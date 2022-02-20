《你看事情的角度，決定了幸福的長度》：朋友打電話來說：「我現在好想一死了之。」你會怎麼開導他？

文：翡翠小太郎（ひすいこたろう）

寂寞的觀點

朋友打電話來說：「我現在好想一死了之。」你會怎麼開導他？ 心理學博士小林正觀，說出了意料之外的話， 他說：「請幫我做可樂餅。」 究竟是何用心？

再一次請心理學博士小林正觀上場，來看看這位思考天才的功力。

事情發生在一天夜裡。

小林正觀夫人的朋友打電話來說：「我現在好想一死了之。」

面對這樣的緊急狀況，小林正觀怎麼說？

「請幫我做可樂餅。」

恰巧北海道的朋友送來了很多馬鈴薯，小林正觀便請夫人馬上帶一箱到這位朋友家裡，拜託他：

「明天早上之前，幫我把所有的馬鈴薯都做成可樂餅。」

隔天，朋友打電話來說要送可樂餅過來：

「我很高興你要我做可樂餅。你說早上之前就要，所以我整晚沒睡，一心一意地做可樂餅，然後，想死的念頭也消失無蹤了。」

不是嘴巴上勸阻對方不要想不開，而是直接改變對方的行動，讓對方把心思轉移到可樂餅上。

人心有無法用言語驅動的部分。

透過具體的請託，可以讓對方感受到「自己被需要」。

小林正觀了解，覺得自己不被需要，這種寂寞感會逼人走上絕路。

「明天早上之前，請幫我把所有的馬鈴薯都做成可樂餅。」

這個天外飛來一筆的回答，是掌握人心本質的最佳解答。

人是因為彼此之間的連繫而存在。

人與人之間，要有連繫才能活下來。當我們覺得「自己被需要」，就能夠再次確認這份連繫。

這種被需要的感覺，可能表現在想要幫助別人，或是希望被重視、被愛。

不論是哪一種，我們會在彼此之間的連繫中，感受到莫大的幸福。

孤獨，就是因為感受不到這份連繫。

因此，只要想起自己的「任務」即可。

不管是在家庭裡的任務、在社會上的任務、在朋友關係中的任務、身為妻子／丈夫的任務、對孩子的任務、幫植物澆水的任務、帶小狗散步的任務、跟麵包店婆婆道早安的任務……甚至發現路旁靜靜盛開的小花，也是只有你才能完成的任務，如果你不在了，那朵花可是會非常寂寞。

但如果覺得任務是一種負擔，我們就會想要放棄。

以我自己來說，我以前非常害羞又怕生，一直對自己內向、陰鬱的個性感到很煩惱。我在大學畢業之後，陰錯陽差地成了業務員，但那時候我完全不知道要怎麼銷售商品，我無法好好解說商品，因為實在太蹩腳，只能聽別人怎麼說。

結果，聆聽就成了改變我人生的「任務」。

社長願意雇用這麼蹩腳的我，所以我很喜歡社長。而且社長對很多事情的看法很有趣，我總是興致勃勃地聽他說話，因此社長也注意到我。他到東京分公司來的時候，一定會約我吃晚飯。

以我的角度來說，就只是很喜歡聽社長說話。然而，從社長的角度來看，說不定是藉由說給別人聽的同時來審視自己。

跟社長在一起，也能磨練我的觀點，我才漸漸知道：

「原來事情只要那樣想就好了！」

例如，曾經有個客戶找社長商量：「我的女兒已經到了適婚年齡，還不想結婚，真傷腦筋。」

社長這樣回答：「你希望女兒早早結婚，卻過得不幸福嗎？」

怎麼這麼說！我聽了忍不住想插話。

「怎麼會，我當然是希望女兒幸福啊！」

「但是，你女兒現在不就很幸福嗎？」

「也是啦。」

「那維持現狀不好嗎？」

「你這麼說也沒錯！」

我就在旁邊默默地聽。

是啊，我們的最終目的，就是要得到幸福。

聆聽也是一份重要的任務。

也是因為和社長長時間共事，現在我才能像這樣和大家分享對事物的看法。

找到能讓你做得開心的任務，好好地做，

這份「任務」就是你「存在的意義」。

面對孤獨，你可以這麼想

寂寞的時候，就是開始尋找新「任務」的時候。

好好看看四周，找到能讓你身心自在的事物吧！

練習：找到適合自己的任務

不知道自己的任務時，有個方法很有幫助。

準備五面鏡子，放在屋子裡常見的地方。就從今天開始，每次看到鏡子都要練習微笑。

等到你能展現出燦爛的笑容，就會有人來找你幫忙。這時候，不管你喜不喜歡，請微笑著說：「我很樂意。」

不管是什麼樣的請託都要笑著接受。

（不過，像借錢或真的很討厭的事，還是要拒絕。）

慢慢的，來找你幫忙的，會固定是某方面的事情。

這些事情，就是最適合你的任務。

就像自己看不到自己的表情一樣，有時候，周遭的人比你更清楚你自己。

你的微笑，能讓周圍的人把對你最好的「命」「運」過來。

這就是「命運」。

書籍介紹

本文摘錄自《你看事情的角度，決定了幸福的長度：21個切換視角的練習，辛苦也能是幸福》，時報出版

作者：翡翠小太郎（ひすいこたろう）

譯者：張佳雯

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