《伊凡的戰爭》：「伊凡神話」只是蘇聯新聞局的產物，紅軍士兵是戰爭機器、戰爭英雄，也是戰爭砲灰

文：梅里杜爾（Catherine Merridale）

第十一章 我們記得一切

伊凡的神話開始於戰爭之中。它是蘇聯新聞局的產物，是戰時歌曲和詩的產物，也是大家愛讀的故事的產物。即使是部隊本身，有時也會把自己想像成浪漫的自願者，是為捍衛祖國而戰的英雄。真實的戰鬥並沒有和理想化的戰鬥重合，但宣傳人員的「玩具兵」是在作戰行動前激起士氣的有用工具。簡單的英雄人物和他們的無私軍官的形象讓士兵們有一種目的感，美化殺人的殘忍勾當，以及為沒有人願意承認的戰爭罪行提供免責斗篷。

基於士兵們酷愛反諷，這一類神話人物同時也可以充當自嘲之用，因為伊凡並不總是控制得了自己的武器或身體，更遑論是控制得了黨的最新指示。但雖然士兵們嘲笑乏味的莊嚴肅穆性，戰時宣傳嵌入了一些人類基本需要。即使戰爭結束後它還是一樣重要。當紅軍解甲歸田之後，勇敢和單純的士兵形象讓他們擁有尊嚴和一張公共的臉——不管他們私底下有些什麼戰時回憶。

隨著歲月推移，士兵們曾經使用的口號獲得了一種近乎神聖的回響。蘇聯祖國是一個不可侵犯的空間，它的人民在忠誠中團結在一起。對這些熟悉口號的複述隱藏了它們的意義的真正改變。在一九四一年，愛國主義是一個激進的、解放性的和甚至是革命性的理想。事實上，當希特勒的部隊從西面入侵時，這個觀念獲得了一次道德上的支持。因為，真正的愛國者終於有了入侵者可以抗擊，不再只是以祕密警察變出來的影子叛徒為靶子。

一九四一年的愛國情操的湧現甚至復活了國際主義的鬼魂。因為要愛國（蘇聯意義下的愛國），就是要再一次成為追求四海一家的無產階級運動的自豪領袖。它是法西斯主義的對立面，法西斯主義暴露的醜陋強迫數以百萬計的人把希望寄託在社會主義。更直接的是，愛國主義是一件自我防衛的事情，是全體蘇聯人民對侵略的集體抗擊。

對那些走入愛國主義的人而言，即對大多數俄羅斯人甚至是大部分蘇聯人而言，他們的心緒是理直氣壯的。「我們的事業是正義的。」莫洛托夫在一九四一年曾經這樣向蘇聯人民保證。不管他們的軍隊西進得有多遠，也不管這軍隊犯下多麼殘暴的暴行，大部分蘇聯人民都沒有停止相信莫洛托夫的話。

大規模死亡和受苦讓愛國衝動變得神聖。戰後最不見容於社會的是那些被認為背叛了祖國的人。不過雖然沒有失去它在一九四一年的神聖激情，愛國自豪感的意義在戰爭結束時已經有所改變。愛國變成了愛史達林政府和愛俄羅斯。不只不再追求自由，愛國者現在反而自覺或不自覺地默許鎮壓少數民族和大規模逮捕，以及支持一套冷酷且致命的教條（這套教條和一九一七年把革命群眾吸引到冬宮廣場的各種自由主義承諾毫無共通處）。

新的蘇聯愛國主義將會被用來譴責和排除未來年月的各式各樣異議分子。這讓退伍軍人（他們很多仍然陶醉在本來的理想主義憧憬裡）被困住。他們無法不愛國，也因此無法反對政府。這是一個有無數人曾為之流血的國家。用不了太久，退伍軍人就成為了蘇聯政權的保守碉堡。

這不是一個平順的過程，不時總是會出現一些議題讓退伍軍人怒火中燒。其中之一是史達林繼承人赫魯雪夫的裁軍構想。這構想緊接赫魯雪夫對史達林的著名譴責之後出現。發表在一九五六年的所謂祕密演說中，它讓許多老兵感到困惑與震驚，認為是對軍隊的明顯背叛。不過，退伍軍人和他們政府之間漫長韻事的小陽春即將來臨。布里茲涅夫的作戰履歷不值一提，但機緣（包括他很多更有才華的對手都在戰爭中陣亡）讓他步步高陞，在一九六五年之後成為了蘇聯領袖。他對布爾什維克意識形態沒有多少熱忱，

對權力的興趣要大得多。代之以直接鼓吹革命理念來重振減弱了的蘇聯凝聚力，他認為透過大力宣傳戰爭神話以重建國家是更好的方法。布里茲涅夫的統治時期成為了混凝土和熱空氣的黃金時代，成為了多卷本戰爭史的年代，以及成為了大量建造戰爭紀念館的年代。這一切要傳達的訊息是：全國曾經作為一體而戰鬥，喪失了許多年輕的生命，新一代對過去（和當前的領袖）欠下了數不清的忠誠和感激。

已屆中年的退伍軍人被叫去再次扮演愛國者角色。他們本來就常常聚在一起回憶往事，但現在他們更被鼓勵到學校去講述他們的戰爭經歷，以燃起年輕公民的浪漫想像力。這種做法的目的是讓不知道戰爭為何物的新一代蘇聯人能夠更加珍視蘇聯的理想。神話中的蘇聯英雄回來了，重申自己對國家的忠誠。這個英雄不苟言笑，品行端正，具有毫不膽怯的勇氣。方便的是，他在很多故事中也是死去了的。

雖然大部分老兵認為一九六五年的紀念日——勝利二十週年紀念——是戰爭紀念的高峰點，但一九六○年代從史達林格勒和庫斯克飛起的歷史鳳凰卻是象徵性和平面的。而真正的壓力逼它成為這樣子。例如，一旦官修的歷史得到審查官的通過，就不容許有人發表史書沒有記載的史實。各個文件檔案館不再對任何人開放，特別是不對學者開放。戰時生活的各領域——包括了逃兵、犯罪、懦弱和強暴——都不容許公眾審視，而好些特殊的罪行（例如卡廷屠殺）被埋藏在堆積如山的否認裡。為了取代真相（這真相無比複雜和充滿人類劣根性），蘇聯政府蓋了一座金碧輝煌的神話大廈。