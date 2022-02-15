「政治參與」領先新加坡，「2021全球民主指數」東南亞由馬來西亞排名第一

如果要選出本區域（東南亞）最民主的國家，腦海中第一個浮現的，會是哪個國家呢？

與英國老牌雜誌《經濟學人》（The Economist）屬同一母集團的「經濟學人智庫」（EIU）10日給出了他們的答案：

馬來西亞！

根據該智庫公佈的《2021年全球民主指數報告》（Democracy Index 2021），馬國獲得7.24的綜合評分，名列東南亞第一，在亞洲及澳大拉西亞（Australasia）排第6，全球排名第39。

這也是「經濟學人智庫」全球民主指數自2006年創始以來，馬國獲得最高評分的一次。

新加坡僅以6.23分在東南亞排名第5，在亞洲及澳大拉西亞排名第12，全球第66。

排在新加坡之前的東南亞國家分別為東帝汶（7.06分）、印尼（6.71分）及菲律賓（6.23）。

同一份榜單中，被選為全球前三的國家分別為挪威（9.75）、紐西蘭（9.37）和芬蘭（9.27）。敬陪末座的三個國家則是朝鮮、緬甸及阿富汗。

Photo Credit：Reuters/ 達志影像 馬來西亞在2018年迎來首次政黨輪替，但上台執政的希望聯盟在不到兩年時間內又因為內部成員倒戈而垮台。圖為希望聯盟的支持者

新加坡在其中兩個項目大敗

該民主指數報告透過以下五個指標來衡量167個國家與地區的民主指數：

選舉過程與多元性

政府功能

政治參與

政治文化

公民自由

如果將新加坡與馬國拉出來獨立比較，在五大評分指標中，馬國在兩個指標佔優，分別為選舉過程與多元性和政治參與；新加坡則在另外三個指標取得較高評分，即政府運作功能、政治文化及公民自由。

其中，馬國在「選舉過程與多元性」部分以9.58高分遙遙領先新加坡的4.83分。

馬國在2018年實現史上首次政黨輪替，且近年來的選情也因朝野政黨實力相近而較為激烈。

相較之下，新加坡自1965年建國以來，常年由人民行動黨執政，反對黨幾乎無法在選舉中對執政黨構成實質威脅。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 新加坡2020年大選依舊由行動黨勝出，但反對黨工人黨也取得了有史以來的最佳戰績。圖為大選後工人黨支持者為選舉結果歡呼。

在「政治參與」方面，馬國也以7.22分大幅領先新加坡的4.44分。

新加坡在政府功能（8.21分）、政治文化（7.50分）及公民自由（6.18分）這三個指標的表現則更勝一籌。馬國在上述項目的評分分別為7.86分、6.25分及5.29分。

值得一提的是，新加坡是本次榜單中進步最多的十大國家之一。 2021年的整體評分為6.23，比2020年的6.03改善不少。

這份報告的排名評比似乎也相當契合美國拜登政府去年（2021）底召開的「民主峰會」（The Summit for Democracy）的標準，當時馬國、印尼及菲律賓都受邀參與，新加坡卻沒接到邀請函。

東南亞成員國多為「有缺陷民主政體」

無論如何，儘管在該報告中取得有史以來最高的整體評分，但整體評分少於8分的馬國仍被經濟學人智庫列入「有缺陷民主」的類別。

排名其後的其他東南亞國家，包括新加坡、印尼、菲律賓、東帝汶、泰國也同樣被列為「有缺陷民主政體」；越南、柬埔寨、寮國、緬甸則被列為「獨裁政體」。

Photo Credit: AP/ 達志影像 2021年發動政變的緬甸國防總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）

經濟學人智庫將所有受調查的國家與地區依民主程度分為四類：

完全民主政體（full democracies）

有缺陷民主政體（flawed democracies）

混合政體（hybrid regime）

獨裁政體（authoritarian regime）

根據智庫的定義，所謂「有缺陷民主政體」意即相關國家擁有自由及公平的選舉，基本公民權利也獲得保障，不過新聞自由受侵害等問題仍然存在。

同時，政府治理問題、政治文化未臻成熟及政治參與較低程度也是「有缺陷民主政體」的普遍弱點。

值得一提的是，美國自2016年起便被列為「有缺陷民主政體」，其最新的整體評分為7.85分：2016年也是備受爭議的川普當選美國總統的那一年。

五個評分項目中，美國的「政府功能」及「政治文化」分別得到6.43及6.25分，但在其餘三個項目維持高分。

超過三分之一人口生活在獨裁統治下

經濟學人智庫也在報告中提到一個令人擔憂的現象：

去年全球總共只有45.7%人口在民主制度（包括「完全民主」及「有缺陷的民主」）下生活，相較2020年的49.4%，有顯著消減。 另外，有17.2%人口生活在混合政體，超過三分之一（37.1%）人口生活在獨裁統治下。

報告也指出，新冠肺炎疫情近年來的來襲也對全球民主造成了負面衝擊。各國政府在疫情下紛紛採取各項防疫措施，導致國家政權支配公共及個人生活的權力擴張。

報告此次也特別以「中國的挑戰」（the China challenge）為題，挑明中國崛起對民主價值帶來的挑戰。

經濟學人智庫表示，中國近30年來飛速發展的經濟，使其產生中國模式優於西方模式的自信。堅守「清零政策」的中國也以疫情的防疫成果，作為中國製度優於自由民主模式的證明。

本文獲新加坡紅螞蟻授權轉載，原文發表於此。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：楊士範