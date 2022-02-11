2022/02/11,
歐洲

英國報告指警局內部有厭女、歧視和性騷擾情況，倫敦首位女性警察局長下台

英國報告指警局內部有厭女、歧視和性騷擾情況，倫敦首位女性警察局長下台
Photo Credit：Reuters / 達志影像

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英國警察單位的調查檢管機構，警察行為獨立辦公室（IOPC）在上週的一份報告中，指出警察機關存在「可恥的」厭女、歧視和性騷擾問題。一間警局的警察被發現有對強暴行為開玩笑，並在社群媒體中談論存在厭女、種族主義還有歧視的話題。

英國獨立機構上週公佈一份關於警局內部厭女、歧視、性騷擾的報告後，英國倫敦大都會警察局首位女性局長迪克（Cressida Dick）在10日宣布辭職。迪克表示，倫敦市長沙迪克・汗（Sadiq Khan）對她的領導能力沒有信心，因此她的辭職「別無選擇」。

在大都會警察局193年的歷史中，迪克是第一位女性領導人，《衛報》的報導指出，她從2017年就擔任局長，原本5年的任期會在4月結束，但英國內政大臣帕特爾（Priti Patel）在去（2021）年9月把她的任期延長2年到2024年，而沙迪克・汗在當時也表示贊同。

然而，根據《BBC》的報導，警察行為獨立辦公室（Independent Office for Police Conduct，IOPC）在上週的一份報告中，指出警察機關存在「可恥的」厭女、歧視和性騷擾問題。一間警局的警察被發現對強暴行為開玩笑，並在社交軟體中談論存在厭女、種族主義還有歧視的話題。

這項調查在2018年就已經開始，接受調查的14名警察中，有2人因為嚴重不當行為被開除，另外2人辭職，有9人還持續在警局內服務、1人以外包的形式工作，其中甚至有2人升官。

這項報告發布後，沙迪克・汗與迪克召開會議，但迪克90分鐘內的回應令他非常不滿意，一名市府相關人士向《衛報》表示：「總而言之，她沒辦法了解。」

除此之外，去年3月英國女子艾佛厄特（Sarah Everard）姦殺案中，兇手是一名在職員警，濫用警察職權綁架、強暴並殺害被害人，而迪克也因此不斷遭到批評。

英國政府的消息人士在週三向《衛報》指出，如果迪克失去市長對她的信任，那他們不會嘗試保住她的位子。

迪克離職的前幾個小時，在BBC London上發表談話，堅稱自己「絕對無意」辭職，還表示對警察監管機構的報告感到憤怒。然而，市長沙迪克・汗表示，他對迪克的回應並不滿意，雖然感謝她40年的警務生涯，但她必須離開崗位。

沙迪克・汗認為，唯一能夠改變現狀的方式，是在大都會警察局建立新的領導層，並已經與英國內政大臣密切合作，任命新的警察局局長，以挽回大眾的信任。

《衛報》的報導指出，迪克在一份聲明中，明確表示她是被迫離職的：「在和倫敦市長聯繫後，很明顯地，市長對我的領導能力沒有足夠的信心，這令我非常難過。」

「他讓我別無選擇，只能辭去大都會警察局局長的職務。」迪克坦言。她會在短期內留任，以確保警局領導的穩定，還有新上任局長的過渡交接，「擔任倫敦和英國人民的公僕，是我一生中最大的榮耀。」

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責任編輯：李芯
核稿編輯：楊士範


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