「政治參與」領先新加坡，「2021全球民主指數」東南亞由馬來西亞排名第一
我們想讓你知道的是
如果將新加坡與馬國拉出來獨立比較，在五大評分指標中，馬國在兩個指標佔優，分別為選舉過程與多元性、政治參與；新加坡則在另外三個指標取得較高評分，即政府運作功能、政治文化及公民自由。
如果要選出本區域（東南亞）最民主的國家，腦海中第一個浮現的，會是哪個國家呢？
與英國老牌雜誌《經濟學人》（The Economist）屬同一母集團的「經濟學人智庫」（EIU）10日給出了他們的答案：
馬來西亞！
根據該智庫公佈的《2021年全球民主指數報告》（Democracy Index 2021），馬國獲得7.24的綜合評分，名列東南亞第一，在亞洲及澳大拉西亞（Australasia）排第6，全球排名第39。
這也是「經濟學人智庫」全球民主指數自2006年創始以來，馬國獲得最高評分的一次。
新加坡僅以6.23分在東南亞排名第5，在亞洲及澳大拉西亞排名第12，全球第66。
排在新加坡之前的東南亞國家分別為東帝汶（7.06分）、印尼（6.71分）及菲律賓（6.23）。
同一份榜單中，被選為全球前三的國家分別為挪威（9.75）、紐西蘭（9.37）和芬蘭（9.27）。敬陪末座的三個國家則是朝鮮、緬甸及阿富汗。
新加坡在其中兩個項目大敗
該民主指數報告透過以下五個指標來衡量167個國家與地區的民主指數：
- 選舉過程與多元性
- 政府功能
- 政治參與
- 政治文化
- 公民自由
如果將新加坡與馬國拉出來獨立比較，在五大評分指標中，馬國在兩個指標佔優，分別為選舉過程與多元性和政治參與；新加坡則在另外三個指標取得較高評分，即政府運作功能、政治文化及公民自由。
其中，馬國在「選舉過程與多元性」部分以9.58高分遙遙領先新加坡的4.83分。
馬國在2018年實現史上首次政黨輪替，且近年來的選情也因朝野政黨實力相近而較為激烈。
相較之下，新加坡自1965年建國以來，常年由人民行動黨執政，反對黨幾乎無法在選舉中對執政黨構成實質威脅。
在「政治參與」方面，馬國也以7.22分大幅領先新加坡的4.44分。
新加坡在政府功能（8.21分）、政治文化（7.50分）及公民自由（6.18分）這三個指標的表現則更勝一籌。馬國在上述項目的評分分別為7.86分、6.25分及5.29分。
值得一提的是，新加坡是本次榜單中進步最多的十大國家之一。 2021年的整體評分為6.23，比2020年的6.03改善不少。
這份報告的排名評比似乎也相當契合美國拜登政府去年（2021）底召開的「民主峰會」（The Summit for Democracy）的標準，當時馬國、印尼及菲律賓都受邀參與，新加坡卻沒接到邀請函。
東南亞成員國多為「有缺陷民主政體」
無論如何，儘管在該報告中取得有史以來最高的整體評分，但整體評分少於8分的馬國仍被經濟學人智庫列入「有缺陷民主」的類別。
排名其後的其他東南亞國家，包括新加坡、印尼、菲律賓、東帝汶、泰國也同樣被列為「有缺陷民主政體」；越南、柬埔寨、寮國、緬甸則被列為「獨裁政體」。
經濟學人智庫將所有受調查的國家與地區依民主程度分為四類：
- 完全民主政體（full democracies）
- 有缺陷民主政體（flawed democracies）
- 混合政體（hybrid regime）
- 獨裁政體（authoritarian regime）
根據智庫的定義，所謂「有缺陷民主政體」意即相關國家擁有自由及公平的選舉，基本公民權利也獲得保障，不過新聞自由受侵害等問題仍然存在。
同時，政府治理問題、政治文化未臻成熟及政治參與較低程度也是「有缺陷民主政體」的普遍弱點。
值得一提的是，美國自2016年起便被列為「有缺陷民主政體」，其最新的整體評分為7.85分：2016年也是備受爭議的川普當選美國總統的那一年。
五個評分項目中，美國的「政府功能」及「政治文化」分別得到6.43及6.25分，但在其餘三個項目維持高分。
超過三分之一人口生活在獨裁統治下
經濟學人智庫也在報告中提到一個令人擔憂的現象：
去年全球總共只有45.7%人口在民主制度（包括「完全民主」及「有缺陷的民主」）下生活，相較2020年的49.4%，有顯著消減。
另外，有17.2%人口生活在混合政體，超過三分之一（37.1%）人口生活在獨裁統治下。
報告也指出，新冠肺炎疫情近年來的來襲也對全球民主造成了負面衝擊。各國政府在疫情下紛紛採取各項防疫措施，導致國家政權支配公共及個人生活的權力擴張。
報告此次也特別以「中國的挑戰」（the China challenge）為題，挑明中國崛起對民主價值帶來的挑戰。
經濟學人智庫表示，中國近30年來飛速發展的經濟，使其產生中國模式優於西方模式的自信。堅守「清零政策」的中國也以疫情的防疫成果，作為中國製度優於自由民主模式的證明。
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：楊士範