟情緒在運動過程中爆發，雖然悲慘，但這樣的人性光輝觸動著我，所以，情緒還是相當複雜。

Q：《時代革命》最後剪輯成158分鐘，分為九大篇章處理，你是如何決定、安排這些篇章順序與內容？