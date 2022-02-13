【動畫】《國王排名》：手語扮演波吉王子與外界溝通的橋樑，將他的善良散播到整個世界

文：慢說漫畫

《國王排名》在今年的10月新番上映後掀起一陣風潮：跟隨在波吉王子身邊的卡克儘管童年遭受許多迫害，最後仍舊不離不棄地跟著波吉；波吉的弟弟戴達二王子，在劇中縱使呈現反派角色，但仍不能否定他是一位為了夢想不惜一切的實踐者。

《國王排名》不只是一部賺人熱淚的動畫，談得更多的是人性的自私與無私。其中劇中的主角波吉，聽不見也說不清，但手語扮演了他與外界溝通的橋樑，不損他將他的善良散播到整個世界。

今天「慢說漫畫」要介紹《國王排名》這部被現實無限次擊倒、卻無限次屹立不搖地站起的感人故事，更會詳細地介紹在波吉王子身邊，能夠與他用手語對話、為聽障者提供「知的權利」——手語翻譯員背後的點點滴滴。

努力＋信任＝第一名的國王

《國王排名》在開頭便提到：

所謂的國王排名，以麾下有多少有名的騎士、國民人數、城鎮發展...最重要的是國王本人要像勇者一樣強大。綜合以上條件來評價各國國王的排行榜。

故事主角波吉王子的父親伯斯王便是這樣強大的代表：身為巨人族，用自己的武力抵禦外敵，國家人民安居樂業。相比之下，波吉卻比一般人矮小，生下來便聽不見，導致話也說不好；加上王子的身份，從小身邊便沒有能夠溝通的朋友。許多時候，波吉只能籠罩大眾對他的冷言冷語之下，甚至不清楚批評內容究竟為何。

在一次與二王子戴達對決時敗下陣後，世人更確信伯斯王退位，戴達登基在即。波吉看著鏡中的自己，怨恨自己的無能為力，拿起牆上的寶劍，卻無力將其抬起，被沈重的劍給拖倒在地。波吉只能在地面上啜泣，無言地對著空無一人而偌大的房間哭喊；但他最後收拾起心情，擦乾眼淚，繼續辛勤練劍。

波吉在《國王排名》裡頭沒有絕對的力量、高超的劍技、無邊無際的法力，但他深知要成為國王，他必須比其他人付出更多努力；可以流淚，但儘管一把鼻涕一把眼淚，手中的劍仍須不停揮舞。波吉認真善良的個性，加上一連串的事件，使願意跟隨他的人與日俱增：一開始欺負他的卡克，看見他追逐夢想卻無人支持，暗自哭泣時，便說出：

今後不管發生什麼事，我都會站在你這邊。

有多少人能夠有這樣的摯友呢？由於波吉的母語是「手語」，她的繼母希琳、劍術老師多瑪斯、被波吉安慰的霍庫洛，都為了與波吉溝通去學習手語。不約而同地，他們第一次能夠與波吉對話、終於能夠知道波吉在想什麼，看見波吉又多了一位溝通對象而逐漸笑逐顏開，背後學習手語的辛苦都煙消雲散，那種感動不言而喻。

《國王排名》當中的各種人物不單以唇舌之語對話，更多時候是以彼此之間的「努力」、「信任」交心對談：當你願意為了對方「努力」學習，習得的成果便會化為「信任」連結彼此。「手語」便是故事中其中一種方式，當我們走出漫畫，在社會中的無數角落都有著像波吉一樣的聽障朋友，那做為他們與世界溝通的橋樑又是誰呢？

為什麼需要手譯員？

要瞭解手語翻譯員（以下簡稱手譯員）之前，我們需要先認識手語的使用者們。聽障者若以溝通方法區分，可大致分為口語族和手語族。口語族的聽障朋友會利用讀唇方式，來知道聽人們正在說什麼；由於不需要利用聽人較不熟稔的手語，因此相對容易融入聽人社會，但有時因為不同詞彙的唇形相似、說話速度過快，聽障朋友們不容易讀懂句子，造成溝通上的不便。

手語族的聽障朋友則獨立使用「手語」這套語言系統。每個國家的手語系統不盡相同，台灣的手語系統與日本較為接近。目前台灣手語所使用的詞彙量約莫六千多字，然而單是聽人所使用的漢字達到8萬多字，加上日新月異的語言世界，許多詞彙如「新冠肺炎」等字不斷出現，這六千多字的手語詞彙量明顯不足。

各種差異導致聽人要學會手語便有一定難度，無法普及。此時為使用手語的聽障朋友搭起溝通橋樑的，為他們捍衛「知的權利」的，正是手譯員。

在疫情爆發時，疫情記者會的後頭都會看到穿著紫色背心、比著各式各樣手語詞彙、臉上隨著說話者話語，流露出不一樣的表情的手譯員。正如前述，手語詞彙完全不及漢字，表情、肢體動作的展現必須存在，才能讓聽障朋友有更多資訊瞭解談話內容。

手語多用意象化的方式表現，例如在《國王排名》裡頭波吉的包包被偷時，陪同的霍庫洛「面露驚恐」，並且將「手指勾起」：這不僅代表在日文五十音的「ぬ／Nu」（跟日文的「偷」叫做：盗む／Nu Mu），而將勾起的手指向外拉出，更是代表「被偷走」，包包遠離身邊了。由此可見，單單一個字就有這麼多學問，手譯員的存在是必須且珍貴的。

《國王排名》劇照，羚邦國際發行

（手指勾起代表「偷」）

《國王排名》劇照，羚邦國際發行

（向外拉代表「被偷走」）

手譯員出現的場合除了防疫記者會，一般的議會、立法會討論也能看見他們的蹤影；除了將第一手資訊傳達給聽障朋友，在聽障朋友面對專業資訊詢問，需要有人幫助釐清問題時，手譯員也不可或缺，如就醫、出庭口供、刑事案件等等。

服務項目包山包海的手譯員，專業程度相當高，自然也需要經過認證考試進而獲得執照：但大家可以試想，從零開始學習一項語言，到可以翻譯向他人侃侃而談，中間勢必需要一段很長的培訓時間；加上全台總共約莫12萬位聽障朋友，在服務受眾較少的狀況下，手譯員其實是長期缺乏的。

倘若經歷學習，通過認證，成為一位手譯員，在台灣區分成三個層級，由高到低所獲得的時薪為1500、1000、500元，但手譯需求並非固定，也因此真正全職的手譯員比例不高。