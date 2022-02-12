講述納粹大屠殺的圖像小說《鼠族》被中學列為禁書，意外刺激銷售量與大量捐贈

文：Yi-ching Kuai

漫畫店老闆瑞恩・希金斯（Ryan Higgins）在十幾歲時，讀了關於納粹大屠殺的普立茲獎獲獎圖像小說《鼠族》（Maus）。這個1986年出版的故事及其續集，講述作者父親在奧斯威辛集中營中倖存下來的悲慘故事。書中猶太囚犯以老鼠的形象呈現，納粹壓迫者則被畫成貓。

《鼠族》很快便成為希金斯最愛的書。希金斯說：「讀《鼠族》讓我大開眼界。我記得自己當時想：『這不只是超級英雄與壞人作戰那麼簡單。』故事很令人動容、令人心碎，它為我一無所知的事情打開了一扇全新的窗。」

《鼠族》為漫畫家亞特・史畢格曼（Art Spiegelman）所創作，詳述作者父親弗拉德克・史畢格曼（Vladek Spiegelman）的經歷和創傷。

希金斯在加州聖荷西森尼韋爾（Sunnyvale）買下漫畫店「漫畫陰謀論」（Comics Conspiracy）時就下定決心，在他的店裡，書架上《鼠族》將永遠不會缺席。他經營漫畫店16年，始終如一。

「反對褻瀆和裸露內容」，校董會投票一致禁《鼠族》

田納西州雅典的麥克明縣立學校（McMinn County School）董事會在1月26日，因為「反對褻瀆和裸露內容」，而一致投票禁止中學課堂上出現這本圖像小說。希金斯知道這件事時簡直驚呆了。據報導，學校董事會反對書中出現的八句髒話，和女性裸體的圖像。

「這太奇怪了——大屠殺的實際圖像是世界上最血腥、最噩夢的景象，」他補充道。「既然《鼠族》可以讓老師在面對更多年紀小的讀者時更好教學，為什麼要把它從課程中去掉呢？」

42歲的希金斯說，他知道自己必須做點什麼。他有預感《鼠族》的銷量會激增，所以迅速訂購了100本《鼠族完整版》（《鼠族I：倖存者的故事》和《鼠族II：我自己的受難史》合輯），打算分送給民眾。

As I've offered before with other banned comics, I'll donate up to 100 copies of The Complete Maus to any family in the Mcminn County area in Tennessee. Just DM me your address! pic.twitter.com/ptmdjmwYE5 — Ryan Higgins (@RyanHigginsRyan) January 26, 2022

他在推特上寫道：「我有多達100本的《鼠族完整版》要捐贈給任何住在田納西州麥克明縣的家庭。直接把你的地址私訊給我就可以了！」運費也由他出。

他說，有大約60名住在麥克明縣學區的學生和家長聯繫他，希望索書，他計劃在本週稍晚書運到後立即寄出。他的推文獲得了超過1萬3000個讚。

去（2021）年12月，德州學區禁止漫畫小說《V怪客》和曾獲三座艾斯納獎（Eisner Award）的末日後科幻漫畫系列《Y: The Last Man》時，希金斯也做了同樣的事情，在推特上提議送書給那個地區任何想要書的人。

I will send a copy of V For Vendetta or Y The Last Man Volume 1 to any kid in the district that wants one. https://t.co/REkcv0XkwV — Ryan Higgins (@RyanHigginsRyan) December 3, 2021

他說：「迴響沒有很大，但有幾個人有聯繫我，收到書也很開心。」不過他認為《鼠族》的情況可能會有所不同。

索書學生：歷史不應該被粉飾，小孩需要知道這些事

其中一個聯繫希金斯的人，是麥克明縣立高中15歲的二年級學生馬拉奇・凱茨（Malachi Cates），馬拉奇透過母親向希金斯索書。馬拉奇說，自己在手機上看到學校董事會的決策上了全球頭條新聞時，非常尷尬。



「我傻眼了——我不敢相信他們竟然這麼做。我從來沒有讀過這本書，但在聽說被禁時，我知道自己一定要讀一讀。」馬拉奇在推特上搜索相關爭議，看到希金斯的推文，回家請媽媽幫他免費索取一本。44歲的辛蒂・凱茨（Cindy Cates）很樂意代為詢問。

辛蒂說：「馬拉奇放學回家對學校董事會禁止這本書的事情非常沮喪，我們都不希望他們所做的事情代表我們整個麥克明縣。董事會覺得書裡面講的話太難聽？你在跟我開玩笑嗎？現在的小孩早就聽過世界上所有髒話了。」

馬拉奇說歷史課有教過大屠殺，但他期待閱讀《鼠族》中講述的個人故事：「從我在網上看到的描述來看，這是一部很有影響力的作品，呈現了實際發生的事情。歷史不應該被粉飾——小孩需要知道這些事情。」

漫畫店老闆：只要有一個孩子讀了就有意義

數百人在希金斯的推文底下留言，一些人對學校董事會的決定表示厭惡和沮喪，而另一些人則感謝希金斯幫忙把這本書送到學生手中。

「如果需要的話，我可以贊助資金，」一位留言者提議。

另一個人說，禁書應該是學區最不用擔心的事情：「校園槍擊事件、缺乏基礎設施、自來水有重金屬鉛汙染、薪資過低的教師出走、過時的課程和科技、大班教學，結果我們能做的最好的事情，卻是禁止一本有老鼠裸體的納粹大屠殺書。」

另一位留言者寫道：「大屠殺就是一件壞事，不要讓那些想對孩子粉飾太平的人有藏身之處。」

希金斯說他也有同樣的想法：「發人深省的漫畫書和圖像小說被禁止，這打擊了我的世界。免費發送《鼠族》是我能盡的一己之力。只要有一個孩子讀了，而這本書改變了他的世界，那就是很棒的一件事。」