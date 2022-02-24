《Deep Work深度工作力》：打破自我感覺重要的假象，利用「30天斷線實驗」篩選社群媒體

文：卡爾．紐波特（Cal Newport）

利用「斷線實驗」篩選社群媒體

當尼克迪姆斯（Ryan Nicodemus）決定簡化他的生活時，他的首要目標之一是簡化他所擁有的東西。當時尼克迪姆斯獨自住在一間寬敞的三房公寓，多年來，在衝動的消費主義驅策下，他極盡一切能力填塞這個寬廣的空間，現在是時候從淹沒他的東西中收復他的生活了。他用的方法說起來很簡單，但就概念而言卻很激進。他花一個下午把他擁有的所有東西裝進紙箱中，好像準備要搬家。為了把他形容的「艱鉅任務」變得容易些，他稱呼這是一場「包裝派對」，並解釋說：「只要是派對，一切就變得有趣多了，不是嗎？」

打包完後，接下來的一週，尼克迪姆斯照他的日常作息過生活。如果他需要用到已經打包的東西，就打開紙箱，把它放回以前的位子。一週之後，他注意到絕大部分的東西都還留在紙箱裡。

所以他把它們丟了。

生活會累積東西，部分原因是，我們在思考丟東西時很容易擔心：「如果將來需要這個東西呢？」然後用這種擔心當作保留的藉口。尼克迪姆斯的包裝派對提供他明確的證據，證明他大部分的東西都不是他需要的，支持他對簡約的追求。

上一個策略提供一個系統性的方法，運用重要少數法則，協助你開始整理目前占據你時間和注意力的網路工具。現在這個策略將提供你不同的方法以處理同一個問題，靈感則是來自尼克迪姆斯擺脫無用東西的做法。

更詳細地說，這個策略要求你針對目前使用的社群媒體服務，進行類似包裝派對的步驟，不過，你要做的不是「包裝」，而是停用它們30天，包括臉書、Instagram、推特、Snapchat，以及任何我寫本書以後才開始大行其道的其他服務。別正式退出這些服務，還有一點很重要，別在線上提到你將登出服務。如果有人用別的方法連絡你，問為什麼你完全停止在特定服務的活動，你可以解釋，但別主動告訴大家。

在斷線30天後，問自己關於你放棄的每一項服務這兩個問題：

過去30天，如果我使用這項服務，我的生活會明顯更好嗎？ 人們在乎我不使用這項服務嗎？

如果這兩個問題的答案都是「不」，那就永遠放棄那項服務；如果你的答案是明確的「是」，就恢復使用那項服務。如果答案不明確，你可以自己決定是否要恢復，雖然我會鼓勵你考慮放棄，反正以後隨時可以重新加入。

這個策略特別針對社群媒體，因為在占據你時間和注意力的各種網路工具中，如果不加限制使用這類服務，很可能破壞你對深度工作的追求。它們會在無法預期的時間傳送個人化的資訊，極容易成癮，這會嚴重傷害你安排好的時間表和嘗試專注的努力。因為這些危險，你可能認為應該有很多知識工作者會想完全擺脫這類工具，尤其是生計完全仰賴深度工作的人，如電腦程式設計師或作家。然而，讓社群媒體如此危險的部分原因是，這些靠吸引你的注意力而獲利的公司已經成功完成一項行銷政變：說服我們的文化，如果不使用他們的產品將錯過好東西。

擔心可能錯失好東西的心理，就好比尼克迪姆斯擔心將來有一天可能用上塞滿他櫥櫃的大量東西，這也是為什麼我會建議採用類似包裝派對的矯正策略。花一個月的時間斷絕這些服務，你可以用一劑真相的解藥，消除對可能錯過好東西——活動、談話和分享文化經驗——的恐懼。對大多數情況來說，這個真相將證明一件只有當你努力掙脫環繞這些工具的行銷訊息時，才能看清的事：它們在你的生活中並沒有那麼重要。

別公開你的30天實驗，因為對一些人來說，另一個促使人們緊抱社群媒體的幻覺是：大家都想聽你說話，如果你突然讓他們聽不到你的聲音，他們可能會大失所望。我的描述可能像是開玩笑，但這種心理確實很普遍，不能等閒視之。例如，在我寫本書時，推特使用者的平均追蹤者人數是208人。當你知道有超過200人自願聽你說什麼時，就很容易開始相信你在這類服務的活動很重要：「我是一個靠販賣概念給眾人維生的人。」我的經驗是——這是一種很容易上癮的感覺！

社群媒體時代的受眾確實存在一種不同於以往的現象，在這類服務誕生前，要建立朋友和家人以外的受眾群是一件既辛苦又競爭的事。例如，在2000年代初期，任何人都可以架設部落格，但若想要每個月都吸引到少數幾個訪客，就需要下功夫提供有價值到足以抓住人們注意力的資訊。我知道它的難度，我的第一個部落格設立於2003年秋季，很正經地稱作「激勵人心的標記」（Inspiring Moniker），用來省思我21歲大學生的生活。

我不得不承認，有很長一段時間沒有人讀它，這麼形容一點也不誇張。在之後的10年間，我勤奮並辛苦地建立我目前的部落格「學習客」（Study Hacks），從每個月屈指可數的讀者慢慢增加到數萬人，我才學到在線上爭取人們的注意力是一件難之又難的工作。

但今日的情況已經改觀。

我認為，助長社群媒體迅速崛起的部分原因是，它切斷了「辛苦工作創造真正的價值」與「吸引人注意到你的獎賞」之間的關係。它以一種淺薄的集體替代品，取代了這種由來已久的資本主義式的交換。如果你注意我說什麼，我就注意你說什麼，不管其價值如何。例如，臉書塗鴉牆上或推特推文常見的內容，如果出現在部落格、雜誌或電視節目上，一般而言不會吸引觀眾。但同樣的內容出現在臉書或推特這類服務的社交互動中，則很容易吸引按讚或評論形式的注意。