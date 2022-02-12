講述納粹大屠殺的圖像小說《鼠族》被中學列為禁書，意外刺激銷售量與大量捐贈
我們想讓你知道的是
隨著禁書令的批評聲浪在網路上傳播開來，許多讀者爭先恐後下單購買，《鼠族完整版》隨即成為亞馬遜網路書店的第一暢銷書，「文學圖畫小說」暢銷排行榜前三名分別是《鼠族完整版》、《鼠族I》、《鼠族II》。
文：Yi-ching Kuai
漫畫店老闆瑞恩・希金斯（Ryan Higgins）在十幾歲時，讀了關於納粹大屠殺的普立茲獎獲獎圖像小說《鼠族》（Maus）。這個1986年出版的故事及其續集，講述作者父親在奧斯威辛集中營中倖存下來的悲慘故事。書中猶太囚犯以老鼠的形象呈現，納粹壓迫者則被畫成貓。
《鼠族》很快便成為希金斯最愛的書。希金斯說：「讀《鼠族》讓我大開眼界。我記得自己當時想：『這不只是超級英雄與壞人作戰那麼簡單。』故事很令人動容、令人心碎，它為我一無所知的事情打開了一扇全新的窗。」
《鼠族》為漫畫家亞特・史畢格曼（Art Spiegelman）所創作，詳述作者父親弗拉德克・史畢格曼（Vladek Spiegelman）的經歷和創傷。
希金斯在加州聖荷西森尼韋爾（Sunnyvale）買下漫畫店「漫畫陰謀論」（Comics Conspiracy）時就下定決心，在他的店裡，書架上《鼠族》將永遠不會缺席。他經營漫畫店16年，始終如一。
「反對褻瀆和裸露內容」，校董會投票一致禁《鼠族》
田納西州雅典的麥克明縣立學校（McMinn County School）董事會在1月26日，因為「反對褻瀆和裸露內容」，而一致投票禁止中學課堂上出現這本圖像小說。希金斯知道這件事時簡直驚呆了。據報導，學校董事會反對書中出現的八句髒話，和女性裸體的圖像。
「這太奇怪了——大屠殺的實際圖像是世界上最血腥、最噩夢的景象，」他補充道。「既然《鼠族》可以讓老師在面對更多年紀小的讀者時更好教學，為什麼要把它從課程中去掉呢？」
42歲的希金斯說，他知道自己必須做點什麼。他有預感《鼠族》的銷量會激增，所以迅速訂購了100本《鼠族完整版》（《鼠族I：倖存者的故事》和《鼠族II：我自己的受難史》合輯），打算分送給民眾。
他在推特上寫道：「我有多達100本的《鼠族完整版》要捐贈給任何住在田納西州麥克明縣的家庭。直接把你的地址私訊給我就可以了！」運費也由他出。
他說，有大約60名住在麥克明縣學區的學生和家長聯繫他，希望索書，他計劃在本週稍晚書運到後立即寄出。他的推文獲得了超過1萬3000個讚。
去（2021）年12月，德州學區禁止漫畫小說《V怪客》和曾獲三座艾斯納獎（Eisner Award）的末日後科幻漫畫系列《Y: The Last Man》時，希金斯也做了同樣的事情，在推特上提議送書給那個地區任何想要書的人。
他說：「迴響沒有很大，但有幾個人有聯繫我，收到書也很開心。」不過他認為《鼠族》的情況可能會有所不同。
索書學生：歷史不應該被粉飾，小孩需要知道這些事
其中一個聯繫希金斯的人，是麥克明縣立高中15歲的二年級學生馬拉奇・凱茨（Malachi Cates），馬拉奇透過母親向希金斯索書。馬拉奇說，自己在手機上看到學校董事會的決策上了全球頭條新聞時，非常尷尬。
「我傻眼了——我不敢相信他們竟然這麼做。我從來沒有讀過這本書，但在聽說被禁時，我知道自己一定要讀一讀。」馬拉奇在推特上搜索相關爭議，看到希金斯的推文，回家請媽媽幫他免費索取一本。44歲的辛蒂・凱茨（Cindy Cates）很樂意代為詢問。
辛蒂說：「馬拉奇放學回家對學校董事會禁止這本書的事情非常沮喪，我們都不希望他們所做的事情代表我們整個麥克明縣。董事會覺得書裡面講的話太難聽？你在跟我開玩笑嗎？現在的小孩早就聽過世界上所有髒話了。」
馬拉奇說歷史課有教過大屠殺，但他期待閱讀《鼠族》中講述的個人故事：「從我在網上看到的描述來看，這是一部很有影響力的作品，呈現了實際發生的事情。歷史不應該被粉飾——小孩需要知道這些事情。」
漫畫店老闆：只要有一個孩子讀了就有意義
數百人在希金斯的推文底下留言，一些人對學校董事會的決定表示厭惡和沮喪，而另一些人則感謝希金斯幫忙把這本書送到學生手中。
「如果需要的話，我可以贊助資金，」一位留言者提議。
另一個人說，禁書應該是學區最不用擔心的事情：「校園槍擊事件、缺乏基礎設施、自來水有重金屬鉛汙染、薪資過低的教師出走、過時的課程和科技、大班教學，結果我們能做的最好的事情，卻是禁止一本有老鼠裸體的納粹大屠殺書。」
另一位留言者寫道：「大屠殺就是一件壞事，不要讓那些想對孩子粉飾太平的人有藏身之處。」
希金斯說他也有同樣的想法：「發人深省的漫畫書和圖像小說被禁止，這打擊了我的世界。免費發送《鼠族》是我能盡的一己之力。只要有一個孩子讀了，而這本書改變了他的世界，那就是很棒的一件事。」