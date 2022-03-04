美國商會：台電多次嘗試均失敗告終，「地熱發電」能成為台灣的替代能源選項之一嗎？

文：ANGELICA OUNG

譯：王國仲

憑藉新技術與投資，地熱極有可能成為台灣的替代能源選擇之一，雖然現在尚有部分法規問題仍需克服。

台灣地處環太平洋火山帶，擁有豐富地熱潛力早已不是新聞——島上有4000多處溫泉湧出，泉水把熱能帶至地表，有些溫度甚至高到可以讓遊客現煮溫泉蛋。

然而，具備潛力並不代表就能順利運用地熱發電。嘗試地熱發電以來，結果都以失敗告終。1980年代，台灣電力公司建造的地熱發電廠，因為管線腐蝕與泥沙淤積，導致產能下跌，最終宣告失敗。此外，土壤酸化、原住民土地權益等重重難關，讓過去幾十年來，台灣將地熱視為溫泉觀光產業，而非能源的一種。

不過，這並未阻止瑞典企業倍速羅得投資公司（Baseload Capital）於2019年在台灣成立倍速羅得公司（Baseload Power Taiwan）。其董事長兼執行長黃天德說：「我們認為台灣是一塊極具開發潛力且開發商不多的土地，雖然過去地熱發電嘗試多次失敗，但現因科技進步許多，倍速羅得將規劃引進國外技術成熟的案例。」

倍速羅得在冰島僅花10個月，便建成一座發電量1.2MW的地熱發電廠；他們在日本也有兩個規模較小的展示項目正在進行中。

「若是能鑽到更深的地方，地熱發電就有無限可能。地心的溫度和太陽表面一樣高。」黃天德表示。

想當然耳，鑽得越深，所需技術也會更加昂貴且複雜。因此黃天德指出，他們在台灣的第一項計畫，瞄準的是淺層（深度2,000公尺以內）的地熱開發。

「我們現在擁有的新技術，能從僅100-120度的水中提取出熱能。傳統地熱發電的水溫必須達到150-200度。」

和風能、太陽能等可以事先評估效益的再生能源不同，探鑽地熱井存在相當風險。「地熱發電更像是在探勘石油，不是你挖的每一口井都一定能得到產能。」黃天德說明。

倍速羅得在花蓮紅葉村挖掘的第一口井，耗時了將近一年、耗資超過一億新台幣，最終在井深1263公尺處發現熱能和水——地熱發電不可或缺的重要元素。一旦地熱發電站建造完成並加入電網後，台電將匯集紅葉站的電力分配給全台住戶與產業。

黃天德指出，倍速羅得確實在台灣碰上不少意料之外的問題，這些問題多與地質無關，卻是和法規層面習習相關：「民眾考量到土壤酸化及地質相關問題，但每個國家都存在不同的技術問題，而我們也已經準備好要克服這些困難，然而我們希望的是政府能削減阻力，並提供更多協助和支持。」

Photo Credit: Baseload Power Taiwan 倍速羅得位在花蓮的地熱電廠

目前，台電提供地熱發電每瓩小時5.8元新台幣的上網電價補貼。儘管這已經是所有再生能源中最高的金額，但黃天德指出，這個金額仍比日本低了80%。除直接補助外，黃天德也呼籲政府能減少相關的繁文縟節。

舉例而言，在多數國家，探鑽可以不分晝夜、連續進行，但台灣只能在白天開挖。地方當局也相對不熟悉地熱發電，常試圖以溫泉產業相關法規來管理，但是溫泉產業的運營規模和目的與地熱截然不同。

在台灣探鑽的第一口地熱井，黃天德估計將耗時一年完成而這冰島可能只需花上六個星期，「當然新冠疫情也有影響，希望我們在台灣的下一口井能在三、四個月內完成。」

一座成功的地熱發電廠需要兩口井，一座將熱水取至地表；另一座將水送回含水層中，再次被地心加熱。「除了熱能之外，我們什麼都不取。」黃天德說明。

此外，溫泉水抽至地表亦能為如太魯閣族、布農族原住民等當地居民開創雙贏的局面。

黃天德表示：「當地居民很期待這能創造多少就業機會，以及拓展觀光休閒產業的可能性。有不少地熱發電和溫泉休閒業者成功合作的案例，冰島的藍湖（Blue Lagoon）就是一個例子。」

藍湖過去是地熱發電廠的廢水處理池，現在是冰島最受歡迎的旅遊景點之一，觀光客趨之若鶩，享受水中礦物質帶來的療效。黃天德認為，有鑑於台灣民眾對礦物溫泉的熱情，而台灣東部又擁有多數潛在的地熱發電，地熱發電廠有望成為帶動台灣東部發展的引擎。

Photo Credit: 中央社

儘管地熱發電前景光明，台電副總經理徐造華表示，他們並不看好地熱能為台灣實現2025年再生能源達標至20%的政策，做出太大貢獻：「地熱發電的潛力確實非常大，但過去開發時卻碰上不少挫折。雖然我們沒有要放棄地熱，但現階段還是會將精力集中在太陽能與風力發電，因為後者的不確定性相較之下要小得多。」

徐造華以過去台電地熱示範廠的例子說明：電廠啟用一段時間後，由於熱水管線阻塞，發電量迅速下滑。儘管倍速羅得等獨立發電公司表示技術已有所改進，台電還沒有被完全說服。

「政府已提供最優惠的上網電價補貼給獨立地熱發電公司，我們會持續研究地熱開發，但比起目前已成熟發展的再生能源，我們認為地熱開發仍需要投入相當長的時間。」

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航