研究：人行道兩側土壤因為遛狗便溺「過度施肥」，導致生物多樣性遭到破壞

文：Yi-ching Kuai

新研究表明，狗的糞便和尿液大量沉積在自然保護區，可能對野生動物造成危害。分析發現，人行道兩側的土壤因為犬隻便溺導致的氮和磷過度施肥，會達到土壤所能負荷的濃度。

科學家們花了18個月的時間，統計比利時根特（Ghent）郊區四個自然保護區的犬隻數量，得出此結論。他們說，全歐洲總計約8700萬隻狗，各地情形大同小異。

研究估計，狗在家中由飼主餵養之後，散步時排出養分，每年平均每公頃留下可11公斤的氮和5公斤的磷。

已知透過空氣傳播的農業、工業和交通廢氣的污染，氮含量從5公斤到25公斤不等，狗的糞便和尿液程度相當，由此可知影響非同小可。

過肥導致生物多樣性降低

許多遛狗人士認為，將寵物的排泄物留在大自然中不會造成任何傷害，但大多數生態系統都是天然低營養環境，過度施肥會讓蕁麻和大豕草（hogweed）等部分植物排擠其他植物，從而影響到依賴其他植物的野生動物，致使生物多樣性降低。

帶領這項研究的根特大學彼得・德弗雷納（Pieter De Frenne）教授說：「當土壤中的氮含量過多時，只有部分有競爭性的植物才能應對。」這些植物稱霸環境、扼殺其他植物：「蘭花就是一個典型的例子。蘭花在生態系統中被淘汰消失。」

「我們對狗的營養輸入量如此之高感到驚訝。來自農業、工業和交通的大氣氮汙染，理所當然地受到了很多政策的關注，但狗在這方面卻完全被忽略了。」

研究人員估算，在狗必須牽繩且只能在路徑兩側2公尺活動的情況下，氮和磷的濃度相當驚人。

德弗雷納教授解釋：「在許多自然保護區，園區管理會降低土壤養分水平，以增強植物和動物的生物多樣性。這可以通過割草和清除乾草等方法來完成。我們的研究結果表明，目前在自然保護區中被忽視的狗所帶來的營養，可能會延遲自然環境的恢復。」

牽繩、清狗便影響大

「當然，對主人和他們的狗來說，在大自然中散步對身心靈好處多多，但缺點是會帶來大量的養分。」

德弗雷納表示，西歐許多國家的養狗情況非常相似，因此他認為其他地方與根特沒什麼兩樣。英國慈善機構Plantlife警告，氮污染是「對我們的野生植物、地衣和真菌的最大威脅之一，卻幾乎沒有採取任何措施來解決。」

這項研究發表在《生態解決方案和證據》（Ecological Solutions and Evidence）雜誌上，500次探訪自然保護區，在每次一週、每天24小時的期間內，統計了1600多隻狗，再把數據與已知的狗排泄的氮和磷的量相結合，以估計沉積的總養分。

科學家也記錄了狗是否有牽繩：每年每公頃126公斤的氮沉積在人行道邊，每年每公頃4公斤則散落在自然保護區的其他地方；如果所有狗都有牽繩，但人行道邊的氮就會躍升至每年每公頃175公斤，磷含量也提升至每年每公頃73公斤。

順手撿狗便並帶走的話，幾乎就能去除所有的磷，但只能去除了一半的氮，因為狗尿的氮含量很高，磷含量很少。德弗雷納說：「當然，尿液很難帶走。」先前的研究發現，即使在禁止遛狗的3年後，土壤仍然存有高濃度營養。

生態敏感的自然保護區可以考慮禁止遛狗

德弗雷納說：「重要的第一步是讓狗主人意識到這種施肥效應。我認為很多人只會撿起狗便。」但尿液仍然存在，他說生態系敏感的自然保護區可以考慮禁止狗，某些地方已經實施這樣的禁令，來保護鳥類和其他野生動物。

英國野生動物信託基金（The Wildlife Trusts）景觀恢復主任羅伯・斯通曼（Rob Stoneman）說：「自然保護區是保留自然的特殊場所，野生動物和脆弱的棲息地受到保護。便便顯然是大自然的一部分，但狗便含有可能破壞脆弱棲地生態的養分。無論您在哪裡遛狗，重要的是撿起、裝袋和丟棄便便，確保我們能繼續保護野外，讓所有人都能享受大自然。」

德弗雷納說，研究的下一步可能涉及土壤分析，檢視目前研究所做的估計，並將分析擴展到寵物貓上。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航