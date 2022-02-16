專訪張國耀：身為馬來西亞籍攝影師，人們曾好奇他是如何精確地紀錄台灣的祭典

「我希望我拍什麼都有自己在裡面。對我來說，我在任何地方拍都是一樣的，因為它們都是我的世界、我的觀點。你們可能會覺得我的照片有台灣風味是因為你們站在這個觀點去看這件事。也許你可以說這樣的拍攝是來自獵奇或旁觀的角度，但對我來說這並不是一個特別的視角。」

2021年，攝影師張國耀憑藉著一組青山王祭攝影作品再次獲得美國IPA國際攝影大賽獎項。身為馬來西亞籍攝影師，人們會好奇他如何能夠以外國人的身份如此精確地紀錄下台灣的祭典。但是對他來說，他不認為環境會影響他的拍攝表現，因為這些作品一直是他再現心裡所想、眼前所見的視覺載體。

捕抓破碎與荒謬，而另一面克制、嚴謹與淡然

對於許多攝影師來說，他們所拍攝的作品往往再現被觀看的對象。不過，對於張國耀來說，觀看、拍攝與思考一直是三者並行。他在創作時拍下的每一個鏡頭都可說是他精神世界的縮影。照片的靈感則是來自於他長期思考的生命課題，而外在的物質世界像是他探索精神世界的顏料，幫助他完成一幀幀反應內在狀態的攝影作品。

攝影：張國耀 人透過觸摸來探索新事物。張國耀則是透過攝影來探索他的精神世界。他說：「人的一生始終都在探索。」

從《百歲》系列、《人非人》系列到日常中的作品，他時常以黑色與白色來詮釋他眼中時而淡然嚴肅，時而溫柔克制的世界。而在他的黑白照片裡也很少有強調色差對比、光線衝突感的畫面，更多的是在柔和均勻的顯影中堆疊出如彩色照片般的層次感。黑、白、灰三種顏色體現的疏離與寂靜感，是照片中「淡然」與「克制」的來源，同時也展現了他在「窺視」與「探索」世界時與之保持的安全距離。

攝影：張國耀 攝影是窺視外在世界與內在世界的一種方式。張國耀說：「大家都有窺視的慾望，你是否也想近距離觀看一番？」

「那時候我記得有一位韓國攝影家跟我說，如果你是一名狙擊手的話，你的命中率會很高。他說我的照片很精準。但這是優點也是缺點，有時候我會覺得這就等於我沒有其他可能性。」張國耀平靜地分享他在過去參加Photo ONE舉辦的「專家面對面」活動時獲得的評價。由於擅長在極短時間內精確地構圖，他完成了許多難以復刻的作品，其畫面嚴謹、意味深長，也充滿了故事性，所以能夠在初試啼聲之時便獲得了國際攝影獎項的加冕。

攝影：張國耀 自拍照

為了更靠近貼近現實，他在過去經常出現在街頭、車站，甚至是旅遊景點等公共場所。他能夠這些看似平凡無奇的地方發掘出有趣的事物，所以他的鏡頭中時常出現具有同樣性質的人物與物件，以前後或左右對比的方式排列展開，就像是在呈現事物的「一體兩面」性。

在可遇不可求的情形下，廣告看板有時候也會成為他創作的元素。透過捕抓廣告人物、明星或是政治人物與週邊物體之間的不對稱性與荒謬感，他總是喜歡將一些社會議題、社會事件與這些照片中的場景連結在一起，創造出令人會心一笑的視覺效果。

「其實我對殘缺的東西很有興趣，尤其是人們越喜歡理想化、美化的東西，我就越喜歡去拍這類東西的缺損。我覺得這是很反諷的，有種『泥菩薩過江，自身難保』的感覺。」無論是殘缺不全的佛像或是廢置的殘垣斷壁，都是張國耀喜歡拍攝的主題。「現在已經沒有什麼真實的事物了」，對他而言，或許只有在破碎或殘缺之後，事物才會呈現最現實的樣子。

從美好的意外，到多項國際攝影大獎得主、名人企業的攝影師

那麼對張國耀來說，又有什麼事物是美好的？「其實我是一個沒什麼計畫的人，坦白說，到現在還是。我會跟攝影接觸，或是用攝影做了這麼多事情，完全是個意外，但是這個意外很美好。」

攝影是他來到台灣之後才正式接觸的創作技術。雖然從中學開始，張國耀就已經展露出對藝文的興趣與才華，但是他在過去卻未曾想過要當攝影師。「我以前的想法是，一路玩到30歲，就是做自己想做的事情，之後有可能會回馬來西亞，跟爸爸一起做生意。」但後來父親卻突然離世，讓他覺得自己就像是少了一個存在的證明。

在過去，父親曾基於擔心而沒有很支持他的攝影熱忱。「很多長輩會覺得拍照是休閒活動。很多人不覺得攝影是一門專業。這也是為什麼長久以來社會一直不把攝影師當成是一種職業，但其實厲害的攝影師賺的錢比上班族還多。」後來他為了證明自己，花費三年的時間盡全力完成《百歲》系列。

而經過多年的經驗累積之後，張國耀從初出茅廬的學生攝影師蛻變成為大獎得主以及社會上許多名人、企業的攝影師。「沒有攝影就沒有現在的我。我現在除了攝影好像也沒有什麼專長，沒有什麼存在的價值。」對他來說，攝影已經是生命中最不可或缺的事物，同時也讓他再次找到了存在的意義。

攝影：張國耀 人生是由許多不同的選擇所組成。張國耀認為：「人來人往的車站，上錯車可以買票再重來一次，但人生不一樣，走錯一步棋可能一去不復返。」

流動的身份：攝影師的類型？

「那時候的氛圍與經驗就是，如果你想到要出國唸書，第一個想到華人地區可能就是台灣。高二的時候，我也有跟學校管樂社到台灣參加嘉義管樂節，第一次來就覺得這邊的環境、步調蠻適合我」談到來台灣的原因，張國耀表達了對台灣的嚮往。他從高中開始就希望可以到華人地區深造，結果還真的就到台灣完成大學學業。

「我覺得高中那幾年是大學生活的養分，而我在台灣則是吸收了攝影的養份。不過這樣講好像也會有點不公平，因為我在馬來西亞還沒有開始學習攝影。」在等待來台灣深造的空窗期，他第一次接觸攝影，直到來了台灣以後才下定決心將攝影轉換成創作媒介。

細數那些在台灣度過的15年日子，他其實早已習慣了在這裡的生活。「我本來就是在城市長大的小孩。大家可能會覺得台北的物價很高，我就會覺得差不多，對我來說沒什麼影響。我也沒有特別想要以外國人的身份在台灣做一些事，所以我算是蠻融入的吧。」雖然身處異鄉，但張國耀卻不認為在人與人以及生活的相處上他是個異鄉人。對他而言，身份既隨著生命所在之處流動，也可以深深地紮根在原有土地上。