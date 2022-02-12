【東南亞週報】小馬可仕競選總統民調領先｜大雅加達輕軌8月正式營運｜洪森獲「鮮鶴和平獎」

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂、曾偉林（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第157期，為讀者挑選2022年2月5日至2月11日期間，有關菲律賓、越南、印尼、緬甸、馬來西亞與柬埔寨的六則東協區域大事。

菲律賓｜總統競選活動開跑 小馬可仕民調領先

菲律賓總統大選將於今年5月9日登場，為期三個月的競選活動於2月8日正式展開。菲律賓總統與副總統分開選舉，一任任期為6年，不得連任。2022年大選中，共有10位總統候選人及9位副總統候選人登記。在候選人組合中，以現年64歲，菲國前總統馬可仕的獨子小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）和現任總統杜特蒂的長女薩拉（Sara Duterte-Carpio）的呼聲最高。民調機構「亞洲脈動」（Pulse Asia）近期所做民調中，小馬可仕支持率達53%，而現任副總統羅貝多（Leni Robredo）以20%次之。

小馬可仕與薩拉於8日在菲律賓體育館舉辦造勢活動，吸引上萬名支持者到場。小馬可仕演講表示，他將團結菲律賓以克服經濟與疫情的危機，更指出將提出最好的施政計畫，以真誠態度溝通，期望不只吸引支持者，還能說服曾遭馬可仕獨裁政權迫害的菲國人民與反對者。除了實體造勢活動，社群媒體也是一大戰場。羅貝多以粉紅色為競選主題，在推特上，主題標籤#KulayRosasAngBukas （The future is color pink，「明天是粉色」）的貼文大量流傳。

5月舉行的大選不只選出正副總統，還有參眾議員及地方行政首長等1萬8000個公職，菲國共計有6750萬合格選民，包含170萬名海外移工。

（小馬可仕於造勢現場。）

越南｜越第二款國產疫苗獲准進入第三階段大規模試驗

越南第二款國產疫苗Covivac已被批准進行第三階段的臨床試驗。疫苗研究團隊於2月8日表示，經過第二階段的臨床試驗後，國家生醫研究道德委員會已批准Covivac疫苗展開第三階段的大規模試驗。

Covivac疫苗由越南疫苗與生技研究院（IVAC Vietnam）於2020年5月開始研發，在第二階段的臨床試驗中，總共有374位受測者，年齡均為18歲以上。臨床試驗結果顯示疫苗符合安全性與產生足夠的抗體濃度。在安全性上，分別有3.2%的受測者與2.7%的受測者在接種第一劑與第二劑後的7天需要就醫觀察，但副作用引起的症狀普遍輕微。在產生抗體濃度上，第二階段的結果顯示Covivac疫苗所產生的抗體濃度比AZ疫苗高，但仍要進行第三階段的大規模試驗後，才能更準確地評估疫苗的抗體濃度。

雖然Covivac疫苗已被獲准進行第三階段的臨床試驗，但有礙於越南衛福部的行政作業要求，以及需要尋找大量的受測者，故該疫苗的研發單位尚未公佈第三階段的試驗細節。

Photo Credit: AP/ 達志影像 一名醫療工作者在越南河內醫院給醫生注射阿斯利康（AstraZeneca）COVID-19疫苗。

印尼｜大雅加達輕軌 拍板8月17日國慶日正式營運

自2015年開始興建、串聯大雅加達都會區的大雅加達輕軌（LRT Jabodebek）建設，本週拍板於今年8月正式啟用。

根據印尼鐵路公司表示，截至今年1月，大雅加達輕軌的完成度已達80%，1月至5月期間將進行測試，規劃7月至8月展開試營運，目標在印尼國慶日8月17日正式啟用。

目前規劃高架化的大雅加達輕軌有藍線與綠線兩條路線，連結首都雅加達和附近衛星城市，包含茂物、德博、勿加泗等，共18個站、27輛列車；每輛車有6個車廂，尖峰時段最多可承載1308位乘客，每日共計可運輸超過11萬位乘客。正式啟用後，營運時間從每天早上5:45到晚間11點，車間等待時間約3-6分鐘。印尼鐵路公司執行長表示，原定最高票價1萬2千印尼盾（約新台幣23元），因工程延遲及COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情影響，目前拍板票價1萬5千印尼盾（約新台幣30元）。

大雅加達輕軌自2012年開始規劃，在2015年正式開工興建，原預計在2018年雅加達舉行亞洲運動會時啟用，然建設未能如期。雅加達都會區交通堵塞問題嚴重，當局希望透過輕軌建設，連結公車以及捷運系統，完善大眾運輸工具，以減緩塞車問題。

緬甸｜緬局勢呈現膠著 軍政府及民族團結政府各自向外尋求支持

緬甸政變剛過一周年，在軍方及反政變勢力角力下，國內局勢陷入膠著，緬甸軍政府及民族團結政府（NUG）紛紛向外尋求支持。緬甸軍政府外交部2月8日（週二）表示，已呼籲多個國際安全組織與緬甸軍政府合作，共同打擊國內包括緬甸實質影子政府NUG在內等「恐怖主義」。

對此，國際刑警組織（Interpol）2月10日表示，該組織不會對任何涉及國內政治的處境提供協助。國際刑警組織聲明補充道：「國際刑警組織不會為任何可能將該組織捲入國內政治事務的請求提供協助，例如對政治反對派、批評政府者或是於政變背景下發出通告（notices）等請求。」

另一方面，緬甸NUG外交部長辛瑪昂（Zin Mar Aung）則是向《南華早報》表示，希望中國及其他區域國家向軍政府施壓，以避免緬甸長期的武裝衝突。辛瑪昂指出，中國決定不反對由NUG支持的聯合國特使覺莫敦（Kyaw Moe Tun）保留職務，表明中方不願公開接觸軍政府，「這是值得歡迎的舉措」。

她也表示，若中國願與NUG接觸，將會是一種鼓勵，並且在某種程度上承認NUG的立場。她補充，NUG不僅對中國、西方國家及歐洲國家敞開大門，「我們也希望與所有鄰國進行接觸與交流」。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 對抗軍政府的仰光人民國防軍成員

馬來西亞｜大馬經濟在疫情升溫中仍呈復甦趨勢