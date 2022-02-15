徐州八孩事件奏響被拐賣女性的悲歌，中國女權運動明顯具有階級屬性

中國的80、90後對於動畫片《葫蘆兄弟》一定不會陌生，「葫蘆娃，葫蘆娃，一根藤上七朵花。」一個老頭不知道從哪裡撿來一個葫蘆種子，結果種出了七個掌握各種絕技的葫蘆兄弟。

現實版的「葫蘆兄弟」比動畫片悲慘

今天現實版的葫蘆兄弟，也在江蘇一個默默無聞的小縣城上演，據主人公董某民交代，他三十多歲的時候還沒有結婚，被周圍人瞧不起，後來時來運轉，撿來一個精神有些不正常的女子楊某俠（當地政府曾通報是董某民收留了楊某俠），生了目前的七個男孩和一個女孩。董某民對於自己的造人結果頗為得意，他說：「家庭條件雖然不好，但是只要自己有一口飯吃，就不會讓孩子們餓著。將來這些孩子總有一個會出人頭地。」

故事如果就到這裡，董某民的「好爸爸」勵志人設可能悄悄在你我心中樹立起來，一些奉行「不買房、不結婚、不生子」的中國躺平青年，看到這樣的新聞可能也油然而生一股敬佩之情，對於剛剛經受社會少子化危機的中國政府來說，這無疑又是一個廣泛宣傳鼓勵生育的天賜良機。但是，當這八個孩子的母親戴著拴狗的鏈子曝光在鏡頭前，一切謊言都不攻自破。

令大眾錯愕的是，這八個天真無邪、眼裡放著光的孩子的母親這般悲慘，寒冬臘月裡穿著單衣，住在豬圈一樣的破敗泥胚房，過著豬狗不如的生活。他們的父親，竟然如此狼心狗肺和恬不知恥，不僅沒有好好對待給他生了八個孩子的妻子，還把自己當成了網紅，忙著跑代言、收捐款，騙取大眾的同情心。他在抖音帳號的簡介裡說：「我是一個八個孩子的父親，家有八十歲老媽和一個身有殘疾的單身兄弟。」

據當地官方的通報，他和楊某俠有登記為婚姻關係。但是對他來說，妻子不過是他生育的工具，患有精神疾病的妻子於他臉面更是無光，所以他完全無視她的存在，讓她活得連家中的寵物都不如。

中國被拐女性的悲歌

這不僅僅是楊某俠個人的悲劇，也進一步映射了中國被拐女性，尤其是農村被拐女性的集體悲歌。

誠然，當地政府前三次通報扭扭捏捏沒有明確提及楊某俠被拐賣，但是大眾從這一事件得出的第一反應，不外乎女性拐賣和被虐待，以及精神病患權益等社會問題。

和拐賣兒童一樣，拐賣婦女在中國也是一個司空見慣和難以杜絕的問題。中國著名小說家、陝西省文聯主席、「屎尿體詩歌」開創人賈平凹就曾經為拐賣婦女的行為辯解道：「如果他不買媳婦，就永遠沒有媳婦，這個村子就消亡了。」

2007年李楊導演的社會紀實電影《盲山》，真實還原了剛畢業的女大學生被拐賣到窮山溝裡給中年老漢做媳婦的故事，至今引發大眾共鳴，導演李楊因為徐州八孩母親事件，公開該片版權，呼籲公眾關注拐賣婦女的問題。

仔細梳理那些拐賣婦女的多發地，不難發現貧窮、性別比例失調等諸多共同點。但是這並不意味著富裕的地區和人群就沒有拐賣女性的行為，比如前不久爆出的上海小紅樓事件，其中不少海歸女大學生淪為權貴的性奴和生育工具。

中國計劃生育是對女性最嚴重的摧殘

這些問題的背後，既有中國傳統的男權社會裡男尊女卑的落後思想，也有滅絕人倫的計劃生育的黑手。如果說文革是中華文明史上的一大浩劫，那麼計劃生育無疑是人類歷史上對女性肉體和心靈最嚴重的一次摧殘。計劃生育的強制措施，諸如強制引產、結紮、強制上環、查環等行為，最直接受害者都是女性。

2011年，中國社會與人口學院院長翟振武聲稱，計劃生育使中國人口減少四億，世界70億人口日也因而推遲五年。他高談闊論這一所謂成就時，恐怕忘記了，也不敢提的事實是中華大地上到處上演著一幕幕血雨腥風和慘絕人寰。

1991年，山東冠縣、莘縣、陽穀縣等地為了按時完成上級的計劃生育指標，強迫當地婦女無論是懷孕第幾胎，還是懷孕幾個月，一概強迫人工流產，史稱「百日無孩日」，當地人稱為「殺羊羔事件」。

除了強制墮胎對女性的硬性傷害，還有節育的隱性和慢性傷害。中國的節育實際上也體現了男權，中國的男性節育意識很差，很多男人不知道避孕套為何物，為了一時爽，遺下千古恨。如果豐縣的董某有節育的意識，願意使用避孕套，怎麼會生這麼多孩子？ 據說他的女兒叫銀鳳，讓人外界懷疑還有金鳳被拐賣或溺斃。

中國政府在讓男性戴避孕套上雖說很失敗，但是在強制全國已生育女性戴節育環上非常成功。曾經有熱門女性專欄文章形容節育環，「殘害一代中國女性」，「一代女性疼痛的記憶」。節育環的節育原理非常殘忍，被外界批評為侵害女性人權，它實際是將一個金屬環狀物體，硬生生地刺傷女性子宮，讓其不能懷孕。而隨著時間推移，它在女性身體內有如定時炸彈，會誘發多種疾病。

綜上所述，計劃生育對無數女性個體和家庭的傷害罄竹難書，也造成了諸多嚴重的社會後果。除了少子化，性比比失衡也是間接影響之一。

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男多女少導致買賣新娘頻現

去年5月，中國公佈的第七次全國人口普查結果顯示，男性人口為72334萬人，占51.24％；女性人口為68844萬人，占48.76％。男性人數比女性多出3490萬人。

性別比例失衡直接導致適婚光棍青年的增多，拐賣女性現象的層出不窮。據中國傳媒報導，2月5日，同樣是在江蘇徐州，當地的一場相親會上，數百名男性排起長隊，抬頭仰望著前方，而來相親的女子僅有五人。

中國單身大齡男性要想找到女性伴侶，如果沒有很好的自身條件，大概率通過買賣新娘等灰色途徑，其中不少女性是被拐賣的。近些年，隨著中國整體經濟水準的提高，越來越多中國單身男性花錢娶越南、柬埔寨等東南亞國家的新娘。最近，還有中國仲介做起了巴基斯坦新娘的生意，宣傳海報上有一條廣告看似很吸引中國男性：「穆斯林國家女性只能結一次婚。」