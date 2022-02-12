台灣燈會主燈愛河揭幕，高雄市府推出4場展演賞析攻略、台鐵、高捷皆加開班次

2022台灣燈會全台首創以1500台無人機在高雄愛河灣推出大型展演。高雄市府也公布了未來4場展演時間，並推出建議民眾最佳觀賞位置，在不同的地方，都會有不同的視覺效果。

高雄市政府文化局今天中午發布新聞稿指出，「2022台灣燈會在高雄」飛行主燈「聚光台灣，虎星高照」無人機展演，將分別在2月11日、12日、18日、19日的晚間9時45分進行4場展演。

文化局指出，市府建議最佳觀賞位置是面對展演區的高雄流行音樂中心礁群、海豚步道及鯨魚堤岸，在高低塔前廣場更可感受到巨大溫柔的虎爪降臨，五福橋兩端也因距離優勢成為VIP級觀賞區；至於真愛碼頭輕軌站前廣場，舊鐵橋則因音浪塔巨大身影，形成虎爺躲貓貓特殊畫面。

Photo Credit: 台灣燈會

燈會期間高雄捷運加密班次，台鐵也將加開區間車

交通局也提醒，因應無人機吸引大量人潮湧入，市府已協調高雄捷運公司在展演時間加密捷運、輕軌班次，輕軌光榮碼頭站至駁二大義站晚間9時15分後班距最密達8分鐘，且將視人潮加班列車疏運或延長營運時間。

《中央社》報導，因應參加台灣燈會的大批人潮，台鐵局今天發出新聞稿表示，15日至28日活動期間共加開區間快車合計104班，另149班區間快車增停美術館站及正義站。

台鐵局說，為便利民眾搭車前往參加燈會，各站都提供悠遊卡、一卡通、愛金卡等電子票證服務，或請旅客預先購買回程車票，以節省回程排隊購票時間。

另外，交通局也設置英雄路機車臨時停車場，河東路（民生-五福）臨時機車停車場共可提供1400席以上機車停放；為維護賞燈民眾通行安全，警方也會在輕軌沿線、重要路口加派交通崗，海邊路將自晚間8時起管制車輛通行，希望參觀者多加利用公共運輸進場。

文化局也提醒，技術團隊為提供觀眾最完美視覺盛宴，保障無人機及現場民眾安全，將密切監測活動現場天候及空域環境，若天降大雨將暫停或取消展演；若是因瞬間陣風過強或塔台飛機起降影響稍有延遲，也拜託民眾耐心等候精彩節目開演。

Photo Credit: 台灣燈會

確診足跡曾在燈會又「消失」，高市衛生局解釋：圖卡誤植

台灣燈會主燈點亮前，高雄市疫情指揮中心被發現在11日公布13名確診者足跡中，案號19522及19527兩人在2月2日曾前往高雄燈會大虎港橋，從下午1點待到了凌晨0點，但之後高雄市衛生局更新內容，大港虎橋的足跡卻消失了。對此，高市衛生局解釋是「圖卡誤植」，卻也而引發爭議。

《Ettoday》報導指出，高市防疫記者會11日提到19522以及19527，分別在5日以及6日兩天出現全身倦怠、喉嚨痛和咳嗽的症狀，為19524的接觸者，9日進行匡列採檢，在11日確診。不過他們的足跡圖卡有在2日的高雄燈會大虎港橋，從下午1點待到了凌晨零點，11個小時。

針對為何將足跡移除的詢問，高雄市衛生局簡任技正潘炤穎回應是「圖卡誤植」，並說明該員在2月2日當天，雖然的確在大港橋，但他所接觸的確診個案2月1日以及2日都沒有回娘家，同時個案發病日期為6日，往前匡列可傳染期是前3天，也就是2月3日到2月5日，所以無關燈會。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航