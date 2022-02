歐盟《永續金融分類標準》認可核能、天然氣，環團批「有史以來最大漂綠活動」

環境資訊中心綜合外電|姜唯 編譯|林大利 審校

在成員國間正反意見激辯之下,歐盟執委會終於在2日發布《永續金融分類標準》,將部分型態的天然氣和核能認可為「過渡性」永續能源。此舉遭環團形容是「有史以來最大規模的漂綠活動」。

永續金融分類,歐盟成員國間爭論激烈

根據歐盟執委會批准的法案內容,天然氣電廠若使用愈來愈多的乾淨燃料(如沼氣或氫氣)發電,則對這些電廠的私人投資就可以被歸類為「過渡性」綠能投資。歐洲議會和歐洲理事會將在未來四到六個月內,審查這份草案。

歐盟成員國對這份分類標準的意見分歧,爭論激烈。德國、中歐和東歐大部分地區支持將天然氣納入其中,而丹麥、瑞典、荷蘭、盧森堡和奧地利等國則反對,甚至可能將歐盟的決議告上法院。

由於永續金融分類標準將影響歐盟的私人投資決策,也可能成為其他國家仿效的對象,氣候倡議團體擔心,這將使天然氣更容易取得融資、成本更低,進而增加化石燃料的使用。

不過,歐盟財政專員麥金尼斯(Mairead McGuiness)強調,該分類標準的目的並非規範能源政策、強制或禁止對特定產業的投資,而是提高金融業的透明度。

綠色和平批評:有史以來最大規模的漂綠活動

綠色和平歐洲分會永續金融倡議專員羅德里格(Ariadna Rodrigo)說:「天然氣是一種化石燃料,是歐洲主要的電力排放源。歐盟執委會正在進行有史以來最大規模的漂綠活動,如果成功,未來肯定會導致更高的碳排放。」

羅德里格也補充:「很難說到底會增加多少碳排放,因為許多做出氣候承諾的重要金融機構已經表示,他們不會跟隨執委會的腳步。」

350.org歐洲倡議負責人布萊爾(Nick Bryer)表示,歐盟「屈服於化石燃料產業的遊說壓力,讓他們可以掃除賺錢的阻礙。」

代表總計約9兆美元資金的淨零資產所有人聯盟(Net-Zero Asset Owner Alliance)表示,將天然氣納入永續金融分類,「對比歐盟分類框架的雄心壯志,是說一套做一套。」

根據國際能源署(International Energy Agency, IEA)的資料,如果要將全球暖化控制在1.5°C,天然氣發電量應在2030年左右達到峰值,到2040年則要大幅下降。IEA強調,任何一項新建天然氣計畫都無法兼容於《巴黎協定》的1.5°C目標。

Photo Credit: Georg Slickers CC BY-SA 3.0 位於德國柏林的汽電共生電廠

納入天然氣標準何在?歐盟執委會專家小組提出質疑

由歐盟執委會召集的專家小組也對這份永續分類提出批評。專家小組認為,這份法案與歐盟在2020年7月發布的上位法規並不一致。這個專家小組由產業界、非政府組織和歐盟機構金融專家組成,他們質疑,納入天然氣和核能的標準何在,其中許多人對可能產生的環境影響深表擔憂。

該小組表示,納入永續的標準應設定在生命週期每千瓦小時排放少於100克二氧化碳當量的天然氣發電廠,如此則會排除傳統天然氣。

但執委會卻決定,將2030年前排放270克二氧化碳當量/千瓦小時的天然氣電廠,以及在20年使用壽命內、平均排放550克二氧化碳當量/千瓦小時的天然氣廠,歸類為「永續」。批評者認為這是個漏洞,允許在碳捕獲技術尚未成熟的時候,就建造新的天然氣電廠。

歐盟並不孤單。韓國也是在當地環保人士的抗議聲中,將天然氣納入綠色分類標準。

氣候智庫E3G天然氣分析師帕祖可娃(Maria Pastukhova)先前告訴《氣候之家》:「歐盟重新考慮將天然氣納入永續分類,對韓國能源業的投資者來說是一個災難訊號。」

歐盟綠色分類標準,將成世界各國參考依據

許多國家或聯盟都在研究綠色分類標準,也將參考歐盟的作法,包括美國、印度、英國、印尼、馬來西亞、新加坡、南非和東南亞國協(The Association of Southeast Asian Nations,ASEAN)。

「這些國家都會受到歐盟分類法的影響......因此,歐盟分類法具有全球性象徵意義,而天然氣的加入對這個分類標準確實會造成損害」,帕祖可娃說,「他們很可能也會考慮將天然氣納入自己的永續分類,發展中國家尤其如此。」

Photo Credit: AP / 達志影像

另一方面,中國政府已將天然氣和「乾淨煤」從其綠色分類中刪除。能源經濟與金融分析研究所(Institute for Energy Economics and Financial Analysis)研究員吳玉環(Christina Ng)表示:「中國知道能源安全雖重要,但承諾在2060年之前加速國家向綠色和低碳經濟轉型,表示他們需要戰略性地考慮,如何實現能源安全、發展綠色金融市場,以及應該鼓勵哪些技術發展。」

俄羅斯的分類法,將永續的定義限制在生命週期排放量低於每千瓦小時100克二氧化碳當量,有效地排除了大多數天然氣發電。英國國會的一份報告發現,燃氣發電廠的排放量約為每千瓦小時500克二氧化碳當量,即使採用碳捕獲技術也會超過100克。

歐盟,尤其是德國,因支持天然氣納入永續分類標準而遭批評為虛偽。在COP26上,德國是承諾逐步淘汰政府投資國外化石燃料計畫的七個歐盟國家之一。

歐盟永續投資分類中另一個有爭議的項目是核能。 與天然氣不同的是,德國強烈反對將核能視為永續。大部分電力來自核能的法國,則主導推動核能加入永續投資分類。

參考資料