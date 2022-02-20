【專訪】《這裡的電亮那裡的光》作者田品回：寫作和旅行，都是我拉開距離的方式

文：愛麗絲

「那是我第一次，知道符號與意義對上的時刻，」憶及寫作的起點，田品回想自己還不識字時，隨手在紙上畫了兩個正方形，阿公一看，驚訝地告訴她那正是「回」字。童年初識文字承載意義，田品回一直都斷斷續續書寫著，只是在出版詩集《這裡的電亮那裡的光》前，她不曾如此認真看待自己的寫作。

「我當時讀商管學院，關心的是賺錢這回事，」田品回畢業後，赴上海工作約五年，卻發現自己不適應這樣的上班族生活，在朋友鼓勵下，投注心力於寫作，正視自己的創作，更背起行囊、將跨越半個地球的所思所感以詩呈現。

「書名『這裡的電亮那裡的光』是書裏第一首詩——〈全球化〉的詩句，但跳脫原詩作來看，這句話仍指出地理空間的差異和移動，是屬於旅人的詩句呀。」2020年將旅行詩集出版成書，田品回笑稱如美夢成真。「我一直都很喜歡南方家園的出版品，當初是自己把作品寄Email到出版社，沒想到居然真的收到回信！」

許多事情在身體力行後，總有出乎意料的驚喜，寫作如此，而旅行亦如是。

背包客旅行「也太好玩了吧！」

全球飽受疫情肆虐下，田品回曾與讀者舉辦線上分享會，不少旅居在外的讀者參與其中，不約而同表達對詩作〈我前進的力量就是我逃離的力量〉深有共鳴，「旅人跨出第一步的起點總是各異，或許是厭倦目前身處之處、或許是單純想轉換環境與心境，」是百轉千迴或隨心所欲，醞釀成每一次的出走和回歸。

辭去原本的工作後，田品回曾背包客旅行八個月、旅居海外攻讀性別研究，現長居荷蘭、任職於與動物福利相關的非營利組織。

「以前還在工作時的旅行，只想去東南亞的海島Villa徹底療癒、修復身心，」田品回在職時習慣以渡假模式旅行，但第一次以背包客方式走訪緬甸，讓她驚呼「也太好玩了吧！」當時，田品回採沙發衝浪、入住一間當地寺廟，才發現別有洞天的僧侶生活，「和尚的生活比我想像的現代許多。」

當地和尚看電視、喝可樂，房內貼著希斯．萊傑的海報，讓田品回直呼「他們也有世俗的一面，而那界線或許比我想像的更模糊。」那是田品回第一次體驗背包客旅行的迷人之處，比起走馬看花的觀光，深入體驗當地文化，無疑是她更嚮往的。

緬甸的體驗後，田品回陸續旅居多國。在吉爾吉斯參與當地節慶時，因她背著當地少見的相機，意外受歡迎，更受邀進入蒙古包內，「當時裡頭有二三十人，大家要指稱我有些困難，便幫我取了『艾貝貝』這個名字。」那是田品回的吉爾吉斯名字，儘管因不理解當地語言，無法領略名字的意涵，「但有了那邊的名字，我就像短暫成為當地成員一樣。」

語言絕非隔閡、換位思考讓我們更溫柔同理彼此

在多國間穿梭，我們不可能永遠溝通無礙，也不可能總靠Google翻譯，但田品回並不認為語言差異是種隔閡，「語言有時反而帶來誤解，沒有共同語言、彼此用貧乏的詞彙、肢體交流反倒更真心啊。」

沒有共同語言，田品回身處不同地域、文化，仍能記錄許多細微而重要的觀察，譬如〈我十一月才開學〉中提及烏茲別克的棉花童工議題——棉花是烏茲別克出口最大宗，每到採收季節，總動員全國所有勞動力全力投入，「這是政府默許的行為，但事實上，在高達45度的艷陽下工作、棉花上噴灑的農藥、延後開學時間等，對當地學童都是有害的。」

田品回也曾數度至伊斯蘭國家旅行，察覺當地女性處境，「在摩洛哥，女性要去公眾場合必須有『正當理由』，要出門買菜可以，但要去看海是不被允許的。」不適應在所難免，但也讓田品回深入思考「當地文化為什麼可以包容這樣的規定？當地人又是怎麼生活的呢？」碰上陌生的風土民情，首先要做的，絕不是以自己的價值觀評判好壞，而是給予尊重，「我試圖理解當地人生活的方式。」田品回說道。

長期在外走跳，田品回笑稱自己早已練就辨識異地安全性的直覺，「到了一個地方，我很快就能分辨這裡適不適合久待。」田品回自承旅行途中，偶有事後被親友驚呼「有風險」的舉動，但事實上，皆是自己審慎評估後才做的嘗試。譬如田品回曾在印度搭便車，「搭便車前我們聊過天、我隨身攜帶防身物品且熟知方向，才決定上車，」事後，田品回和旅伴更因搭便車的緣分，受邀參加當地婚禮。

「我想我們不是要避開所有風險，而是要學習在旅行時如何評估、應變，也要減少因陌生與不理解產生的恐懼。」田品回以中美洲薩爾瓦多為例，「當地商店都裝著鐵窗、戒備森嚴，購物時是商家將手伸出鐵窗遞給你，甚至連麥當勞外，都有荷槍實彈的警衛站崗。」在我們眼中，看來不可思議的治安情況，卻是當地民眾早習以為常的日常生活，「我們不該對陌生異國感到恐懼，而是該多加了解、知道自己該怎麼安全地在當地旅行。」

田品回笑稱曾碰過身邊親友好奇，自己如今長住的荷蘭低於海平面，「他們問那不是很恐怖、要怎麼住人啊？」田品回笑著解釋，像許多外國人聽到台灣位於地震帶上，「他們也好奇我們怎麼敢住啊？」若學會立場對調、換位思考，也許能讓我們更溫柔而寬闊地同理彼此。

「原來就是這種感覺！」

豐富的旅行經驗中，田品回曾幾度舊地重遊。

「巴西聖保羅是我背包客旅行的第一站，也是我在非營利組織工作後、第一次出差的第一站，」田品回重返聖保羅時，不經意經過曾造訪的餐廳，「我立刻就衝進去吃，吃到時，忍不住哭了出來，」在陌生的異國城市，找到熟悉的歸屬，總讓人心口發燙，而聖保羅彷彿標誌著田品回每次進入不同生活型態的起點，「這個城市裝滿了我的第一次，每次去都有種美夢成真的感覺。」