【圖輯】烏克蘭最前線：牙醫、教練和主婦紛紛拿起槍枝保家衛國，對俄羅斯來說將是一場噩夢

乒乓球教練、牙醫、技術人員和民族主義者，這些人看似幾乎沒有共同點，但們全都渴望保衛自己的家鄉。

烏克蘭邊境城市卡爾可夫（Kharkiv）的局勢十分危險，這裡距離集的數萬俄羅斯軍隊只有40公里。這裡不僅是烏克蘭第二大城市，也是工業中心。

卡爾可夫鳥瞰圖｜Photo Credit: AP / 達志影像

不過卡爾可夫充滿各種矛盾：講烏克蘭語的人和堅持俄語的人；自願抵抗俄羅斯進攻的人和那些只想管好自己的人。哪一方在卡爾可夫成為多數，將決定整個烏克蘭的命運。

如果俄羅斯入侵，卡爾可夫100多萬人口中的一些人表示，隨時會準備放棄生活，對俄羅斯軍隊發動游擊戰。

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貝萊西娜（Viktoria Balesina）是青少年的乒乓球教練，她回憶2014年反俄浪潮強烈，但她被迫參加親俄集會，這一年徹底改變了她的生活。

她在卡爾可夫出生長大，自幼就會講俄語，但後來轉而使用烏克蘭語。最近，她加入由十幾名婦女組成的小組，這些婦女每週聚在一起一次，接受社區武裝防備指導，她幾乎已可以輕鬆上膛衝鋒槍。

「我將保護這座城市，不是為了那些人，而是為了和我一起訓練的女性婦女們。」

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醫生迪卡洛（Oleksandr Dikalo）經營的牙科診所位於一棟16層公寓樓的底層，他也知道如何使用武器，這是他在蘇聯軍隊服役期間，於東德駐紮時學到的。他的妻子在卡爾可夫的急診醫院當醫生，經常照顧在前線受傷的烏克蘭士兵。

分析人士和美國情報官員認為，牙醫、教練和家庭主婦為保衛家鄉而展開的游擊戰，對俄羅斯軍事規劃者來說將是一場噩夢。

醫生迪卡洛正在指著地圖｜Photo Credit: AP / 達志影像

據知情人士透露，接受情報機構調查的烏克蘭人民強烈表明，一旦發生入侵，烏克蘭將進行積極抵抗。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）最近表示，局勢的走向關鍵在卡爾可夫。澤倫斯基告訴《華盛頓郵報》 ：「卡爾可夫有超過100萬公民。這不僅僅是一場佔領，這將是一場大規模戰爭的開始。」

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這正是安東・多特森科（Anton Dotsenko）所擔心的，在2014年推翻親俄政府的抗議時，他只有18歲。現在他是一名24歲的技術工人，看了更多的時局變化。

「當人們平靜而富足，一切都很好時，他們的舞就不會跳得這麼好。但是當一切都很危急時，那就是該盡情狂歡的時候，因為這可能是最後一次跳舞。」多特森科在一家夜總會外面說：「這是一場愚蠢的戰爭，我認為這一切都可以由外交途徑解決。我最不希望獻出我寶貴的生命，去做一些毫無意義的事情。」

夜總會裡跳舞的年輕人，應該也會說同樣的話。多特森科用俄語表示：「如果戰爭爆發，所有人都會逃跑。」

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這正是一個青年團體希望阻止的局面。他們每週在一個廢棄的建築工地見面，練習演習時戴著面具、穿著黑色衣服。其中一位教練說，加入這個組織的人已經下定決心，準備好迎接未來的挑戰。

「卡爾可夫是我的家，作為一個本地人，這是我要保護的最重要的城市。卡爾可夫位在最前線，在經濟和戰略上都具有重要意義。」他補充說，這座城市的許多人「願意保護自己的城市，直到生命的盡頭。」

正在集訓的青年團體｜Photo Credit: AP / 達志影像

同樣的情緒，在首都基輔的烏克蘭人心中也被激盪起來。

「我們這一代人和我們的子孫都準備為自己奮戰。這不是一場輕鬆的戰爭，」40歲的麵包師瑪麗娜・特塞盧伊科（Maryna Tseluiko）說，她和18歲的女兒在基輔報名成為預備役軍人。

「烏克蘭人有著豐富的游擊戰傳統。我們不想主動和俄國人作戰，但俄羅斯人卻一直想跟我們作戰。」

Photo Credit: AP / 達志影像

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航