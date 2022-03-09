不滿政府聯合國大會棄權譴責俄羅斯入侵，越南民間團體表達挺烏克蘭立場

文：安海

越南的獨立民間社會組織譴責俄羅斯總統普亭入侵烏克蘭。這與河內在聯合國投棄權票的立場不一致。

3月3日，代表越南6個獨立民間社會組織和150多名個人的文化研究員阮克梅（Nguyen Khac Mai）和阮廷貢（Nguyen Dinh Cong）教授在烏克蘭駐河內大使館向烏克蘭臨時代辦納塔利婭·日基娜（Nataliya Zhynkina）遞交了一封表達他們「支持烏克蘭人民」的信。

「我們對被俄羅斯入侵的烏克蘭人民深表同情，」在河內的國立土木工程大學（National University of Civil Engineering）任教的86歲的阮廷貢說。他在2016年放棄了越南共產黨的黨員身份，現在是一名持不同政見者和政治觀察人士。

「我們表達支持的原因是，越南政府不支持烏克蘭，在聯合國大會就烏克蘭問題投票時投了棄權票。這是政府的舉動，他們棄權了，」 阮廷貢說。

「至於我們，人民，我們有權利表達我們的支持……代表一些民間社會組織和個人，我們也想表達我們支持、同情烏克蘭人民，反對俄羅斯的侵略，」他補充說。

據越南知識分子討論越南政治的論壇Boxite Vietnam稱，在與烏克蘭外交官日基娜的會面中，90歲的研究員阮克梅表達了他對烏克蘭人民在過去兩週的戰火風暴中做出的犧牲和失去的生命的擔憂。

「我們明白，在這個時候保衛烏克蘭不僅是為了保護和平，也是為了保護一個剛剛擺脫專制過去的新生民主國家。作為熱愛自由的人民，我們支持烏克蘭人民，維護你們的民主，」阮克梅說。根據這個網站上張貼的貼文，阮克梅曾任Minh Triet Viet 研究中心主任和越共中央委員會前主任。

「作為一個直到上世紀80年代末經歷了許多戰爭的國家，越南人民理解烏克蘭在普亭霸權面前為維護其主權和民主所付出的代價，」這封貼在這個論壇上的信寫道。

它說：「我們堅決譴責普亭對烏克蘭的公然侵略，並全力支持烏克蘭人民及其政府的正義抵抗戰爭。」

美國之音向俄羅斯駐越南外交使團和越南外交部發送了要求置評的電子郵件。它們都沒有回應。

3月2日，聯合國大會就烏克蘭局勢召開特別緊急會議並發表決議，「最強烈地譴責俄羅斯聯邦對烏克蘭的侵略」，並要求俄羅斯「無條件地從烏克蘭領土上撤出所有軍隊」。

193個國家中有141個國家投了贊成票，北韓、白俄羅斯、厄利垂亞、敘利亞和俄羅斯一同對這項動議投了反對票。其餘35個投了棄權票的國家包括中國、印度、寮國和越南。

Ambassador #DangHoangGiang, @VietnamPR_UN, at the #UNGA 11th Emergency Special Session (Ukraine):

"Viet Nam, therefore, has been extremely concern over the ongoing armed conflict in Ukraine, a sovereign member state of the United Nations"@VietNam_UN pic.twitter.com/jNK7RcTHWk — Viet Nam Diplomacy #VietNamForUNHRC (@MOFAVietNam) March 2, 2022

越南外交部女發言人黎氏秋姮（Le Thi Thu Hang）3月3日表示，越南對烏克蘭武裝衝突深表關切，呼籲有關各方保持克制，停止使用武力，避免造成平民傷亡和損失。

始於1950年的越南和俄羅斯的關係現在是河內的三個全面夥伴關係之一，另外兩個有全面夥伴關係的國家是中國和印度。

前蘇聯曾經向越南共產黨提供武器，幫助他們贏得了與美國的戰爭。美國於1975年撤出越南。現在，越南從俄羅斯購買軍事裝備和石油，作為其政策的一部分，以避免依賴任何單一的外國，如中國。

越南共產黨中央委員會機關報《人民報》的網站（Nhan Dan Online） 說，「越南一貫的政策是加強與俄羅斯的團結、友誼和全面戰略合作，這也是越南（共產黨）黨、國家和軍隊的外交政策的優先考慮。」

3月2日，就在越南在聯合國大會投票中投了棄權票之後，日基娜在臉書上寫道：「在所有東協成員國中，只有越南和寮國投了棄權票。我的越南，我的第二故鄉，我非常失望。」

本文經美國之音授權刊登，原文請見：越南民間團體紛紛支持烏克蘭

延伸閱讀：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範